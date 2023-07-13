https://sputnikarabic.ae/20230713/خبير-عسكري-سوري-زيلنيسكي-يوغل-في-مستنقع-الدماء-الأوكرانية-1079025315.html

خبير عسكري سوري: زيلنيسكي يوغل في مستنقع الدماء الأوكرانية

خبير عسكري سوري: زيلنيسكي يوغل في مستنقع الدماء الأوكرانية

كشف الخبير العسكري السوري، اللواء محمد عباس، أن "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لن يعلن نهاية الهجوم المضاد، لأن دول الغرب تستمر في توريطه بالمزيد من... 13.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-13T09:40+0000

2023-07-13T09:40+0000

2023-07-13T09:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تقارير سبوتنيك

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وأشار اللواء عباس إلى أن طريقة إدارة زيلينسكي للحرب تثير الشكوك حول حقيقة أوكرانيته، ومن يخدم؟، منوّها في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، إلى أن "وسائل الإعلام الغربية تتحدث عن مواصلة الهجوم المضاد الأوكراني وتزعم أنه يحقق نجاحات جزئية، رغم تكبد الجيش الأوكراني لخسائر فادحة، وحتى لو حقق بعض النجاحات هنا أو هناك في المستقبل فهي ستكون بطعم الهزيمة، وعلى حساب أعداد مخيفة من القتلى في صفوف قواته".حرب "الناتو"... حتى آخر أوكراني!وأضاف الخبير العسكري السوري أن "دول الناتو تسعى إلى إنهاك روسيا واستنزاف القدرات القتالية لروسيا، وهي تتحدث اليوم عن تزويد أوكرانيا بصواريخ "أتاكمز"، وصواريخ بعيدة المدى تصل إلى مسافة 300 كيلومتر، وتتحدث عن تزويد نظام كييف بطائرات "إف 16" وبرامج للتدريب القتالي للطيارين الأوكرانيين، وتتحدث عن نتائج كبيرة سوف تتحقق خلال الأيام والأسابيع والأشهر والسنوات القادمة.. وفي المحصلة، تقول تلك الدول بمعنى أوضح وصريح إنها حرب سوف يقودها الناتو حتى آخر رجل أوكراني".زيلينسكي لا يمكن أن يكون أوكرانيًاوتابع اللواء عباس حديثه، قائلًا: "تحدث الغرب اليوم وأمس عن أن أوكرانيا سوف تكون عضوًا في حلف الناتو، عندما تتوفر الشروط والمعايير والمقاييس النظامية التي تضمن عضوية أوكرانيا في الناتو، وفي الحقيقة يمثل ذلك استثمارا في الشعب الأوكراني، فهي حرب بالوكالة يقودها وينفذها زيلينسكي الذي لا ينتمي إلى أوكرانيا، ويعيش سلوكه خارج الهوية الوطنية الأوكرانية، ويمارس انتماءه إلى الولايات المتحدة الأمريكية و"إسرائيل" وبريطانيا والغرب بشكل عام، وهو مستعد لتنفيذ كل ما يطلب منه من أوامر وتوجيهات وتعليمات من قبل الغرب، وبالتالي زيلينسكي لن يعلن نهاية الهجوم المضاد، لأنه في كل مرة يعلن أن هجومه هذا مستمر فإن مزيدًا من المساعدات والإعانات العسكرية سوف تصل إليه، وبالتالي مزيدًا من الغرق والتوغل في مستنقع الدماء الأوكرانية.. وهذا هو المطلوب منه".الحرب ستستمر... وروسيا لن تقبل الهزيمةوقال الخبير العسكري السوري: "الحرب ستستمر، ولا أعتقد أنها سوف تتوقف خلال أسابيع أو أشهر، لأن دول الغرب تريد خسارة روسيا للحرب، وخسارة الصين للحرب، وتريد الاحتفاظ بالأحادية القطبية الأمريكية، وهذه الأهداف لن تتحقق، لأن روسيا لن تقبل الهزيمة ولن تقبل أن تخسر هذه الحرب، وبالتالي الحرب متواصلة في أوكرانيا حتى تصل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إلى قناعة أن روسيا لا تهزم، وفي الحقيقة روسيا لا تهزم ولن تهزم".الحروب الهجينةوأردف اللواء عباس، قائلًا: "أخشى على روسيا من الحرب اللاأخلاقية، التي يتم من خلالها شيطنة الجيش الروسي والقيادة الروسية وتشويه مكانتها وسمعتها في نفوس وعقول وهوية المواطنين الروس، وأقصد بذلك الحروب التي تصبح فيها الخيانة مجرد وجهة نظر، فالحروب الأمريكية الجديدة شديدة التعقيد وتتطلب المزيد من الصبر والمزيد من الإصرار والتمسك بالهوية الوطنية للدولة، التي تواجه هذا النوع من الحروب، فقد تلجأ الولايات المتحدة إلى الحروب الهجينة، والحروب التكنولوجية، والحروب اللامتماثلة، والحروب غير المتناظرة، والحروب الدينية، والثقافية، وهي حروب مركبة لكنها في النهاية تهدف إلى إرغام الخصم على ما يريده الطرف الآخر باستخدام التقانة والتكنولوجيا المتطورة في السوشال ميديا". وقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء الماضي، أن فرنسا قررت إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، لدعم "الهجوم المضاد" للقوات الأوكرانية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، يوم الثلاثاء الماضي، تقديم حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 700 مليون يورو، تشمل منظومتين للدفاع الجوي من طراز "باتريوت".واعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خطط فرنسا تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى "قرارا خاطئا محفوفا بالعواقب على كييف".وقال بيسكوف للصحفيين: "قرار فرنسا نقل صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا سيجبر روسيا على اتخاذ إجراءات للرد"، مؤكدا أن القرار الفرنسي لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة.وانعقدت قمة "الناتو"، يومي 11 و12 يوليو/ تموز الجاري، التي حضرها جميع قادة دول الحلف بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.وفي وقت سابق، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن أوكرانيا لن تصبح عضوًا في "الناتو"، خلال القمة المقبلة للحلف في فيلنيوس.

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