https://sputnikarabic.ae/20230713/حسين-سلامي-الجامعات-الإيرانية-تساهم-في-تشكيل-العناصر-القادرة-والقوية-في-الحرس-الثوري-1079045337.html
حسين سلامي: الجامعات الإيرانية تساهم في تشكيل العناصر القادرة والقوية في الحرس الثوري
حسين سلامي: الجامعات الإيرانية تساهم في تشكيل العناصر القادرة والقوية في الحرس الثوري
قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، إنه لا يمكن لبلاده النجاح من دون الاقتدار والازدهار والوصول إلى الموارد العلمية... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T15:20+0000
2023-07-13T15:20+0000
2023-07-13T15:20+0000
الأخبار
العالم
الحرس الثوري الإيراني
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/12/1066565983_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_f161ddc25246fde8574d94e566000e2e.jpg
ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الخميس، عن اللواء سلامي، إنه "إذا كانت لبلد ما جامعات كبيرة ومتقدمة ومحفزة للفكر، فيمكنها بالتأكيد أن تكون على طريق بناء الحضارة".وأكدت الوكالة أن تصريحات اللواء سلامي جات خلال لقائه العميد محمد رضا حسني آهنكر، قائد جامعة الإمام الحسين، ومجموعة من مساعدي ومسؤولي القيادة العامة للحرس الثوري.وشدد القائد العام للحرس الثوري على أن "جامعة الإمام الحسين تعد القوة الدافعة الرئيسية للحضارة الإسلامية في مجال العلوم والتكنولوجيا"، ومهمتها تتمثل في تهيئة المجالات لبلوغ الذروة العلمية والتغيير وتحسين المستوى العلمي لإيران.وأكد اللواء حسين سلامي أن "جامعة الحسين تقوم بدور مهم في تشكيل العناصر القادرة في الحرس الثوري على تدريب القادة والمدراء والمفكرين والمتخصصين في مختلف مجالات العلوم الإنسانية".وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا آشتیاني، الجمعة الماضية، إن وزارته تسعى لتزويد كل أسلحتها بمنظومات جديدة وحديثة، مشددا على أن وزارته تعمل على تجهيز جميع أسلحتها في مجالي الدفاع والدفاع الجوي بمنظومات جديدة وحديثة.وأكد وزير الدفاع الإيراني أن "بلاده في مراحل جيدة للغاية في مجال تقنية تصنيع الطائرات"، مضيفا: "إننا نتعاون مع كل الدول التي تسير في نهج المقاومة وتتطلع لإقرار الأمن والسلام في العالم في كل المجالات سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو عسكرية".وكان العميد محمد رضا آشتياني، قد أوضح في الثاني من الشهر الجاري، أن جيش بلاده يمتلك أفضل أنواع الذخائر الذكية في العالم، مشيرا إلى أنه يتم تطويرها بواسطة خبراء الصناعات الدفاعية في إيران. وجاء ذلك خلال اجتماع مع مجموعة من العلماء في وزارة الدفاع الإيرانية.وأضاف آشتياني: "إيران حققت إنجازات دفاعية قيّمة رغم الحظر المفروض على البلاد"، مشيرا إلى أن مستقبل إيران سيشهد تحقيق المزيد من الإنجازات.ولفت وزير الدفاع الإيراني إلى أن تحويل الأبحاث إلى تقنيات ومنتجات يحتاج إلى عملية تنظيمية، مشيرا إلى أن المشكلات المعرفية تمثل جزءا من التحديات التي تواجه الباحثين وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية، موضحا أن هناك تعاونا بين وزارة الدفاع ونحو 400 مؤسسة متخصصة في مجالات ابتكارية مختلفة أبرزها الإلكترونيات والأسلحة البحرية والبرية والجوية.وقال العميد آشتياني: "إيران لديها برنامج علمي وتقني بامتياز يضم نحو 4 آلاف و500 باحث لتوظيف قدراتهم العلمية لخدمة الشؤون الدفاعية".
https://sputnikarabic.ae/20230707/وزير-الدفاع-الإيراني-يؤكد-سعي-بلاده-لتزويد-كل-أسلحتها-بمنظومات-حديثة-1078820619.html
https://sputnikarabic.ae/20230611/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-اجتياز-مسيرة-أربعين-القاذفة-مرحلة-الاختبار-بنجاح-فيديو-1078000555.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/12/1066565983_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_e9e7e3162bed7c6ada32620698daee8c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم, الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران
الأخبار, العالم, الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران
حسين سلامي: الجامعات الإيرانية تساهم في تشكيل العناصر القادرة والقوية في الحرس الثوري
تابعنا عبر
قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، إنه لا يمكن لبلاده النجاح من دون الاقتدار والازدهار والوصول إلى الموارد العلمية الحديثة والمتقدمة.
ونقلت وكالة
مهر للأنباء، مساء اليوم الخميس، عن اللواء سلامي، إنه "إذا كانت لبلد ما جامعات كبيرة ومتقدمة ومحفزة للفكر، فيمكنها بالتأكيد أن تكون على طريق بناء الحضارة".
وأكدت الوكالة أن تصريحات اللواء سلامي جات خلال لقائه العميد محمد رضا حسني آهنكر، قائد جامعة الإمام الحسين، ومجموعة من مساعدي ومسؤولي القيادة العامة للحرس الثوري.
وشدد القائد العام للحرس الثوري
على أن "جامعة الإمام الحسين تعد القوة الدافعة الرئيسية للحضارة الإسلامية في مجال العلوم والتكنولوجيا"، ومهمتها تتمثل في تهيئة المجالات لبلوغ الذروة العلمية والتغيير وتحسين المستوى العلمي لإيران.
وأكد اللواء حسين سلامي أن "جامعة الحسين تقوم بدور مهم في تشكيل العناصر القادرة في الحرس الثوري على تدريب القادة والمدراء والمفكرين والمتخصصين في مختلف مجالات العلوم الإنسانية".
وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا آشتیاني، الجمعة الماضية، إن وزارته تسعى لتزويد كل أسلحتها بمنظومات جديدة وحديثة، مشددا على أن وزارته تعمل على تجهيز جميع أسلحتها في مجالي الدفاع والدفاع الجوي بمنظومات جديدة وحديثة.
وأكد وزير الدفاع الإيراني أن "بلاده في مراحل جيدة للغاية في مجال تقنية تصنيع الطائرات"، مضيفا: "إننا نتعاون مع كل الدول التي تسير في نهج المقاومة وتتطلع لإقرار الأمن والسلام في العالم في كل المجالات سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو عسكرية".
وكان العميد محمد رضا آشتياني، قد أوضح في الثاني من الشهر الجاري، أن جيش بلاده يمتلك أفضل أنواع الذخائر الذكية في العالم، مشيرا إلى أنه يتم تطويرها بواسطة خبراء الصناعات الدفاعية
في إيران. وجاء ذلك خلال اجتماع مع مجموعة من العلماء في وزارة الدفاع الإيرانية.
وأضاف آشتياني: "إيران حققت إنجازات دفاعية قيّمة رغم الحظر المفروض على البلاد"، مشيرا إلى أن مستقبل إيران سيشهد تحقيق المزيد من الإنجازات.
ولفت وزير الدفاع الإيراني إلى أن تحويل الأبحاث إلى تقنيات ومنتجات
يحتاج إلى عملية تنظيمية، مشيرا إلى أن المشكلات المعرفية تمثل جزءا من التحديات التي تواجه الباحثين وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية، موضحا أن هناك تعاونا بين وزارة الدفاع ونحو 400 مؤسسة متخصصة في مجالات ابتكارية مختلفة أبرزها الإلكترونيات والأسلحة
البحرية والبرية والجوية.
وقال العميد آشتياني: "إيران
لديها برنامج علمي وتقني بامتياز يضم نحو 4 آلاف و500 باحث لتوظيف قدراتهم العلمية لخدمة الشؤون الدفاعية".