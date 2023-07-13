https://sputnikarabic.ae/20230713/بوتين-توريد-أسلحة-جديدة-إلى-كييف-يزيد-الوضع-سوءا-بالنسبة-لأوكرانيا--عاجل-1079047933.html
بوتين: توريد أسلحة جديدة إلى كييف وانضمامها إلى "الناتو" يزيد الوضع الأوكراني سوءا
بوتين: توريد أسلحة جديدة إلى كييف وانضمامها إلى "الناتو" يزيد الوضع الأوكراني سوءا
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن انضمام أوكرانيا للناتو يشكل تهديدًا أمنيًا لروسيا ولن يعمل على تحسين أمن أوكرانيا نفسها. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T16:13+0000
2023-07-13T16:13+0000
2023-07-13T16:41+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
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وكشف بوتين في لقاء صحفي أن "أحد أسباب العملية العسكرية الخاصة هو تهديد انضمام أوكرانيا إلى الحلف".وأضاف الرئيس بوتين أن "توريد أسلحة جديدة إلى كييف لن يؤدي إلا إلى وضع أسوأ بالنسبة لأوكرانيا".وأعلن بوتين أن "روسيا لا تعارض بحث ضمانات أمنية لأوكرانيا".وقال بوتين إن "روسيا ستمدد صفقة الحبوب فقط عندما يتم الوفاء بالوعود المقدمة لها".ولفت بوتين إلى أن "الأمم المتحدة تعمل بصدق على تفعيل الدول الغربية للبدء في الوفاء بشروط صفقة الحبوب فيما يتعلق بمصالح روسيا". وأردف: "يجوز لروسيا أن تعلق المشاركة في صفقة الحبوب وستعود إليها عندما يتم الوفاء بالشروط الموعودة".وتابع بوتين: "ستفكر روسيا في تمديد صفقة الحبوب، فلقد تبقى يومان على انتهائها".وختم بوتين: "أوكرانيا لديها الحق في (الحفاظ على) الأمن، ولكن لا ينبغي أن تدمر أمن الدول الأخرى".
https://sputnikarabic.ae/20230713/بوتين-روسيا-تعتزم-توسيع-التحالفات-التكنولوجية-العلمية-مع-الدول-الأخرى--1079040938.html
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فلاديمير بوتين, روسيا
بوتين: توريد أسلحة جديدة إلى كييف وانضمامها إلى "الناتو" يزيد الوضع الأوكراني سوءا
16:13 GMT 13.07.2023 (تم التحديث: 16:41 GMT 13.07.2023) تابعنا عبر
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن انضمام أوكرانيا للناتو يشكل تهديدًا أمنيًا لروسيا ولن يعمل على تحسين أمن أوكرانيا نفسها.
وكشف بوتين في لقاء صحفي أن "أحد أسباب العملية العسكرية الخاصة هو تهديد انضمام أوكرانيا إلى الحلف".
وأضاف الرئيس بوتين أن "توريد أسلحة جديدة إلى كييف لن يؤدي إلا إلى وضع أسوأ بالنسبة لأوكرانيا".
نرى عدد الآمال التي علقت على توريد صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا، لكن لا شيء مهم يحدث في سوح القتال.
الدبابات الأجنبية تتدمر بسلاسة أكبر من المركبات السوفيتية الصنع، لذا يرفض العسكريون الأوكرانيون المشاركة بالقتال باستخدام المعدات الغربية لمعرفتهم مسبقا أنها تشكل (تدميرها) أولوية للقوات الروسية.
وأعلن بوتين أن "روسيا لا تعارض بحث ضمانات أمنية لأوكرانيا".
وقال بوتين إن "روسيا ستمدد صفقة الحبوب فقط عندما يتم الوفاء بالوعود المقدمة لها".
لقد قمنا بتمديد صفقة الحبوب طوعا عدة مرات، وهذا كاف في نهاية المطاف.
ولفت بوتين إلى أن "الأمم المتحدة تعمل بصدق على تفعيل الدول الغربية للبدء في الوفاء بشروط صفقة الحبوب فيما يتعلق بمصالح روسيا".
وأردف: "يجوز لروسيا أن تعلق المشاركة في صفقة الحبوب وستعود إليها عندما يتم الوفاء بالشروط الموعودة".
لم يتم فعل شيء لروسيا في إطار صفقة الحبوب، إنها لعبة أحادية الجانب، يمكن لروسيا أن تمدد صفقة الحبوب فقط عندما يتم الوفاء بالوعود التي تم قطعها.
وتابع بوتين: "ستفكر روسيا في تمديد صفقة الحبوب، فلقد تبقى يومان على انتهائها".
وختم بوتين: "أوكرانيا
لديها الحق في (الحفاظ على) الأمن، ولكن لا ينبغي أن تدمر أمن الدول الأخرى".