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https://sputnikarabic.ae/20230713/حميميم-تقدم-مساعدات-إنسانية-للجالية-الروسية-من-متضرري-زلزال-اللاذقية-فيديو-وصور-1079047589.html
"حميميم" تقدم مساعدات إنسانية للجالية الروسية من متضرري زلزال اللاذقية... فيديو وصور
"حميميم" تقدم مساعدات إنسانية للجالية الروسية من متضرري زلزال اللاذقية... فيديو وصور
وزّع مركز التنسيق الروسي في حميميم خمسة أطنان من المساعدات الغذائية لأهالي حي ضاحية تشرين باللاذقية، من السوريين والروس في إطار استمرار وصول المساعدات... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T16:03+0000
2023-07-13T16:03+0000
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وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية بأن المساعدات تم توزيعها اليوم على أبناء الجالية الروسية الموجودين في ضاحية تشرين، بالإضافة لأهالي الضاحية، وتضمّنت المساعدات مواداً غذائية أساسية، من سكر، رز، طحين، بالإضافة للحليب، والمعلبات بأنواعها، بهدف مساعدة الأهالي على مواجهة تداعيات الزلزال وغلاء المعيشة.وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، قال ممثل مركز التنسيق الروسي في حميميم، المقدم اليكسي: "حريصون على تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف التي تمر بها بلادهم، مؤكداً استمرار الدعم الذي يقدمه المركز والذي يستهدف جميع المحافظات السورية".بدورهم، أعرب عدد من أهالي ضاحية تشرين في تصريح لـ"سبوتنيك" عن شكرهم وتقديرهم للدعم الذي تقدمه روسيا قيادة وشعباً، منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا، وبعد الزلزال، إذ سارعت روسيا إلى تقديم العون غداة حدوث الزلزال، وتوزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين للتخفيف عنهم ومساعدتهم على تجاوز المحنة.من جهتها، أكدت رئيس الجالية الروسية في اللاذقية أولغا محمد في تصريح لـ"سبوتنيك" أن "المساعدات التي تم توزيعها اليوم شملت أبناء الجالية الروسية الموجودة في ضاحية تشرين بمدينة اللاذقية، بالإضافة لأهالي الضاحية من السوريين، معربة عن شكرها لبلادها قيادة وشعباً لتقديم المساعدات سواسية بين أبناء الجالية الروسية وإخوانهم السوريين".
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أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك

"حميميم" تقدم مساعدات إنسانية للجالية الروسية من متضرري زلزال اللاذقية... فيديو وصور

16:03 GMT 13.07.2023
© Sputnik . Munzer Said"حميميم" تقدم مساعدات غذائية للجالية الروسية من متضرري زلزال اللاذقية
حميميم تقدم مساعدات غذائية للجالية الروسية من متضرري زلزال اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
© Sputnik . Munzer Said
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وزّع مركز التنسيق الروسي في حميميم خمسة أطنان من المساعدات الغذائية لأهالي حي ضاحية تشرين باللاذقية، من السوريين والروس في إطار استمرار وصول المساعدات الإنسانية الروسية إلى سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال الذي وقع في 6 شباط/ فبراير الماضي.
وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية بأن المساعدات تم توزيعها اليوم على أبناء الجالية الروسية الموجودين في ضاحية تشرين، بالإضافة لأهالي الضاحية، وتضمّنت المساعدات مواداً غذائية أساسية، من سكر، رز، طحين، بالإضافة للحليب، والمعلبات بأنواعها، بهدف مساعدة الأهالي على مواجهة تداعيات الزلزال وغلاء المعيشة.
وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، قال ممثل مركز التنسيق الروسي في حميميم، المقدم اليكسي: "حريصون على تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف التي تمر بها بلادهم، مؤكداً استمرار الدعم الذي يقدمه المركز والذي يستهدف جميع المحافظات السورية".
© Sputnik . Munzer Said"حميميم" تقدم مساعدات غذائية للجالية الروسية من متضرري زلزال اللاذقية
حميميم تقدم مساعدات غذائية للجالية الروسية من متضرري زلزال اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
"حميميم" تقدم مساعدات غذائية للجالية الروسية من متضرري زلزال اللاذقية
© Sputnik . Munzer Said
بدورهم، أعرب عدد من أهالي ضاحية تشرين في تصريح لـ"سبوتنيك" عن شكرهم وتقديرهم للدعم الذي تقدمه روسيا قيادة وشعباً، منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا، وبعد الزلزال، إذ سارعت روسيا إلى تقديم العون غداة حدوث الزلزال، وتوزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين للتخفيف عنهم ومساعدتهم على تجاوز المحنة.
© Sputnik . Munzer Said"حميميم" تقدم مساعدات غذائية للجالية الروسية من متضرري زلزال اللاذقية
حميميم تقدم مساعدات غذائية للجالية الروسية من متضرري زلزال اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
"حميميم" تقدم مساعدات غذائية للجالية الروسية من متضرري زلزال اللاذقية
© Sputnik . Munzer Said
من جهتها، أكدت رئيس الجالية الروسية في اللاذقية أولغا محمد في تصريح لـ"سبوتنيك" أن "المساعدات التي تم توزيعها اليوم شملت أبناء الجالية الروسية الموجودة في ضاحية تشرين بمدينة اللاذقية، بالإضافة لأهالي الضاحية من السوريين، معربة عن شكرها لبلادها قيادة وشعباً لتقديم المساعدات سواسية بين أبناء الجالية الروسية وإخوانهم السوريين".
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