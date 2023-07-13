https://sputnikarabic.ae/20230713/بيانات-تظهر-أن-السعودية-استوردت-كميات-قياسية-من-زيت-الوقود-الروسي-في-يونيو-1079032067.html

بيانات تظهر أن السعودية استوردت "كميات قياسية" من زيت الوقود الروسي في يونيو

بيانات تظهر أن السعودية استوردت "كميات قياسية" من زيت الوقود الروسي في يونيو

كشفت بيانات حديثة أن المملكة العربية السعودية استوردت كميات قياسية من زيت الوقود من روسيا، خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي. 13.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-13T11:34+0000

2023-07-13T11:34+0000

2023-07-13T11:36+0000

السعودية

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/02/1075427983_0:270:2954:1931_1920x0_80_0_0_eed11bfe1f3c392dfeb66cee95fc76e0.jpg

وأشارت بيانات صادرة عن شركة "كبلر" للتحليلات، أن المملكة استوردت 910 آلاف طن (193 ألف برميل يوميا) من زيت الوقود من روسيا في يونيو.كما لفتت البيانات أن واردات السعودية من زيت الوقود الروسي، خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغت 2.86 مليون طن، لتتجاوز واردات العام الماضي والبالغة 1.63 مليون طن.وكانت تقارير قد أفادت، خلال شهر يوليو/ تموز الجاري، أن روسيا تتفوق على السعودية في إمدادات النفط إلى الصين والهند، وذلك وفق مقارنة الحجم الإجمالي للشحنات، لشهري فبراير/ شباط 2022، وفبراير 2023، بمليون طن كما يوضح الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا ستخفض طواعية صادراتها النفطية، في أغسطس/ آب المقبل، بمقدار 500 ألف برميل يوميا لتحقيق التوازن في سوق النفط.وبدوره، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، يوم الاثنين الماضي، أن المملكة العربية السعودية ستمدد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل نفط يوميا.

https://sputnikarabic.ae/20230316/السعودية-وروسيا-تؤكدان-التزامهما-بقرار-أوبك-بخفض-إنتاج-النفط-1074819038.html

https://sputnikarabic.ae/20221005/خبير-سعودي-خفض-متوقع-لإنتاج-النفط-وأمريكا-تسعى-للزيادة-للضغط-على-روسيا-1068642532.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن