https://sputnikarabic.ae/20230713/القائم-بأعمال-حاكم-خيرسون-فشل-خطة-القوات-الأوكرانية-في-اختراق-حدود-شبه-جزيرة-القرم-1079014022.html
القائم بأعمال حاكم خيرسون: فشل خطة القوات الأوكرانية في اختراق حدود شبه جزيرة القرم
القائم بأعمال حاكم خيرسون: فشل خطة القوات الأوكرانية في اختراق حدود شبه جزيرة القرم
أعلن فلاديمير سالدو، القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، اليوم الخميس، أن خطة القوات الأوكرانية لاقتحام حدود شبه جزيرة القرم من اتجاه زابوروجيه قد فشلت بشكل... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T02:45+0000
2023-07-13T02:45+0000
2023-07-13T02:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وقال سالدو لوكالة "سبوتنيك" : "كان من المخطط أن يتقدم العدو نحو القرم من اتجاه زابوروجيه، ولكن هذه الخطة فشلت بشكل واضح".وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في المناطق الجنوبية من دونيتسك وآرتيموفسك وخصوصًا زابوروجيه في 4 يونيو/حزيران. وقد نشرت كييف فصائل قتالية مدربة من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومزودة بتكنولوجيا غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".ووفقًا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في 11 يوليو/تموز، فإن العدو لم يحقق أيا من أهدافه على أي محور قتالي، وبلغت خسائره أكثر من 26 ألف جندي و1244 دبابة وآلاف الوحدات العسكرية الأخرى و21 طائرة و6 مروحيات.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230713/المدفعية-الروسية-تفشل-تناوب-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-1079013810.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
القائم بأعمال حاكم خيرسون: فشل خطة القوات الأوكرانية في اختراق حدود شبه جزيرة القرم
02:45 GMT 13.07.2023 (تم التحديث: 02:53 GMT 13.07.2023) تابعنا عبر
حصري
أعلن فلاديمير سالدو، القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، اليوم الخميس، أن خطة القوات الأوكرانية لاقتحام حدود شبه جزيرة القرم من اتجاه زابوروجيه قد فشلت بشكل واضح.
وقال سالدو لوكالة "سبوتنيك
" : "كان من المخطط أن يتقدم العدو نحو القرم من اتجاه زابوروجيه، ولكن هذه الخطة فشلت بشكل واضح".
وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في المناطق الجنوبية من دونيتسك وآرتيموفسك وخصوصًا زابوروجيه في 4 يونيو/حزيران. وقد نشرت كييف فصائل قتالية مدربة من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومزودة بتكنولوجيا غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
ووفقًا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في 11 يوليو/تموز، فإن العدو لم يحقق أيا من أهدافه على أي محور قتالي
، وبلغت خسائره أكثر من 26 ألف جندي و1244 دبابة
وآلاف الوحدات العسكرية الأخرى و21 طائرة و6 مروحيات.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.