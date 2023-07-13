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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230713/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1079015055.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T05:36+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
دبابة روسية من طراز تي 80 بي في تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:36 GMT 13.07.2023 (تم التحديث: 05:37 GMT 13.07.2023)
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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الجديد أولاًالقديم أولاً
05:36 GMT 13.07.2023
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران الروسي يستهدف بـ8 ضربات القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك
02:17 GMT
05:36 GMT 13.07.2023
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
أوروبا تغرق في الدماء... سياسي فرنسي يوجه تحذيرا بشأن زيلينسكي
04:40 GMT
05:36 GMT 13.07.2023
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تفشل تناوب القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
02:19 GMT
05:36 GMT 13.07.2023
روسيا: لا إشارات حول بدء محادثات سلام بشأن أوكرانيا في يوليو
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الخميس إن روسيا لم تتلق إشارات من البلدان الشريكة المشاركة في الاجتماع بشأن أوكرانيا في الدنمارك بأن محادثات السلام يمكن أن تبدأ في يوليو/تموز، مشيرًا إلى أن هناك سببًا للاعتقاد أن هذه المعلومات غير موثوقة.
05:35 GMT 13.07.2023
القائم بأعمال حاكم خيرسون: القوات الأوكرانية تواصل محاولات التمركز عند جسر أنتونوفسكي
أعلن فلاديمير سالدو، القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية ما تزال تواصل محاولاتها للتمركز على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من جسر أنتونوفسكي، ولكنها تتعرض لتدمير منتظم.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:20 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 10:03 GMT
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