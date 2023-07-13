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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230713/دعاهم-فلم-يستجيبوا-زيلينسكي-يشكو-تجاهل-رؤساء-وزراء-إسرائيل-وعدم-وصول-الدعم-1079017349.html
دعاهم فلم يستجيبوا.. زيلينسكي يشكو تجاهل رؤساء وزراء إسرائيل وعدم وصول الدعم
دعاهم فلم يستجيبوا.. زيلينسكي يشكو تجاهل رؤساء وزراء إسرائيل وعدم وصول الدعم
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الأربعاء، أنه قدم دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لزيارة أوكرانيا، ولكنه لم يستجب للدعوة كما... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T07:08+0000
2023-07-13T07:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
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وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إنه خلال مؤتمر صحفي عُقِد في قمة "الناتو" في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وجّه زيلينسكي سؤالا من إذاعة "كان" الإسرائيلية بشأن علاقات أوكرانيا مع إسرائيل، وأكد أنه قدم دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة أوكرانيا، وأنه قدم نفس الدعوة لرؤساء الوزراء السابقين نفتالي بينيت ويائير لبيد، ولم يستجب أيا منهم للدعوة.وأفاد زيلينسكي بأن أوكرانيا تهتم بتلقي معدات الدفاع الجوي الإسرائيلي، وعلى وجه الخصوص، نظام "القبة الحديدية" المضاد للصواريخ.وأشار زيلينسكي إلى أنهم قدموا طلبا للحصول على هذا النظام خلال بداية الحرب، ولكنهم لم يحصلوا على أي نتائج حتى الآن، وهو ما يثير حزنه، وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تحرص على الحفاظ على العلاقات التاريخية والمهمة مع إسرائيل.وفي السياق نفسه، أفاد السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، ميخائيل برودسكي، في نهاية الأسبوع الماضي، بأن دعم أوكرانيا للقرارات المناهضة لإسرائيل في الأمم المتحدة يؤثر على دعم إسرائيل، وأن أوكرانيا تدعم هذه القرارات في 90% من الحالات.وفي وقت سابق، وصف السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، ميخائيل برودسكي، موقف أوكرانيا بأنه "وضع غير طبيعي"، خاصة إذا ما نظرنا إلى حقيقة أن أوكرانيا تلجأ في كثير من الأحيان إلى إسرائيل بطلبات مختلفة.على الرغم من ذلك، فقد دعمت إسرائيل الإجراءات المؤيدة لأوكرانيا في الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار غير ملزم في الذكرى الأولى للحرب، يدعو روسيا إلى إنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا وسحب قواتها.وعلى الرغم من طلبات متكررة من أوكرانيا، إلا أن إسرائيل توقفت عن تقديم المساعدة العسكرية لها، وهو ما يختلف عن حلفائها الغربيين، وأثناء تقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا، تمسكت إسرائيل بسياسة عدم تقديم المساعدة العسكرية، إلا أن إسرائيل تعمل مع الأوكرانيين على نظام إنذار صاروخي، استنادا إلى خبرتها في مجال الهجمات الصاروخية على مدى سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20230620/أوكرانيا-تتذمر-من-حيادية-إسرائيل-1078314477.html
https://sputnikarabic.ae/20230517/قناة-عبرية-أوكرانيا-تطالب-إسرائيل-بتقليص-حجم-تجارتها-مع-روسيا-1077117693.html
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أخبار أوكرانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
أخبار أوكرانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

دعاهم فلم يستجيبوا.. زيلينسكي يشكو تجاهل رؤساء وزراء إسرائيل وعدم وصول الدعم

07:08 GMT 13.07.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Leo Correa
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أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الأربعاء، أنه قدم دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لزيارة أوكرانيا، ولكنه لم يستجب للدعوة كما فعل زعماء الدول الأخرى التي تمت دعوتها.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إنه خلال مؤتمر صحفي عُقِد في قمة "الناتو" في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وجّه زيلينسكي سؤالا من إذاعة "كان" الإسرائيلية بشأن علاقات أوكرانيا مع إسرائيل، وأكد أنه قدم دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة أوكرانيا، وأنه قدم نفس الدعوة لرؤساء الوزراء السابقين نفتالي بينيت ويائير لبيد، ولم يستجب أيا منهم للدعوة.
وأفاد زيلينسكي بأن أوكرانيا تهتم بتلقي معدات الدفاع الجوي الإسرائيلي، وعلى وجه الخصوص، نظام "القبة الحديدية" المضاد للصواريخ.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
أوكرانيا تتذمر من "حيادية إسرائيل"
20 يونيو, 15:59 GMT
وأشار زيلينسكي إلى أنهم قدموا طلبا للحصول على هذا النظام خلال بداية الحرب، ولكنهم لم يحصلوا على أي نتائج حتى الآن، وهو ما يثير حزنه، وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تحرص على الحفاظ على العلاقات التاريخية والمهمة مع إسرائيل.
وفي السياق نفسه، أفاد السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، ميخائيل برودسكي، في نهاية الأسبوع الماضي، بأن دعم أوكرانيا للقرارات المناهضة لإسرائيل في الأمم المتحدة يؤثر على دعم إسرائيل، وأن أوكرانيا تدعم هذه القرارات في 90% من الحالات.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قناة عبرية: أوكرانيا تطالب إسرائيل بتقليص حجم تجارتها مع روسيا
17 مايو, 00:11 GMT
وفي وقت سابق، وصف السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، ميخائيل برودسكي، موقف أوكرانيا بأنه "وضع غير طبيعي"، خاصة إذا ما نظرنا إلى حقيقة أن أوكرانيا تلجأ في كثير من الأحيان إلى إسرائيل بطلبات مختلفة.
على الرغم من ذلك، فقد دعمت إسرائيل الإجراءات المؤيدة لأوكرانيا في الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار غير ملزم في الذكرى الأولى للحرب، يدعو روسيا إلى إنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا وسحب قواتها.
وعلى الرغم من طلبات متكررة من أوكرانيا، إلا أن إسرائيل توقفت عن تقديم المساعدة العسكرية لها، وهو ما يختلف عن حلفائها الغربيين، وأثناء تقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا، تمسكت إسرائيل بسياسة عدم تقديم المساعدة العسكرية، إلا أن إسرائيل تعمل مع الأوكرانيين على نظام إنذار صاروخي، استنادا إلى خبرتها في مجال الهجمات الصاروخية على مدى سنوات.
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