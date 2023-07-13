https://sputnikarabic.ae/20230713/بوتين-روسيا-تعتزم-توسيع-التحالفات-التكنولوجية-العلمية-مع-الدول-الأخرى--1079040938.html
بوتين: روسيا تعتزم توسيع التحالفات التكنولوجية العلمية مع الدول الأخرى
بوتين: روسيا تعتزم توسيع التحالفات التكنولوجية العلمية مع الدول الأخرى
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا تعتزم توسيع التحالفات العلمية المتساوية والمفيدة للأطراف مع دول أخرى. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T14:33+0000
2023-07-13T14:33+0000
2023-07-13T15:14+0000
روسيا
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وقال بوتين في منتدى "تقنيات المستقبل" في موسكو: "نعتزم إقامة وتوسيع تحالفات تكنولوجية وعلمية متساوية ومتبادلة المنفعة مع الدول الأخرى".وأعلن الرئيس الروسي عن استئناف برنامج المنح الضخمة للباحثين، وأوعز إلى مجلس الوزراء ومجلس الدوما بتوفير تمويله حتى عام 2026 وتمديد فترة التنفيذ.وتابع بوتين: "أطلب من الحكومة ومجلس الدوما التأكد من أن الميزانية الفيدرالية المخططة للفترة حتى عام 2026 توفر التمويل اللازم لبرنامج المنح الضخمة، وكذلك تعديل معايير البرنامج بحيث تصبح شروطه أكثر جذبا للباحثين".
https://sputnikarabic.ae/20230712/غوتيريش-يطلب-من-بوتين-تمديد-صفقة-الحبوب-لأشهر-1079007173.html
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روسيا
بوتين: روسيا تعتزم توسيع التحالفات التكنولوجية العلمية مع الدول الأخرى
14:33 GMT 13.07.2023 (تم التحديث: 15:14 GMT 13.07.2023) تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا تعتزم توسيع التحالفات العلمية المتساوية والمفيدة للأطراف مع دول أخرى.
وقال بوتين في منتدى "تقنيات المستقبل" في موسكو: "نعتزم إقامة وتوسيع تحالفات تكنولوجية وعلمية متساوية ومتبادلة المنفعة مع الدول الأخرى".
ووعد أنه في إطار رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" العام المقبل، ستناقش روسيا مع الشركاء مشاريع محددة في عدد من المجالات المهمة، بما في ذلك التقنيات المتقدمة في الحوسبة والتطوير والتخزين ونقل البيانات.
وأعلن الرئيس الروسي عن استئناف برنامج المنح الضخمة للباحثين، وأوعز إلى مجلس الوزراء ومجلس الدوما بتوفير تمويله حتى عام 2026 وتمديد فترة التنفيذ.
وقال بوتين: "يرغب العديد من الأشخاص في العمل في روسيا، والمشاركة في مشاريع بحثية مثيرة للاهتمام، بما في ذلك مسألة استئناف برنامج المنح الضخمة، والذي يسمح لنا بتجميع فرق بحث قوية وحل المشكلات العلمية المثيرة للاهتمام. إن هذا الاقتراح مدعوم بالكامل".
وتابع بوتين: "أطلب من الحكومة ومجلس الدوما التأكد من أن الميزانية الفيدرالية المخططة للفترة حتى عام 2026 توفر التمويل اللازم لبرنامج المنح الضخمة، وكذلك تعديل معايير البرنامج بحيث تصبح شروطه أكثر جذبا للباحثين".