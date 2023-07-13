https://sputnikarabic.ae/20230713/جنود-روس-يشكرون-زيلينكسي-على-هدية-ثمينة-فيديو---1079035767.html
جنود روس يشكرون زيلينكسي على "هدية ثمينة"... فيديو
جنود روس يشكرون زيلينكسي على "هدية ثمينة"... فيديو
وجه جنود روس رسالة ساخرة إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، شكروه فيها بسبب حصولهم على "صيد ثمين" على محور زابوروجيه، بعد هجوم أوكراني فاشل. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T12:49+0000
2023-07-13T12:49+0000
2023-07-13T13:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وظهر الجنود الروس في مقطع الفيديو الذي حصلت عليه "سبوتنيك"، بروح معنوية عالية في إحدى المعارك على محور زابوروجيه، بعد إفشال هجوم أوكراني.ووجّه الجنود الروس رسالة ساخرة إلى زيلنسكي شكروه فيها على هذه المدرعة، وتظهر عليهم علامات الابتسام والراحة في نهاية المعركة.شاهد أيضا: مجموعة أوكرانية "تخطئ التقدير" وتقع في شرك القوات الروسية... فيديواقرأ أيضا: قوة موسكو لا مثيل لها… مقارنة بين دبابات روسيا و"الناتو" في 2023
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رصد عسكري
جنود روس يشكرون زيلينكسي على "هدية ثمينة"... فيديو
12:49 GMT 13.07.2023 (تم التحديث: 13:22 GMT 13.07.2023) تابعنا عبر
وجه جنود روس رسالة ساخرة إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، شكروه فيها بسبب حصولهم على "صيد ثمين" على محور زابوروجيه، بعد هجوم أوكراني فاشل.
وظهر الجنود الروس في مقطع الفيديو الذي حصلت عليه "سبوتنيك"، بروح معنوية عالية في إحدى المعارك على محور زابوروجيه، بعد إفشال هجوم أوكراني.
ووقف الجنود الروس بجانب عربة مشاة من نوع "برادلي أم 2" الأمريكية الصنع، حصلوا عليها وهي في حالة ممتازة، بعد أن تركتها القوات الأوكرانية وفرّت، خلال إحدى الهجمات الفاشلة في اتجاه مقاطعة زابوروجيه.
ووجّه الجنود الروس رسالة ساخرة إلى زيلنسكي شكروه فيها على هذه المدرعة، وتظهر عليهم علامات الابتسام والراحة في نهاية المعركة.