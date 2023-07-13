https://sputnikarabic.ae/20230713/بيانات-تظهر-أن-السعودية-استوردت-كميات-قياسية-من-زيت-الوقود-الروسي-في-يونيو-1079032067.html
بيانات تظهر أن السعودية استوردت "كميات قياسية" من زيت الوقود الروسي في يونيو
بيانات تظهر أن السعودية استوردت "كميات قياسية" من زيت الوقود الروسي في يونيو
كشفت بيانات حديثة أن المملكة العربية السعودية استوردت كميات قياسية من زيت الوقود من روسيا، خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T11:34+0000
2023-07-13T11:34+0000
2023-07-13T11:36+0000
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وأشارت بيانات صادرة عن شركة "كبلر" للتحليلات، أن المملكة استوردت 910 آلاف طن (193 ألف برميل يوميا) من زيت الوقود من روسيا في يونيو.كما لفتت البيانات أن واردات السعودية من زيت الوقود الروسي، خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغت 2.86 مليون طن، لتتجاوز واردات العام الماضي والبالغة 1.63 مليون طن.وكانت تقارير قد أفادت، خلال شهر يوليو/ تموز الجاري، أن روسيا تتفوق على السعودية في إمدادات النفط إلى الصين والهند، وذلك وفق مقارنة الحجم الإجمالي للشحنات، لشهري فبراير/ شباط 2022، وفبراير 2023، بمليون طن كما يوضح الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا ستخفض طواعية صادراتها النفطية، في أغسطس/ آب المقبل، بمقدار 500 ألف برميل يوميا لتحقيق التوازن في سوق النفط.وبدوره، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، يوم الاثنين الماضي، أن المملكة العربية السعودية ستمدد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل نفط يوميا.
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السعودية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
السعودية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
بيانات تظهر أن السعودية استوردت "كميات قياسية" من زيت الوقود الروسي في يونيو
11:34 GMT 13.07.2023 (تم التحديث: 11:36 GMT 13.07.2023) تابعنا عبر
كشفت بيانات حديثة أن المملكة العربية السعودية استوردت كميات قياسية من زيت الوقود من روسيا، خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.
وأشارت بيانات صادرة عن شركة
"كبلر" للتحليلات، أن المملكة استوردت 910 آلاف طن (193 ألف برميل يوميا) من زيت الوقود من روسيا في يونيو.
كما لفتت البيانات أن واردات السعودية من زيت الوقود الروسي، خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغت 2.86 مليون طن، لتتجاوز واردات العام الماضي والبالغة 1.63 مليون طن.
وكانت تقارير قد أفادت، خلال شهر يوليو/ تموز الجاري، أن روسيا تتفوق على السعودية في إمدادات النفط
إلى الصين والهند، وذلك وفق مقارنة الحجم الإجمالي للشحنات، لشهري فبراير/ شباط 2022، وفبراير 2023، بمليون طن كما يوضح الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".
وبدوره، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، يوم الاثنين الماضي، أن المملكة العربية السعودية ستمدد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل نفط يوميا
.