https://sputnikarabic.ae/20230713/الشرطة-الأمريكية-تعتقل-نزيل-فندق-غاضبا-رمى-تلفازا-وأثاثا-من-النافذة-فيديو-1079037212.html
الشرطة الأمريكية تعتقل نزيل فندق غاضبا رمى تلفازا وأثاثا من النافذة... فيديو
الشرطة الأمريكية تعتقل نزيل فندق غاضبا رمى تلفازا وأثاثا من النافذة... فيديو
هرع فريق المهمات الخاصة "سوات" التابع لشرطة مدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأمريكية، إلى مكان حادثة احتجاز رجل لامرأة كرهينة داخل غرفة في فندق "سيزار بالاس". 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T13:25+0000
2023-07-13T13:25+0000
2023-07-13T13:25+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وأظهر مقطع فيديو تم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي كسر الرجل لنافذة الفندق وإلقاءه مقتنيات الغرفة إلى حوض السباحة في الأسفل.وامتنع جهاز الشرطة عن كشف هوية المشتبه به حتى اللحظة.
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سبوتنيك عربي
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102650/90/1026509032_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_ec98a51360f519f889f85d897c07a500.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
الشرطة الأمريكية تعتقل نزيل فندق غاضبا رمى تلفازا وأثاثا من النافذة... فيديو
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هرع فريق المهمات الخاصة "سوات" التابع لشرطة مدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأمريكية، إلى مكان حادثة احتجاز رجل لامرأة كرهينة داخل غرفة في فندق "سيزار بالاس".
وأظهر مقطع فيديو تم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي كسر الرجل لنافذة الفندق وإلقاءه مقتنيات الغرفة إلى حوض السباحة في الأسفل.
وأسرت عناصر "سوات" المشتبه به ورافقت المرأة إلى بر الأمان.
وامتنع جهاز الشرطة عن كشف هوية المشتبه به حتى اللحظة.