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المدفعية الروسية تفشل تناوب القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230713/المدفعية-الروسية-تفشل-تناوب-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-1079013810.html
المدفعية الروسية تفشل تناوب القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
المدفعية الروسية تفشل تناوب القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
أعلن سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع "زاباد" (الغرب)، يوم الخميس، المدفعية الروسية أفشلت محاولة تناوب وحدات القوات الأوكرانية على المواقع... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T02:19+0000
2023-07-13T02:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأوضح زيبينسكي لوكالة "سبوتنيك": "تم "نجحت قواتنا المدفعية في إفشال محاولتين لتناوب وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في المواقع الأمامية في منطقة تيمكوفكا ونوفوملينسك. وتكبد العدو خسائر حتى الانسحاب".وأضاف أنه "خلال المواجهات المدفعية، تمكنت فرقة المدفعية التابعة للجيش الدبابات الأولى بقيادة الملازم رومان زيكوف من تدمير المدفعية المعادية في منطقة كيسلوفكا، وتدمير مدفعية 2А65 "مستا-بي" في منطقة بيستشانوي.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230713/الطيران-الروسي-يستهدف-بـ8-ضربات-القوات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك-1079013729.html
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أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

المدفعية الروسية تفشل تناوب القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك

02:19 GMT 13.07.2023 (تم التحديث: 02:53 GMT 13.07.2023)
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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حصري
أعلن سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع "زاباد" (الغرب)، يوم الخميس، المدفعية الروسية أفشلت محاولة تناوب وحدات القوات الأوكرانية على المواقع الأمامية في منطقتي تيمكوفكا ونوفوملينسك، لافتا إلى أنه خلال المواجهات المدفعية، تم تدمير هاون ومدفعية "مستا-ب" تابعة للعدو.
وأوضح زيبينسكي لوكالة "سبوتنيك": "تم "نجحت قواتنا المدفعية في إفشال محاولتين لتناوب وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في المواقع الأمامية في منطقة تيمكوفكا ونوفوملينسك. وتكبد العدو خسائر حتى الانسحاب".
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران الروسي يستهدف بـ8 ضربات القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك
02:17 GMT
وأضاف أنه "خلال المواجهات المدفعية، تمكنت فرقة المدفعية التابعة للجيش الدبابات الأولى بقيادة الملازم رومان زيكوف من تدمير المدفعية المعادية في منطقة كيسلوفكا، وتدمير مدفعية 2А65 "مستا-بي" في منطقة بيستشانوي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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