https://sputnikarabic.ae/20230713/جنة-سرية-مخبأة-شاطئ-النيزك-في-مصر-يبهر-عشاق-السفر-فيديو-1079015991.html
جنة سرية مخبأة... شاطئ النيزك في مصر يبهر عشاق السفر... فيديو
جنة سرية مخبأة... شاطئ النيزك في مصر يبهر عشاق السفر... فيديو
اشتهر شاطئ "النيزك" في مصر، كأحد أكثر شواطئ العالم غرابة وجمالا، ما جعله من بين الوجهات المفضلة للكثير من عشاق السفر. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T06:01+0000
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وذكرت هيئة تنشيط السياحة المصرية أن البعض يصفه بأنه "الجنة السرية المخبأة على الأرض"، وجذب سحر هذا الشاطئ انتباه المصور المصري عبد الرحمن نظمي، حيث صوره من السماء.يقع شاطئ النيزك على بعد 8 كيلومترات جنوب مرسى علم في مصر، وبمسافة تقدر بنحو 20 دقيقة عن منتجع "بورت غالب"، وفقا لما ذكرته هيئة تنشيط السياحة المصرية.ويرجح المصور عبد الرحمن نظمي أن سبب تسمية شاطئ النيزك بهذا الاسم، يرجع إلى ارتطام نيزك بالأرض، إلا أن علماء الجيولوجيا ينفون هذه النظرية حسبما ذكر موقع "سي إن إن" بالعربية.يتألق شاطئ النيزك بمياه فيروزية شفافة تجعله يبدو كبحيرة صغيرة متصلة بالبحر، ويمكن للزائرين الاسترخاء بعيدا عن صخب الحياة اليومية أو ممارسة الغطس فيها، فيما تأخذ البحيرة شكل العين، ما يعطيها سحرا خاصا.ويمكن لزائري شاطئ النيزك كذلك زيارة محمية "صمداي" للشعاب المرجانية، التي تقع على بعد 5 دقائق فقط من هذه الجنة الفيروزية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
جنة سرية مخبأة... شاطئ النيزك في مصر يبهر عشاق السفر... فيديو
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اشتهر شاطئ "النيزك" في مصر، كأحد أكثر شواطئ العالم غرابة وجمالا، ما جعله من بين الوجهات المفضلة للكثير من عشاق السفر.
وذكرت هيئة تنشيط السياحة المصرية
أن البعض يصفه بأنه "الجنة السرية المخبأة على الأرض"، وجذب سحر هذا الشاطئ انتباه المصور المصري عبد الرحمن نظمي، حيث صوره من السماء.
يقع شاطئ النيزك على بعد 8 كيلومترات جنوب مرسى علم في مصر، وبمسافة تقدر بنحو 20 دقيقة عن منتجع "بورت غالب"، وفقا لما ذكرته هيئة تنشيط السياحة المصرية
.
ويرجح المصور عبد الرحمن نظمي أن سبب تسمية شاطئ النيزك بهذا الاسم، يرجع إلى ارتطام نيزك بالأرض، إلا أن علماء الجيولوجيا ينفون هذه النظرية حسبما ذكر موقع
"سي إن إن" بالعربية.
يتألق شاطئ النيزك بمياه فيروزية شفافة تجعله يبدو كبحيرة صغيرة متصلة بالبحر، ويمكن للزائرين الاسترخاء بعيدا عن صخب الحياة اليومية أو ممارسة الغطس فيها، فيما تأخذ البحيرة شكل العين، ما يعطيها سحرا خاصا.
ويمكن لزائري شاطئ النيزك كذلك زيارة محمية "صمداي" للشعاب المرجانية، التي تقع على بعد 5 دقائق فقط من هذه الجنة الفيروزية.