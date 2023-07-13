https://sputnikarabic.ae/20230713/روبوتات-تجري-تمرينات-إحماء-خلال-بطولة-عالمية-لكرة-القدم-في-فرنسا-فيديو-1079016252.html
روبوتات تجري تمرينات إحماء خلال بطولة عالمية لكرة القدم في فرنسا... فيديو
روبوتات تجري تمرينات إحماء خلال بطولة عالمية لكرة القدم في فرنسا... فيديو
استضافت مدينة بوردو الفرنسية دورتها الـ26 لبطولة "روبوكوب" للروبوتات والذكاء الاصطناعي في كرة القدم، والتي استمرت من 4 إلى 10 يوليو/ تموز الجاري. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T06:40+0000
2023-07-13T06:40+0000
2023-07-13T06:40+0000
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وانتشرت مقاطع الفيديو التي توثق استعداد الروبوتات وتمارينهم للإحماء قبل بدء المباريات، وأظهروا خلالها مهاراتهم في ركل الكرة وإحراز الأهداف بعض الأحيان، لكنهم فشلوا في أحيان أخرى.في السياق ذاته، شارك أسرع روبوت بشري في العالم، الذي يحمل اسم "أرتيميس" وتم تطويره من قبل جامعة كاليفورنيا، في بطولة تنافسية ضد روبوت "سويتي" من جامعة العلوم التطبيقية الألمانية، وهي سابقة تعتبر الأولى من نوعها. يتميز روبوت "سويتي" بثبات مستواه وسرعته، وانتهت المباراة بفوز "سويتي" بفارق نقطة واحدة في أول مباراة رسمية بينهما.ونظمت جامعة بوردو هذا الحدث بالتعاون مع وزارة الشباب والتعليم ومنظمات أخرى بهدف تبادل المعرفة وجمع الباحثين والمهتمين، وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات وتعزيز التقدم التقني والعلمي.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات, علوم, الأخبار
نادي الفيديو, منوعات, علوم, الأخبار
روبوتات تجري تمرينات إحماء خلال بطولة عالمية لكرة القدم في فرنسا... فيديو
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استضافت مدينة بوردو الفرنسية دورتها الـ26 لبطولة "روبوكوب" للروبوتات والذكاء الاصطناعي في كرة القدم، والتي استمرت من 4 إلى 10 يوليو/ تموز الجاري.
وانتشرت مقاطع الفيديو التي توثق استعداد الروبوتات
وتمارينهم للإحماء قبل بدء المباريات، وأظهروا خلالها مهاراتهم في ركل الكرة وإحراز الأهداف بعض الأحيان، لكنهم فشلوا في أحيان أخرى.
في السياق ذاته، شارك أسرع روبوت بشري
في العالم، الذي يحمل اسم "أرتيميس" وتم تطويره من قبل جامعة كاليفورنيا، في بطولة تنافسية ضد روبوت "سويتي" من جامعة العلوم التطبيقية الألمانية، وهي سابقة تعتبر الأولى من نوعها. يتميز روبوت "سويتي" بثبات مستواه وسرعته، وانتهت المباراة بفوز "سويتي" بفارق نقطة واحدة في أول مباراة رسمية بينهما.
ونظمت جامعة بوردو هذا الحدث بالتعاون مع وزارة الشباب والتعليم ومنظمات أخرى بهدف تبادل المعرفة وجمع الباحثين والمهتمين، وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات وتعزيز التقدم التقني والعلمي.