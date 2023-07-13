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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230713/روسيا-لا-إشارات-حول-بدء-محادثات-سلام-بشأن-أوكرانيا-في-يوليو-1079013507.html
روسيا: لا إشارات حول بدء محادثات سلام بشأن أوكرانيا في يوليو
روسيا: لا إشارات حول بدء محادثات سلام بشأن أوكرانيا في يوليو
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الخميس إن روسيا لم تتلق إشارات من البلدان الشريكة المشاركة في الاجتماع بشأن أوكرانيا في الدنمارك بأن محادثات السلام... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T01:16+0000
2023-07-13T01:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال لافروف في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "لينتا.رو": "لم نتلقَ مثل هذه الإشارات [من شركاء روسيا]. هناك كل سبب للاعتقاد أن هذه المعلومات غير موثوقة، نظرًا للرغبة العنيدة لكييف ومدراءها الغربيين في اتباع مسار التصعيد العدائي. كما أكدنا مرارًا، لم تتخلى روسيا أبدًا عن الحوار كوسيلة سياسية لتحقيق أهداف العملية في أوكرانيا".وأشار لافروف إلى أن الغرض الرئيسي من الاجتماع في كوبنهاجن كان محاولة إقناع ممثلي الجنوب العالمي بدعم صيغة السلام للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأضاف أن هذه المبادرة غير مقبولة وغير مجدية، كما أبلغت روسيا شركاءها من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.وفي يونيو/حزيران، استضافت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن اجتماعًا على مستوى عالٍ، حضره ممثلون من عدد من البلدان، بما في ذلك البرازيل والهند وجنوب أفريقيا والصين، بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان.وقد تقرر خلال الاجتماع على ما يبدو عقد محادثات سلام بشأن أوكرانيا في يوليو/تموز. وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت لاحق أن موسكو لم تكن على علم بأي خطط لمثل هذه المفاوضات.وكشف زيلينسكي عن مبادرة سلام تتضمن 10 نقاط في نوفمبر/تشرين الثاني، بما في ذلك تبادل الأسرى مع روسيا، وتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا، والعودة إلى الحدود السابقة لعام 2014.
https://sputnikarabic.ae/20230604/سوليفان-واشنطن-لا-تستطيع-التنبؤ-بأي-توقيت-لبدء-محادثات-السلام-لحل-النزاع-في-أوكرانيا--1077737912.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

روسيا: لا إشارات حول بدء محادثات سلام بشأن أوكرانيا في يوليو

01:16 GMT 13.07.2023
© Viktor Tolochko /  / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
© Viktor Tolochko /
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الخميس إن روسيا لم تتلق إشارات من البلدان الشريكة المشاركة في الاجتماع بشأن أوكرانيا في الدنمارك بأن محادثات السلام يمكن أن تبدأ في يوليو/تموز، مشيرًا إلى أن هناك سببًا للاعتقاد أن هذه المعلومات غير موثوقة.
وقال لافروف في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "لينتا.رو": "لم نتلقَ مثل هذه الإشارات [من شركاء روسيا]. هناك كل سبب للاعتقاد أن هذه المعلومات غير موثوقة، نظرًا للرغبة العنيدة لكييف ومدراءها الغربيين في اتباع مسار التصعيد العدائي. كما أكدنا مرارًا، لم تتخلى روسيا أبدًا عن الحوار كوسيلة سياسية لتحقيق أهداف العملية في أوكرانيا".
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4 يونيو, 17:45 GMT
وأشار لافروف إلى أن الغرض الرئيسي من الاجتماع في كوبنهاجن كان محاولة إقناع ممثلي الجنوب العالمي بدعم صيغة السلام للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأضاف أن هذه المبادرة غير مقبولة وغير مجدية، كما أبلغت روسيا شركاءها من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وفي يونيو/حزيران، استضافت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن اجتماعًا على مستوى عالٍ، حضره ممثلون من عدد من البلدان، بما في ذلك البرازيل والهند وجنوب أفريقيا والصين، بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان.
وقد تقرر خلال الاجتماع على ما يبدو عقد محادثات سلام بشأن أوكرانيا في يوليو/تموز. وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت لاحق أن موسكو لم تكن على علم بأي خطط لمثل هذه المفاوضات.
وكشف زيلينسكي عن مبادرة سلام تتضمن 10 نقاط في نوفمبر/تشرين الثاني، بما في ذلك تبادل الأسرى مع روسيا، وتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا، والعودة إلى الحدود السابقة لعام 2014.
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