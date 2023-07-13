https://sputnikarabic.ae/20230713/المدفعية-الروسية-تفشل-تناوب-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-1079013810.html
المدفعية الروسية تفشل تناوب القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
المدفعية الروسية تفشل تناوب القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
أعلن سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع "زاباد" (الغرب)، يوم الخميس، المدفعية الروسية أفشلت محاولة تناوب وحدات القوات الأوكرانية على المواقع... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T02:19+0000
2023-07-13T02:19+0000
2023-07-13T02:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأوضح زيبينسكي لوكالة "سبوتنيك": "تم "نجحت قواتنا المدفعية في إفشال محاولتين لتناوب وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في المواقع الأمامية في منطقة تيمكوفكا ونوفوملينسك. وتكبد العدو خسائر حتى الانسحاب".وأضاف أنه "خلال المواجهات المدفعية، تمكنت فرقة المدفعية التابعة للجيش الدبابات الأولى بقيادة الملازم رومان زيكوف من تدمير المدفعية المعادية في منطقة كيسلوفكا، وتدمير مدفعية 2А65 "مستا-بي" في منطقة بيستشانوي.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230713/الطيران-الروسي-يستهدف-بـ8-ضربات-القوات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك-1079013729.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
المدفعية الروسية تفشل تناوب القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
02:19 GMT 13.07.2023 (تم التحديث: 02:53 GMT 13.07.2023) تابعنا عبر
حصري
أعلن سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع "زاباد" (الغرب)، يوم الخميس، المدفعية الروسية أفشلت محاولة تناوب وحدات القوات الأوكرانية على المواقع الأمامية في منطقتي تيمكوفكا ونوفوملينسك، لافتا إلى أنه خلال المواجهات المدفعية، تم تدمير هاون ومدفعية "مستا-ب" تابعة للعدو.
وأوضح زيبينسكي لوكالة "سبوتنيك
": "تم "نجحت قواتنا المدفعية في إفشال محاولتين لتناوب وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في المواقع الأمامية في منطقة تيمكوفكا ونوفوملينسك. وتكبد العدو خسائر حتى الانسحاب".
وأضاف أنه "خلال المواجهات المدفعية، تمكنت فرقة المدفعية التابعة للجيش الدبابات الأولى بقيادة الملازم رومان زيكوف من تدمير المدفعية المعادية في منطقة كيسلوفكا، وتدمير مدفعية 2А65 "مستا-بي" في منطقة بيستشانوي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.