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https://sputnikarabic.ae/20230713/الشرطة-الأمريكية-تعتقل-نزيل-فندق-غاضبا-رمى-تلفازا-وأثاثا-من-النافذة-فيديو-1079037212.html
الشرطة الأمريكية تعتقل نزيل فندق غاضبا رمى تلفازا وأثاثا من النافذة... فيديو
الشرطة الأمريكية تعتقل نزيل فندق غاضبا رمى تلفازا وأثاثا من النافذة... فيديو
هرع فريق المهمات الخاصة "سوات" التابع لشرطة مدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأمريكية، إلى مكان حادثة احتجاز رجل لامرأة كرهينة داخل غرفة في فندق "سيزار بالاس". 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T13:25+0000
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وأظهر مقطع فيديو تم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي كسر الرجل لنافذة الفندق وإلقاءه مقتنيات الغرفة إلى حوض السباحة في الأسفل.وامتنع جهاز الشرطة عن كشف هوية المشتبه به حتى اللحظة.
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نادي الفيديو

الشرطة الأمريكية تعتقل نزيل فندق غاضبا رمى تلفازا وأثاثا من النافذة... فيديو

13:25 GMT 13.07.2023
© AP Photo / John Locher / حادثة اطلاق نار في لاس فيغاس، الولايات المتحدة 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
حادثة اطلاق نار في لاس فيغاس، الولايات المتحدة 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / John Locher /
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هرع فريق المهمات الخاصة "سوات" التابع لشرطة مدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأمريكية، إلى مكان حادثة احتجاز رجل لامرأة كرهينة داخل غرفة في فندق "سيزار بالاس".
وأظهر مقطع فيديو تم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي كسر الرجل لنافذة الفندق وإلقاءه مقتنيات الغرفة إلى حوض السباحة في الأسفل.
وأسرت عناصر "سوات" المشتبه به ورافقت المرأة إلى بر الأمان.
وامتنع جهاز الشرطة عن كشف هوية المشتبه به حتى اللحظة.
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