عربي
بوتين: روسيا تعتزم توسيع التحالفات التكنولوجية العلمية مع الدول الأخرى
https://sputnikarabic.ae/20230713/بوتين-روسيا-تعتزم-توسيع-التحالفات-التكنولوجية-العلمية-مع-الدول-الأخرى--1079040938.html
بوتين: روسيا تعتزم توسيع التحالفات التكنولوجية العلمية مع الدول الأخرى
بوتين: روسيا تعتزم توسيع التحالفات التكنولوجية العلمية مع الدول الأخرى
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا تعتزم توسيع التحالفات العلمية المتساوية والمفيدة للأطراف مع دول أخرى. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T14:33+0000
2023-07-13T15:14+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0d/1079040699_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_c01c267336c3b22f553101db247d14ed.jpg
وقال بوتين في منتدى "تقنيات المستقبل" في موسكو: "نعتزم إقامة وتوسيع تحالفات تكنولوجية وعلمية متساوية ومتبادلة المنفعة مع الدول الأخرى".وأعلن الرئيس الروسي عن استئناف برنامج المنح الضخمة للباحثين، وأوعز إلى مجلس الوزراء ومجلس الدوما بتوفير تمويله حتى عام 2026 وتمديد فترة التنفيذ.وتابع بوتين: "أطلب من الحكومة ومجلس الدوما التأكد من أن الميزانية الفيدرالية المخططة للفترة حتى عام 2026 توفر التمويل اللازم لبرنامج المنح الضخمة، وكذلك تعديل معايير البرنامج بحيث تصبح شروطه أكثر جذبا للباحثين".
https://sputnikarabic.ae/20230712/غوتيريش-يطلب-من-بوتين-تمديد-صفقة-الحبوب-لأشهر-1079007173.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0d/1079040699_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_6e926043a12873fdb884c5c50c5a8f76.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

بوتين: روسيا تعتزم توسيع التحالفات التكنولوجية العلمية مع الدول الأخرى

14:33 GMT 13.07.2023 (تم التحديث: 15:14 GMT 13.07.2023)
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة لـ"منتدى تقنيات المستقبل"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة لـمنتدى تقنيات المستقبل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا تعتزم توسيع التحالفات العلمية المتساوية والمفيدة للأطراف مع دول أخرى.
وقال بوتين في منتدى "تقنيات المستقبل" في موسكو: "نعتزم إقامة وتوسيع تحالفات تكنولوجية وعلمية متساوية ومتبادلة المنفعة مع الدول الأخرى".

ووعد أنه في إطار رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" العام المقبل، ستناقش روسيا مع الشركاء مشاريع محددة في عدد من المجالات المهمة، بما في ذلك التقنيات المتقدمة في الحوسبة والتطوير والتخزين ونقل البيانات.

وأعلن الرئيس الروسي عن استئناف برنامج المنح الضخمة للباحثين، وأوعز إلى مجلس الوزراء ومجلس الدوما بتوفير تمويله حتى عام 2026 وتمديد فترة التنفيذ.
حبوب القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
غوتيريش يطلب من بوتين تمديد "صفقة الحبوب" لأشهر
أمس, 20:08 GMT

وقال بوتين: "يرغب العديد من الأشخاص في العمل في روسيا، والمشاركة في مشاريع بحثية مثيرة للاهتمام، بما في ذلك مسألة استئناف برنامج المنح الضخمة، والذي يسمح لنا بتجميع فرق بحث قوية وحل المشكلات العلمية المثيرة للاهتمام. إن هذا الاقتراح مدعوم بالكامل".

وتابع بوتين: "أطلب من الحكومة ومجلس الدوما التأكد من أن الميزانية الفيدرالية المخططة للفترة حتى عام 2026 توفر التمويل اللازم لبرنامج المنح الضخمة، وكذلك تعديل معايير البرنامج بحيث تصبح شروطه أكثر جذبا للباحثين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:42 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала