https://sputnikarabic.ae/20230713/الطيران-الروسي-يستهدف-بـ8-ضربات-القوات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك-1079013729.html
الطيران الروسي يستهدف بـ8 ضربات القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك
الطيران الروسي يستهدف بـ8 ضربات القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك
أفاد سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع "زاباد" (الغرب)، اليوم الخميس، بأن القوات الجوية الروسية نفذت ثمانية ضربات جوية على القوات التابعة للواء... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T02:17+0000
2023-07-13T02:17+0000
2023-07-13T02:34+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيبينسكي لوكالة "سبوتنيك": "في إطار العمليات القتالية على محور كوبيانسك، نفذت القوات الجوية التابعة لقوات تجمع "زاباد" (الغرب) ثمانية ضربات جوية على تجمعات القوات والمعدات العسكرية التابعة للواء المنفصل الرابع عشر ولواء الدفاع الإقليمي المنفصل 103".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230711/الطيران-الروسي-يدمر-مركزي-قيادة-للجيش-الأوكراني--عاجل-1078945918.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
الطيران الروسي يستهدف بـ8 ضربات القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك
02:17 GMT 13.07.2023 (تم التحديث: 02:34 GMT 13.07.2023) تابعنا عبر
أفاد سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع "زاباد" (الغرب)، اليوم الخميس، بأن القوات الجوية الروسية نفذت ثمانية ضربات جوية على القوات التابعة للواء المنفصل الرابع عشر واللواء المنفصل 103 للدفاع الإقليمي التابعين للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك.
موسكو - سبوتنيك
. وقال زيبينسكي لوكالة "سبوتنيك": "في إطار العمليات القتالية على محور كوبيانسك، نفذت القوات الجوية التابعة لقوات تجمع "زاباد" (الغرب) ثمانية ضربات جوية على تجمعات القوات والمعدات العسكرية التابعة للواء المنفصل الرابع عشر ولواء الدفاع الإقليمي المنفصل 103".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.