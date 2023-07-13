https://sputnikarabic.ae/20230713/الدفاع-الروسية-تعلن-إجهاض-محاولات-هجومية-أوكرانية-على-عدة-محاور--عاجل-1079032862.html
الدفاع الروسية تعلن إجهاض محاولات هجومية أوكرانية على عدة محاور
الدفاع الروسية تعلن إجهاض محاولات هجومية أوكرانية على عدة محاور
واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها الفاشلة للهجوم في اتجاهات دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك، حيث تم تحييد ما يصل إلى 850 جنديا أوكرانيا. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T11:38+0000
2023-07-13T11:38+0000
2023-07-13T12:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في اتجاه دونيتسك، ونتيجة للأنشطة الفعالة لوحدات مجموعة "الجنوب"، تم صد ستة عشر هجومًا للعدو بنجاح في مناطق فيسيلي وكراسنوغوروفكا وسيفرنوي ونوفوميكايلوفكا ومارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية". بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير رادار مضاد للبطارية "تي بي كيو- 50" في منطقة برديتيتشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور كراسني ليمان، دمرت وحدات تجمع قوات "المركز" والضربات الجوية والمدفعية القوة البشرية والمعدات للألوية الميكانيكية 63 و66 و67 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تورسكوي جمهورية دونيتسك الشعبية في جمهورية كارمازينوفكا وكوزمينو لوغانسكايا الشعبية.بالإضافة إلى ذلك، تم صد ثلاث هجمات للعدو في منطقتي تشيرفونايا ديبروفا وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور جنوب دونيتسك، منعت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "فوستوك" (الشرق) محاولات العدو لتنفيذ هجومين في منطقتي روفنبول ونوفودونتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور زابوروجيه، هزمت الإجراءات المنسقة للقوات الروسية تراكم القوى العاملة والمعدات للواء الهجوم الجبلي 128، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مستوطنة بياتيكاتكي، في مقاطعة زابوروجيه، كما صدت هجوم وحدات من اللواء الآلي 65 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة رابوتينو.وعلى محور كوبيانسك، ضربت مدفعية مجموعة قوات "الغرب" تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كوبيانسك، في مناطق كراسنوي بيرفو وليمان بيرفي في منطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكي، في جمهورية لوغانسك لشعبية.وعلى محور خيرسون، تم تحييد ما يصل إلى 70 جنديًا أوكرانيًا، وعربة قتال مصفحة، وثلاث سيارات عسكرية، ومدفع أكاتسيا وآخر من طراز غفوزديكا.ودمر الطيران العملياتي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، خلال النهار، 73 موقعا للمدفعية الأوكرانية و96 تجمعا للقوى العاملة والمعدات العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230713/الجيش-الروسي-يلحق-خسائر-كبيرة-بقوات-أوكرانية-حاولت-تنفيذ-هجوم-على-محور-زابوروجيه-1079022493.html
https://sputnikarabic.ae/20230713/الجيش-الروسي-يدمر-مستودعات-ذخيرة-للوائين-أوكرانيين-في-دونيتسك--عاجل-1079031836.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تعلن إجهاض محاولات هجومية أوكرانية على عدة محاور
11:38 GMT 13.07.2023 (تم التحديث: 12:05 GMT 13.07.2023) تابعنا عبر
واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها الفاشلة للهجوم في اتجاهات دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك، حيث تم تحييد ما يصل إلى 850 جنديا أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في اتجاه دونيتسك، ونتيجة للأنشطة الفعالة لوحدات مجموعة "الجنوب"، تم صد ستة عشر هجومًا للعدو بنجاح في مناطق فيسيلي وكراسنوغوروفكا وسيفرنوي ونوفوميكايلوفكا ومارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
كما أحبط الجيش الروسي أنشطة مجموعة أوكرانية للتخريب والاستطلاع، خلال الأعمال العسكرية، فقد العدو ما يصل إلى 480 جنديًا أوكرانيًا، وست شاحنات صغيرة، وثلاثة مدافع "كراب" بولندية الصنع، بالإضافة إلى مدفع "مستا بي" وآخر من طراز "دي- 30".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير رادار مضاد للبطارية "تي بي كيو- 50" في منطقة برديتيتشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وعلى محور كراسني ليمان، دمرت وحدات تجمع قوات "المركز" والضربات الجوية والمدفعية القوة البشرية والمعدات للألوية الميكانيكية 63 و66 و67 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تورسكوي جمهورية دونيتسك الشعبية في جمهورية كارمازينوفكا وكوزمينو لوغانسكايا الشعبية.
بالإضافة إلى ذلك، تم صد ثلاث هجمات للعدو في منطقتي تشيرفونايا ديبروفا وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تم القضاء على نحو 90 جنديًا أوكرانيًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وأربع شاحنات صغيرة، ومدفع "أكاسيا"، ومدفع "دي- 30".
وعلى محور جنوب دونيتسك، منعت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "فوستوك" (الشرق) محاولات العدو لتنفيذ هجومين في منطقتي روفنبول ونوفودونتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وعلى محور زابوروجيه، هزمت الإجراءات المنسقة للقوات الروسية تراكم القوى العاملة والمعدات للواء الهجوم الجبلي 128، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مستوطنة بياتيكاتكي، في مقاطعة زابوروجيه، كما صدت هجوم وحدات من اللواء الآلي 65 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة رابوتينو.
بلغت خسائر العدو على هذين المحورين أكثر من 180 جنديًا أوكرانيًا، ودبابة واحدة، وخمس مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين عسكريتين، ومدفعية "أيه إس- 90 بريف هارت" البريطانية الصنع، ومدفعان من طراز "مستا بي"، وثلاثة مدافع "دي- 20"، ومدفع غفوزديكا، بالإضافة إلى راجمة "غراد".
وعلى محور كوبيانسك، ضربت مدفعية مجموعة قوات "الغرب" تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كوبيانسك، في مناطق كراسنوي بيرفو وليمان بيرفي في منطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكي، في جمهورية لوغانسك لشعبية.
تم تحييد ما يصل إلى 30 جنديًا أوكرانيًا، وناقلتي جند مدرّعتين، وسيارتين عسكريتين، ومدفع "دي- 20" ومدفعي غفوزديكا.
وعلى محور خيرسون، تم تحييد ما يصل إلى 70 جنديًا أوكرانيًا، وعربة قتال مصفحة، وثلاث سيارات عسكرية، ومدفع أكاتسيا وآخر من طراز غفوزديكا.
ودمر الطيران العملياتي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، خلال النهار، 73 موقعا للمدفعية الأوكرانية
و96 تجمعا للقوى العاملة والمعدات العسكرية.