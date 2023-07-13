https://sputnikarabic.ae/20230713/الدفاع-الروسية-تعلن-إجهاض-محاولات-هجومية-أوكرانية-على-عدة-محاور--عاجل-1079032862.html

الدفاع الروسية تعلن إجهاض محاولات هجومية أوكرانية على عدة محاور

الدفاع الروسية تعلن إجهاض محاولات هجومية أوكرانية على عدة محاور

واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها الفاشلة للهجوم في اتجاهات دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك، حيث تم تحييد ما يصل إلى 850 جنديا أوكرانيا. 13.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-13T11:38+0000

2023-07-13T11:38+0000

2023-07-13T12:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في اتجاه دونيتسك، ونتيجة للأنشطة الفعالة لوحدات مجموعة "الجنوب"، تم صد ستة عشر هجومًا للعدو بنجاح في مناطق فيسيلي وكراسنوغوروفكا وسيفرنوي ونوفوميكايلوفكا ومارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية". بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير رادار مضاد للبطارية "تي بي كيو- 50" في منطقة برديتيتشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور كراسني ليمان، دمرت وحدات تجمع قوات "المركز" والضربات الجوية والمدفعية القوة البشرية والمعدات للألوية الميكانيكية 63 و66 و67 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تورسكوي جمهورية دونيتسك الشعبية في جمهورية كارمازينوفكا وكوزمينو لوغانسكايا الشعبية.بالإضافة إلى ذلك، تم صد ثلاث هجمات للعدو في منطقتي تشيرفونايا ديبروفا وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور جنوب دونيتسك، منعت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "فوستوك" (الشرق) محاولات العدو لتنفيذ هجومين في منطقتي روفنبول ونوفودونتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور زابوروجيه، هزمت الإجراءات المنسقة للقوات الروسية تراكم القوى العاملة والمعدات للواء الهجوم الجبلي 128، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مستوطنة بياتيكاتكي، في مقاطعة زابوروجيه، كما صدت هجوم وحدات من اللواء الآلي 65 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة رابوتينو.وعلى محور كوبيانسك، ضربت مدفعية مجموعة قوات "الغرب" تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كوبيانسك، في مناطق كراسنوي بيرفو وليمان بيرفي في منطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكي، في جمهورية لوغانسك لشعبية.وعلى محور خيرسون، تم تحييد ما يصل إلى 70 جنديًا أوكرانيًا، وعربة قتال مصفحة، وثلاث سيارات عسكرية، ومدفع أكاتسيا وآخر من طراز غفوزديكا.ودمر الطيران العملياتي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، خلال النهار، 73 موقعا للمدفعية الأوكرانية و96 تجمعا للقوى العاملة والمعدات العسكرية.

https://sputnikarabic.ae/20230713/الجيش-الروسي-يلحق-خسائر-كبيرة-بقوات-أوكرانية-حاولت-تنفيذ-هجوم-على-محور-زابوروجيه-1079022493.html

https://sputnikarabic.ae/20230713/الجيش-الروسي-يدمر-مستودعات-ذخيرة-للوائين-أوكرانيين-في-دونيتسك--عاجل-1079031836.html

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روسيا, رصد عسكري