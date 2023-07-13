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https://sputnikarabic.ae/20230713/تايوان-ترصد-33-طائرة-عسكرية-و9-سفن-حربية-صينية-في-محيط--الجزيرة-1079014604.html
تايوان ترصد 33 طائرة عسكرية و9 سفن حربية صينية في محيط ⁧ الجزيرة⁩
تايوان ترصد 33 طائرة عسكرية و9 سفن حربية صينية في محيط ⁧ الجزيرة⁩
أعلنت تايوان، صباح اليوم الخميس، أنها رصدت 33 طائرة و9 سفن تابعة للجيش الشعبي الصيني تحوم حول أجواء الجزيرة. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T04:23+0000
2023-07-13T04:23+0000
أخبار تايوان
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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وقالت وزارة الدفاع التايوانية عبر تويتر: "تم رصد 33 طائرة من الجيش الشعبي الصيني و9 سفن من البحرية الصينية حول تايوان بحلول الساعة 6 صباحًا اليوم".وأضاف البيان: "قوات الدفاع الوطني التايوانية قامت بمراقبة الوضع وتكليف طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية وسفن بحرية وأنظمة صواريخ محمولة على البر للتصدي لهذه الأنشطة".ولفت البيان إلى أن:وتصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان (الصين)، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، تايبيه، في آب/ أغسطس 2022، الأمر الذي نددت به بكين، واعتبرته تدخلًا في الشؤون الداخلية للبلاد.يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.
https://sputnikarabic.ae/20230712/جيش-تايوان-يرصد-38-طائرة-عسكرية-و9-سفن-حربية-صينية-في-محيط-الجزيرة--1078971644.html
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أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, العالم
أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, العالم

تايوان ترصد 33 طائرة عسكرية و9 سفن حربية صينية في محيط ⁧ الجزيرة⁩

04:23 GMT 13.07.2023
© AFP 2023 / STRمقاتلات جي - 15 على متن حاملة طائرات صينية
مقاتلات جي - 15 على متن حاملة طائرات صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
© AFP 2023 / STR
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أعلنت تايوان، صباح اليوم الخميس، أنها رصدت 33 طائرة و9 سفن تابعة للجيش الشعبي الصيني تحوم حول أجواء الجزيرة.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية عبر تويتر: "تم رصد 33 طائرة من الجيش الشعبي الصيني و9 سفن من البحرية الصينية حول تايوان بحلول الساعة 6 صباحًا اليوم".
مقاتلات جي - 15 على متن حاملة طائرات صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
جيش تايوان يرصد 38 طائرة عسكرية و9 سفن حربية صينية في محيط الجزيرة
أمس, 04:04 GMT
وأضاف البيان: "قوات الدفاع الوطني التايوانية قامت بمراقبة الوضع وتكليف طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية وسفن بحرية وأنظمة صواريخ محمولة على البر للتصدي لهذه الأنشطة".
ولفت البيان إلى أن:

"24 طائرة من بين الطائرات المكتشفة قد تجاوزت خط المياه الفاصل بين مضيق تايوان ودخلت منطقة المعلومات الجوية الإقليمية الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية لتايوان".

وتصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان (الصين)، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، تايبيه، في آب/ أغسطس 2022، الأمر الذي نددت به بكين، واعتبرته تدخلًا في الشؤون الداخلية للبلاد.
يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.
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