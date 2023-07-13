https://sputnikarabic.ae/20230713/القائم-بأعمال-حاكم-خيرسون-القوات-الأوكرانية-تواصل-محاولات-التمركز-عند-جسر-أنتونوفسكي-1079012814.html
القائم بأعمال حاكم خيرسون: القوات الأوكرانية تواصل محاولات التمركز عند جسر أنتونوفسكي
القائم بأعمال حاكم خيرسون: القوات الأوكرانية تواصل محاولات التمركز عند جسر أنتونوفسكي
أعلن فلاديمير سالدو، القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية ما تزال تواصل محاولاتها للتمركز على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T00:13+0000
2023-07-13T00:13+0000
2023-07-13T00:13+0000
القوات الأوكرانية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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سيمفيروبول - سبوتنيك. وصرح سالدو لوكالة "سبوتنيك": "لا يزال العدو يحاول نقل مجموعات صغيرة إلى منطقة جسر أنتونوفسكي على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، ولكن من الصعب القول إنهم يتمكنون من تحصين أنفسهم هناك".وبحسبه، تقوم المدفعية الروسية بتدمير معظم الزوارق التي لا تزال في الماء.وأضاف سالدو:وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230712/روغوف-سلسلة-من-الانفجارات-تهز-مدينة-زابوروجيه-التي-تسيطر-عليها-كييف-1079012256.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الأوكرانية, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القائم بأعمال حاكم خيرسون: القوات الأوكرانية تواصل محاولات التمركز عند جسر أنتونوفسكي
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أعلن فلاديمير سالدو، القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية ما تزال تواصل محاولاتها للتمركز على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من جسر أنتونوفسكي، ولكنها تتعرض لتدمير منتظم.
سيمفيروبول - سبوتنيك
. وصرح سالدو لوكالة "سبوتنيك": "لا يزال العدو يحاول نقل مجموعات صغيرة إلى منطقة جسر أنتونوفسكي على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، ولكن من الصعب القول إنهم يتمكنون من تحصين أنفسهم هناك".
وبحسبه، تقوم المدفعية الروسية بتدمير معظم الزوارق التي لا تزال في الماء.
"بالنسبة للمقاتلين الذين يتمكنون من الوصول إلى الضفة، يمكنهم الاختباء في البيوت الريفية فقط. وتكون البيوت الريفية معزولة بواسطة المستنقعات التي يصعب الوصول إليها، ويوجد طريق واحد فقط - من جسر أنتونوفسكي، وهو تحت سيطرة قواتنا بشكل كامل. لذلك، فإن العدو غير قادر على الانتقال من البيوت الريفية إلى أي مكان آخر، حيث تعمل مدفعيتنا على القضاء على أفرادهم بشكل منتظم".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.