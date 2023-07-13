https://sputnikarabic.ae/20230713/صادرات-الصين-تهبط-بنسبة-هي-الأسوأ-منذ-3-سنوات-1079035003.html

صادرات الصين تهبط بنسبة هي الأسوأ منذ 3 سنوات

صادرات الصين تهبط بنسبة هي الأسوأ منذ 3 سنوات

كشفت بيانات الجمارك تراجعا كبيرا في صادرات الصين بنسبة تخطت الـ 12.4%، خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، وذلك على أساس سنوي. 13.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-13T12:44+0000

2023-07-13T12:44+0000

2023-07-13T12:44+0000

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وأظهرت البيانات ذاتها انخفاضا في الواردات الصينية بنسبة 6.8%، وذلك في نسبة هي الأسوأ أداء للصادرات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خلال 3 سنوات.ولفتت البيانات إلى أن المصانع والشركات الصينية تحاول، جاهدة وبقوة، العثور على مشترين، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه بقدر المستطاع على مواجهة الاقتصادات الخارجية في ظل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.وكان استطلاع للرأي أجراه مجموعة من خبراء الاقتصاد قد بيّن أو توقع تراجعا كبيرا بنسبة 9.5% للصادرات و4% للواردات، وهو ما يعني انحفاضا كبيرا في الصادرات، وهو الأسوأ منذ ظهور فيروس كورونا قبل أكثر من 3 سنوات.وأكدت بيانات الجمارك المنشورة تقلص الصادرات الصينية بنسبة 12.4% على أساس سنوي إلى 285.32 مليار دولار أمريكي، في شهر يونيو الماضي، وهو ما يعد أكبر انخفاض، منذ شهر فبراير/ شباط للعام 2020، بعد انخفاض بنسبة 7.5%، في مايو/ أيار الماضي، وهي حالة ربما تكون أسوأ من التوقعات بانخفاض 9.5% وسط تباطؤ الطلب العالمي.وقد تعافت الصين بعد وباء أو فيروس كورونا في حالة انتعاش سريعة، خلال الربع الأول، إذ خفّض المحللون توقعاتهم للاقتصاد الصيني لبقية العام مع تباطؤ إنتاج المصانع والشركات في مواجهة الطلب العالمي الضعيف بشكل مستمر، وذلك في الوقت الراهن.وذلك مقارنة بتسجيل فائض الميزان التجاري للصين، خلال شهر يونيو الماضي، 71 مليار دولار، مقابل التوقعات التي أشارت إلى تسجيل فائض بنحو 94 مليار دولار.ويذكر أن حالة نشاط المصانع الصينية قد تراجعت، خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تباينت أو اختلفت أسعار المستهلكين، في يونيو الماضي، لتنخفض بدورها أسعار المنتجين بوتيرة سريعة، هي الأضخم منذ أكثر من 7 سنوات كاملة.وتصدرت مبيعات الألمنيوم غير المشغول ومنتجاته النسبة الأقل بـ 18.9%، يليها منتجات الصلب، والحبوب، وذلك مقارنة بزيادة ملحوظة للمنتجات المكررة بنسبة 41%.وتراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 23.7% عن العام الماضي، رغم كونها أكبر الشركاء التجاريين للصين، بينما انخفضت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي ودول آسيان بنسبة 12.9% و16.9% على التوالي.ووفقًا للجمارك الصينية، فقد نمت التجارة بين روسيا والصين بنسبة 29.3%، في عام 2022، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 190.271 مليار دولار.وخلال هذه الفترة، صدّرت الصين بضائع إلى روسيا بقيمة 76.122 مليار دولار، بزيادة قدرها 12.8 في المئة مقارنة بعام 2021؛ بينما زادت الشحنات من روسيا إلى الصين بنسبة 43.4 في المئة، لتصل قيمتها إلى 114.149 مليار دولار.

https://sputnikarabic.ae/20230704/بوتين-أكثر-من-80-من-التجارة-بين-روسيا-والصين-تتم-بالروبل-واليوان-1078712140.html

https://sputnikarabic.ae/20230713/التجارة-بين-روسيا-والصين-تتجاوز-114-مليار-دولار-في-النصف-الأول-من-2023-1079014844.html

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