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المدفعية الروسية تفشل تناوب القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230713/القائم-بأعمال-حاكم-خيرسون-فشل-خطة-القوات-الأوكرانية-في-اختراق-حدود-شبه-جزيرة-القرم-1079014022.html
القائم بأعمال حاكم خيرسون: فشل خطة القوات الأوكرانية في اختراق حدود شبه جزيرة القرم
القائم بأعمال حاكم خيرسون: فشل خطة القوات الأوكرانية في اختراق حدود شبه جزيرة القرم
أعلن فلاديمير سالدو، القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، اليوم الخميس، أن خطة القوات الأوكرانية لاقتحام حدود شبه جزيرة القرم من اتجاه زابوروجيه قد فشلت بشكل... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T02:45+0000
2023-07-13T02:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال سالدو لوكالة "سبوتنيك" : "كان من المخطط أن يتقدم العدو نحو القرم من اتجاه زابوروجيه، ولكن هذه الخطة فشلت بشكل واضح".وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في المناطق الجنوبية من دونيتسك وآرتيموفسك وخصوصًا زابوروجيه في 4 يونيو/حزيران. وقد نشرت كييف فصائل قتالية مدربة من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومزودة بتكنولوجيا غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".ووفقًا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في 11 يوليو/تموز، فإن العدو لم يحقق أيا من أهدافه على أي محور قتالي، وبلغت خسائره أكثر من 26 ألف جندي و1244 دبابة وآلاف الوحدات العسكرية الأخرى و21 طائرة و6 مروحيات.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230713/المدفعية-الروسية-تفشل-تناوب-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-1079013810.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

القائم بأعمال حاكم خيرسون: فشل خطة القوات الأوكرانية في اختراق حدود شبه جزيرة القرم

02:45 GMT 13.07.2023 (تم التحديث: 02:53 GMT 13.07.2023)
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورالوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، 24 فبراير 2022
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy
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حصري
أعلن فلاديمير سالدو، القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، اليوم الخميس، أن خطة القوات الأوكرانية لاقتحام حدود شبه جزيرة القرم من اتجاه زابوروجيه قد فشلت بشكل واضح.
وقال سالدو لوكالة "سبوتنيك" : "كان من المخطط أن يتقدم العدو نحو القرم من اتجاه زابوروجيه، ولكن هذه الخطة فشلت بشكل واضح".
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تفشل تناوب القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
02:19 GMT
وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في المناطق الجنوبية من دونيتسك وآرتيموفسك وخصوصًا زابوروجيه في 4 يونيو/حزيران. وقد نشرت كييف فصائل قتالية مدربة من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومزودة بتكنولوجيا غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
ووفقًا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في 11 يوليو/تموز، فإن العدو لم يحقق أيا من أهدافه على أي محور قتالي، وبلغت خسائره أكثر من 26 ألف جندي و1244 دبابة وآلاف الوحدات العسكرية الأخرى و21 طائرة و6 مروحيات.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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