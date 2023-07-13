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السيسي يدعو لبدء مفاوضات جادة لوقف إطلاق النار في السودان
السيسي يدعو لبدء مفاوضات جادة لوقف إطلاق النار في السودان
طرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رؤية لوقف الصراع الدائر في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T09:31+0000
2023-07-13T09:31+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ومن أبرز النقاط التي طرحها السيسي، الدعوة لبدء مفاوضات جادة لوقف إطلاق النار، وإطلاق آلية للتواصل مع الأطراف السودانية لإيجاد حل للأزمة.وجاءت تصريحات الرئيس المصري في كلمته خلال افتتاح قمة دول جوار السودان المنعقدة اليوم في القاهرة، والتي طالب خلالها بوقف التصعيد والبدء في مفاوضات جادة لوقف إطلاق النار في السودان.واستطرد السيسي: "أطرح على حضراتكم تصور مصر... مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد، والبدء في مفاوضات جادة تهدف لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية، وإطلاق حوار جامع يضم كافة أطراف الشعب السوداني، وتشكيل آلية اتصال للتواصل مع الأطراف السودانية لإيجاد حل للأزمة".وفي السياق نفسه، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، مستجدات الأزمة السودانية وقضية سد النهضة، وذلك خلال استقبال السيسي لآبي أحمد، الذي يترأس وفد بلاده المشارك في قمة دول جوار السودان، التي تستضيفها القاهرة، حسبما ذكر بيان للرئاسة المصرية، على موقعها الرسمي، اليوم الخميس.ولفت البيان إلى أن السيسي وآبي أحمد بحثا سبل إنهاء الصراع الذي يشهده السودان حاليا وتداعياته السلبية على دول الجوار.كما اتفق الجانبان على ضرورة وضع آليات فعالة لمشاركة دول الجوار في تسوية الأزمة السودانية بالوسائل السلمية، مع التنسيق مع الجهود الدولية والإقليمية الأخرى التي تسعى للهدف ذاته.وأوضح البيان أن مباحثات السيسي وآبي أحمد تناولت العلاقات الثنائية بين القاهرة وأديس أبابا، إضافة إلى سبل حل قضية سد النهضة.وانعقدت الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان على مستوى كبار المسؤولين في القاهرة، أمس الأربعاء، بينما تنعقد اليوم الخميس، قمة دول جوار السودان لوضع آليات فعالة لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية.ورحبت وزارة الخارجية السودانية بالقمة، التي أعلنت عنها مصر، بينما استنكرت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي التي تحدث فيها عن فرض حظر جوي على السودان، مشيرة إلى أنها تتعارض مع التفاهمات التي تم التوصل إليها مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.وتستمر الاشتباكات العنيفة في السودان بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، والتي بدأت منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، إذ تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، وأسفرت عن مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230713/السيسي-وآبي-أحمد-يبحثان-مستجدات-الأزمة-السودانية-وقضية-سد-النهضة-1079016357.html
https://sputnikarabic.ae/20230712/انطلاق-الجلسة-التحضيرية-لقمة-دول-جوار-السودان-1079005989.html
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار

السيسي يدعو لبدء مفاوضات جادة لوقف إطلاق النار في السودان

09:31 GMT 13.07.2023
© AFP 2023 / AHMAD HASSANالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
© AFP 2023 / AHMAD HASSAN
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طرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رؤية لوقف الصراع الدائر في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.
القاهرة - سبوتنيك. ومن أبرز النقاط التي طرحها السيسي، الدعوة لبدء مفاوضات جادة لوقف إطلاق النار، وإطلاق آلية للتواصل مع الأطراف السودانية لإيجاد حل للأزمة.
الصراع في السودان - مدينة الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
السيسي وآبي أحمد يبحثان مستجدات الأزمة السودانية وقضية سد النهضة
06:42 GMT
وجاءت تصريحات الرئيس المصري في كلمته خلال افتتاح قمة دول جوار السودان المنعقدة اليوم في القاهرة، والتي طالب خلالها بوقف التصعيد والبدء في مفاوضات جادة لوقف إطلاق النار في السودان.
واستطرد السيسي: "أطرح على حضراتكم تصور مصر... مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد، والبدء في مفاوضات جادة تهدف لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية، وإطلاق حوار جامع يضم كافة أطراف الشعب السوداني، وتشكيل آلية اتصال للتواصل مع الأطراف السودانية لإيجاد حل للأزمة".
وفي السياق نفسه، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، مستجدات الأزمة السودانية وقضية سد النهضة، وذلك خلال استقبال السيسي لآبي أحمد، الذي يترأس وفد بلاده المشارك في قمة دول جوار السودان، التي تستضيفها القاهرة، حسبما ذكر بيان للرئاسة المصرية، على موقعها الرسمي، اليوم الخميس.
ولفت البيان إلى أن السيسي وآبي أحمد بحثا سبل إنهاء الصراع الذي يشهده السودان حاليا وتداعياته السلبية على دول الجوار.
العلم السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
انطلاق الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان
أمس, 19:03 GMT
كما اتفق الجانبان على ضرورة وضع آليات فعالة لمشاركة دول الجوار في تسوية الأزمة السودانية بالوسائل السلمية، مع التنسيق مع الجهود الدولية والإقليمية الأخرى التي تسعى للهدف ذاته.
وأوضح البيان أن مباحثات السيسي وآبي أحمد تناولت العلاقات الثنائية بين القاهرة وأديس أبابا، إضافة إلى سبل حل قضية سد النهضة.
وانعقدت الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان على مستوى كبار المسؤولين في القاهرة، أمس الأربعاء، بينما تنعقد اليوم الخميس، قمة دول جوار السودان لوضع آليات فعالة لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية.
ورحبت وزارة الخارجية السودانية بالقمة، التي أعلنت عنها مصر، بينما استنكرت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي التي تحدث فيها عن فرض حظر جوي على السودان، مشيرة إلى أنها تتعارض مع التفاهمات التي تم التوصل إليها مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.
وتستمر الاشتباكات العنيفة في السودان بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، والتي بدأت منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، إذ تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، وأسفرت عن مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.
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