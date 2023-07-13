https://sputnikarabic.ae/20230713/القائم-بأعمال-حاكم-خيرسون-القوات-الأوكرانية-تواصل-محاولات-التمركز-عند-جسر-أنتونوفسكي-1079012814.html

القائم بأعمال حاكم خيرسون: القوات الأوكرانية تواصل محاولات التمركز عند جسر أنتونوفسكي

القائم بأعمال حاكم خيرسون: القوات الأوكرانية تواصل محاولات التمركز عند جسر أنتونوفسكي

أعلن فلاديمير سالدو، القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية ما تزال تواصل محاولاتها للتمركز على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من... 13.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-13T00:13+0000

2023-07-13T00:13+0000

2023-07-13T00:13+0000

القوات الأوكرانية

العملية العسكرية الروسية الخاصة

سلاح روسيا

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

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سيمفيروبول - سبوتنيك. وصرح سالدو لوكالة "سبوتنيك": "لا يزال العدو يحاول نقل مجموعات صغيرة إلى منطقة جسر أنتونوفسكي على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، ولكن من الصعب القول إنهم يتمكنون من تحصين أنفسهم هناك".وبحسبه، تقوم المدفعية الروسية بتدمير معظم الزوارق التي لا تزال في الماء.وأضاف سالدو:وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

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القوات الأوكرانية, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا