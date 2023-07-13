https://sputnikarabic.ae/20230713/خبير-أوكرانيا-ستبقى-على-خط-الانتظار-الطويل-للانضمام-لـالناتو-1079039758.html
خبير: أوكرانيا ستبقى على خط الانتظار الطويل للانضمام لـ"الناتو"
خبير: أوكرانيا ستبقى على خط الانتظار الطويل للانضمام لـ"الناتو"
نناقش في هذه الحلقة: هل استيقظ نظام كييف من أحلام الانضمام للناتو؟ الدفاع الروسية تكشف أرقام المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب نظام كييف، توتر على الحدود... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T14:09+0000
2023-07-13T14:09+0000
2023-07-13T14:09+0000
راديو
حصاد الأسبوع
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خبير: أوكرانيا ستبقى على خط الانتظار الطويل للانضمام للناتو
خبير: أوكرانيا ستبقى على خط الانتظار الطويل للانضمام للناتو
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) اتفقوا على أن أوكرانيا ستكون عضوًا في الحلف بعد انتهاء الصراع فيها، وأكدوا ضرورة تمهيد الطريق لانضمامها.حول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الروسي فائز حوالة، لـ"حصاد الأسبوع":خبير: المقاومة في لبنان جاهزة لصد أي اعتداء إسرائيليقال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، إن "شباب المقاومة" لديهم توجيه بالتصرف إذا اعتدت إسرائيل على الخيمة المنصوبة في المنطقة الحدودية.بهذا الصدد، قال مدير مركز "دال" للإعلام، فيصل عبد الساتر، لـ"حصاد الأسبوع":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
خبير: أوكرانيا ستبقى على خط الانتظار الطويل للانضمام لـ"الناتو"
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نناقش في هذه الحلقة: هل استيقظ نظام كييف من أحلام الانضمام للناتو؟ الدفاع الروسية تكشف أرقام المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب نظام كييف، توتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، تجدد الاحتجاجات الإسرائيلية وواشنطن تنتقد قمع المتظاهرين، النفط العراقي مقابل الغاز الإيراني، انطلاق فعاليات منتدى "تكنولوجيا المستقبل" في موسكو.
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) اتفقوا على أن أوكرانيا ستكون عضوًا في الحلف بعد انتهاء الصراع فيها، وأكدوا ضرورة تمهيد الطريق لانضمامها.
حول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الروسي فائز حوالة، لـ"حصاد الأسبوع":
إن الولايات المتحدة ترفع شعارا كشعار تنظيم "داعش" الإرهابي، باقية وتتمدد مهما كلف الأمر، بمعنى أن الفرحة العارمة لواشنطن بانضمام فنلندا وضغطها على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقبول انضمام السويد، يثبت أن أوكرانيا ستبقى على خط الانتظار الطويل جدا، لأنها فشلت بكل الهجمات التي قامت بها لتحقيق أي مكسب للغرب منذ 2014، وليس فقط منذ بدء العملية العسكرية الخاصة العام الماضي، لكن المتسول زيلينسكي وهذا وصفه الحقيقي ذهب لقمة الناتو ليتسول الأسلحة والمعدات والأموال وحتى المقاتلين ليعوض خسائره المادية والبشرية.
خبير: المقاومة في لبنان جاهزة لصد أي اعتداء إسرائيلي
قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، إن "شباب المقاومة" لديهم توجيه بالتصرف إذا اعتدت إسرائيل على الخيمة المنصوبة في المنطقة الحدودية.
بهذا الصدد، قال مدير مركز "دال" للإعلام، فيصل عبد الساتر، لـ"حصاد الأسبوع":
خطاب السيد حسن نصر الله كان واضحا وحازما وحاسما، من ناحية أنه لا بد أن تعود منطقة شمالي الغجر إلى السيادة اللبنانية، وهذا مطلوب من المجتمع الدولي والدولة اللبنانية أن يتحملوا مسؤوليتهم في هذا الإطار، وفيما يخص جهوزية المقاومة فهي على أتم الاستعداد لصد أي اعتداء على لبنان، كما أن المقاومة جاهزة لتحرير واستعادة كل المناطق اللبنانية المحتلة.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...