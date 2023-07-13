https://sputnikarabic.ae/20230713/بن-غفير-من-العار-أن-بايدن-لم-يقم-بزيارة-إلى-القدس-1079038156.html

بن غفير: من العار أن بايدن لم يقم بزيارة إلى القدس

بن غفير: من العار أن بايدن لم يقم بزيارة إلى القدس

وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، انتقادات إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لعدم زيارته القدس. 13.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-13T13:46+0000

2023-07-13T13:46+0000

2023-07-13T13:46+0000

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وقال في تصريحات لإذاعة "103" الإسرائيلية المحلية: "من العار أن بايدن لم يأت إلى القدس".ورد المقدم في الإذاعة الإسرائيلية على بن غفير، أن الرئيس الأمريكي لا يريد مقابلته، بل إنه لا يدعو حتى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى البيت الأبيض، رغم معرفته به منذ سنوات عديدة.وهنا يجيب بن غفير على مقدم البرنامج: "فلنأمل أن يسمعك بايدن، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن المخابرات الأمريكية ستستمع إليك بالتأكيد وتمرر الأمور إليه".وفي اللقاء الإذاعي، رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي على تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنه وزير متطرف.وقال في رسالة إلى بايدن: "سيادة الرئيس بايدن، لماذا قلت إنني متطرف؟ هل لحقيقة أنني وزعت، في الأشهر الستة الماضية، 18 ألف قطعة سلاح على المدنيين لحماية أنفسهم؟ لأنني أريد عقوبة الإعدام للإرهابيين؟ إنهم في أمريكا يعدمون القتلة الشرسين على كرسي كهربائي".وأردف: "أنا متطرف في حبي لجنودنا ووطننا".يشار إلى أن البيت الأبيض لم يدع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى الآن، لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي، في خروج واضح عن العادات المتبعة، لأسباب فسرها مراقبون باعتراض الولايات المتحدة على خطة إصلاح القضاء في إسرائيل، التي يصفها معارضون بـ "الانقلاب السلطوي"، إضافة إلى التوسع الاستيطاني.وجرت العادة أن تتم دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد إلى واشنطن بعد أداء حكومته لليمين الدستوري، وهو ما لم يحدث رغم مرور أكثر من 6 أشهر على تشكيل حكومة نتنياهو أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022.ويقود نتنياهو حكومة من أقصى اليمين الديني والقومي في إسرائيل، تصفها وسائل إعلام محلية وأجنبية ومراقبون بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد.

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