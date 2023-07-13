تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:36 GMT 13.07.2023
05:36 GMT 13.07.2023
05:36 GMT 13.07.2023
05:36 GMT 13.07.2023
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الخميس إن روسيا لم تتلق إشارات من البلدان الشريكة المشاركة في الاجتماع بشأن أوكرانيا في الدنمارك بأن محادثات السلام يمكن أن تبدأ في يوليو/تموز، مشيرًا إلى أن هناك سببًا للاعتقاد أن هذه المعلومات غير موثوقة.
05:35 GMT 13.07.2023
أعلن فلاديمير سالدو، القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية ما تزال تواصل محاولاتها للتمركز على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من جسر أنتونوفسكي، ولكنها تتعرض لتدمير منتظم.