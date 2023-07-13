https://sputnikarabic.ae/20230713/صحفي-أمريكي-عن-مصدر-في-واشنطن-روسيا-ستشن-هجوما-جديدا-1079040321.html

صحفي أمريكي عن مصدر في واشنطن: روسيا ستشن هجوما جديدا

صحفي أمريكي عن مصدر في واشنطن: روسيا ستشن هجوما جديدا

أكد الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، نقلاً عن مسؤول، أن الجيش الروسي سوف يتعامل بسهولة مع القوات الأوكرانية وسيبدأ "هجومه الخاص"، على الأرجح في أغسطس/ آب. 13.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-13T14:32+0000

2023-07-13T14:32+0000

2023-07-13T14:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

رصد عسكري

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قال مسؤول، رغب في عدم الكشف عن هويته، إن كييف ستواجه "المشكلة الحقيقية" في الصيف، ربما في أغسطس، عندما "يتعامل الجيش الروسي بسهولة" مع الهجوم المضاد ويشن "هجومه الواسع النطاق".وبحسب المصدر، فإنه من غير المعروف كيف ستتطور الأحداث لاحقا، لأن الولايات المتحدة "دفعت نفسها إلى الزاوية" من خلال دعوة الناتو للرد على تصرفات القوات المسلحة الروسية، إذ أكد المصدر بأن الحلفاء لا يعرفون الكثير عن تموضع القوات الروسية في أوكرانيا.بدأ الهجوم المضاد الأوكراني في جنوبي دونيتسك وأرتيوموفسك، وقبل كل ذلك على اتجاهات زابوروجيه في 4 يونيو/ حزيران الماضي، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من قبل الناتو ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" الشهيرة.ومن بين الدبابات المدمرة 17 "ليوبارد" و5 دبابات فرنسية بـ"عجلات آ إم إكس" و 12 عربة مشاة أمريكية من طراز "برادلي" و43 مدفع "هاوتزر إم777" و46 مدفعا ذاتي الدفع، من بولندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.تسببت مشاهد "ليوبارد" وهي تحترق في ساحة المعركة بصدى إعلامي كبير في الغرب، وتأكدت الخسائر الكبيرة من خلال الشحنات المستعجلة لدفعات جديدة من المعدات من الولايات المتحدة.وفقًا لشويغو، تشير الاستخبارات الغربية إلى الفعالية العالية للدفاع الروسي والضربات الوقائية التي تشنها القوات المسلحة الروسية.فيما يتعلق بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالذخائر العنقودية الأمريكية، أشار الوزير إلى أن القوات المسلحة الروسية ستضطر إلى استخدام نفس القذائف، ولكن فقط "أكثر فعالية بكثير".وعلى خلفية عدم نجاح الهجوم المضاد للقوات المسلحة لأوكرانيا، ذكرت وسائل الإعلام الغربية أن كييف توقفت عن إلقاء وحدات كبيرة ومعدات غربية في المعركة، وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن رأي مفاده بأن الهجوم القوات المسلحة الأوكرانية لن يكون فوريًا، ولكنه سيستمر "لعدة أشهر أخرى".وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء الماضي، بأنه في حال سلمت الولايات المتحدة الأمريكية ذخائر عنقودية إلى كييف، فستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام وسائل مماثلة ضد الجيش الأوكراني ردًا على ذلك. وقال شويغو للصحفيين: "إذا زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بذخائر عنقودية، فستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام أسلحة مماثلة ضد القوات المسلحة الأوكرانية، كرد فعل".ولفت شويغو إلى تفوق الذخائر العنقودية الروسية على نظيراتها الأمريكية، قائلا: "روسيا مسلحة بذخائر عنقودية أكثر فاعلية من تلك الأمريكية، ومداها أوسع وأكثر تنوعاً".

https://sputnikarabic.ae/20230711/شويغو-الجيش-الروسي-سيستخدم-ذخائر-عنقودية-أكثر-فعالية-ردا-على-أوكرانيا--عاجل-1078965549.html

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العالم, روسيا, رصد عسكري