https://sputnikarabic.ae/20230713/القوات-الروسية-تتسلم-دفعة-ثانية-من-مقاتلات-سو-35-إس-الجديدة--خلال-عام-1079029515.html
القوات الروسية تتسلم دفعة ثانية من مقاتلات "سو-35 إس" الجديدة خلال عام
القوات الروسية تتسلم دفعة ثانية من مقاتلات "سو-35 إس" الجديدة خلال عام
أعلنت شركة "روستيك" المتحدة لصناعة الطائرات الروسية أن القوات الجوية الروسية تسلمت في غضون عام الدفعة الثانية من مقاتلات "سو-35 إس" المتعددة الوظائف. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T10:18+0000
2023-07-13T10:18+0000
2023-07-13T10:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في تقرير "روستك": "مصنع طيران "كومسومولسك على أمور" من شركة الطيران المتحدة والذي يحمل اسم يوري غاغارين، قام بتصنيع الدفعة الثانية من مقاتلات "سو35 إس" المتعددة الوظائف الجديدة وتسليمها إلى وزارة الدفاع الروسية خلال هذا العام".قال فلاديمير أرتياكوف، النائب الأول للمدير العام لشركة "روستيك"، يوم الاثنين الماضي، في مقابلة مع قناة "روسيا 24"، إن الشركة ضاعفت إنتاج مقاتلات "سو-34" و"سو-35" لتلبية احتياجات العملية الخاصة في أوكرانيا.ونقلت الخدمة الصحفية عن يوري سليوسار، المدير العام لشركة الطائرات الروسية الموحّدة: "ينتج مصنع طيران كومسومولسك على أمور معدات طيران فيما يخص شأن دفاع الدولة ضمن الشروط المنصوص عليها في العقود، بما في ذلك جداول التسليم المسبقة، وتلبية احتياجات قوات الفضاء الروسية في أنظمة الطيران الحديثة". ولم يرد في بيان الشركة عدد الطائرات المسلمة.وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، أعلنت الشركة المتحدة لصناعة الطائرات الروسية أن القوات الجوية الروسية تسلمت دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس" المتعددة الوظائف، وأفادت الخدمة الصحفية للشركة في بيان: "قامت الشركة المتحدة لصناعة الطائرات في كومسومولسك على أمور، بتصنيع دفعة أخرى من مقاتلات "سو-35 إس" الجديدة وتسليمها إلى وزارة الدفاع الروسية. ويتحكم مجلس التنسيق التابع للحكومة الروسية في تأمين احتياجات القوات المسلحة من المعدات ومراعاة مواعيد التسليم".
https://sputnikarabic.ae/20221203/القوات-الجوية-الروسية-تستلم-دفعة-جديدة-من-مقاتلات-سو-35-إس-1070794462.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تتسلم دفعة ثانية من مقاتلات "سو-35 إس" الجديدة خلال عام
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أعلنت شركة "روستيك" المتحدة لصناعة الطائرات الروسية أن القوات الجوية الروسية تسلمت في غضون عام الدفعة الثانية من مقاتلات "سو-35 إس" المتعددة الوظائف.
وجاء في تقرير "روستك": "مصنع طيران "كومسومولسك على أمور" من شركة الطيران المتحدة والذي يحمل اسم يوري غاغارين، قام بتصنيع الدفعة الثانية من مقاتلات "سو35 إس" المتعددة الوظائف الجديدة وتسليمها إلى وزارة الدفاع الروسية خلال هذا العام".
قال فلاديمير أرتياكوف، النائب الأول للمدير العام لشركة "روستيك"، يوم الاثنين الماضي، في مقابلة مع قناة "روسيا 24"، إن الشركة ضاعفت إنتاج مقاتلات "سو-34" و"سو-35" لتلبية احتياجات العملية الخاصة في أوكرانيا.
ونقلت الخدمة الصحفية عن يوري سليوسار، المدير العام لشركة الطائرات الروسية الموحّدة: "ينتج مصنع طيران كومسومولسك على أمور معدات طيران فيما يخص شأن دفاع الدولة ضمن الشروط المنصوص عليها في العقود، بما في ذلك جداول التسليم المسبقة، وتلبية احتياجات قوات الفضاء الروسية في أنظمة الطيران الحديثة". ولم يرد في بيان الشركة عدد الطائرات المسلمة.
وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، أعلنت الشركة المتحدة لصناعة الطائرات الروسية أن القوات الجوية الروسية تسلمت دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس"
المتعددة الوظائف، وأفادت الخدمة الصحفية للشركة في بيان: "قامت الشركة المتحدة لصناعة الطائرات في كومسومولسك على أمور، بتصنيع دفعة أخرى من مقاتلات "سو-35 إس"
الجديدة وتسليمها إلى وزارة الدفاع الروسية. ويتحكم مجلس التنسيق التابع للحكومة الروسية في تأمين احتياجات القوات المسلحة من المعدات ومراعاة مواعيد التسليم".