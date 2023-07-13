عربي
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230713/ضابط-أمريكي-يحذر-أوكرانيا-من-سلاح-روسي-يطال-أي-هدف-1079038967.html
ضابط أمريكي يحذر أوكرانيا من سلاح روسي "يطال أي هدف"
ضابط أمريكي يحذر أوكرانيا من سلاح روسي "يطال أي هدف"
قال ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، إن القوات المسلحة الأوكرانية لا يمكنها فعل أي شيء ضد طائرة "لانتسيت" الروسية دون طيار، التي تدمر كل شيء في... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T13:56+0000
2023-07-13T13:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/15/1065369572_0:172:2957:1835_1920x0_80_0_0_6e00849bca51e762e8a7239db58d3742.jpg
وقال الخبير في مقابلة مع الصحفي غارلاند نيكسون عبر قناته على منصة "يوتيوب" يوم أمس الأربعاء: "الأوكرانيون ليس لديهم ما يعترضها أو يسقطها، غمرت هذه الطائرات دون طيار ساحة المعركة، فهي تطال وتدمر كل شيء ببساطة".وأدت "لانسيت"، حسب ريتر إلى "نقص هائل في المعدات العسكرية في صفوف القوات الأوكرانية".وذكر موقع "1945" في 29 حزيران/ يونيو أن الطائرات دون طيار الروسية من طراز "لانسيت" تشكل تهديدًا كبيرا للقوات المسلحة الأوكرانية.وقال الموقع: "تولي موسكو اهتماما باستخدام الذخائر، أو طائرات "كاميكازي" دون طيار، التي يمكنها أن تجد أهدافا مناسبة وضربها بدقة مميتة. وتعتبر الطائرة دون طيار "لانتسيت" كاميكازي المنخفضة التكلفة، وتعد واحدة من أكبر التهديدات للقوات الأوكرانية".وبحسب الموقع، تبلغ تكلفة هذه الطائرة نحو 35 ألف دولار، وهي مصنوعة من مواد بلاستيكية ومركبة وتزن 12 كيلوغراما فقط، منها ثلاثة كيلوغرامات من الرؤوس الحربية.
https://sputnikarabic.ae/20230318/الدفاع-الروسية-تنشر-فيديو-تدمير-راجمة-صواريخ-من-خلال-طائرة-مسيرة-انتحارية-1074871823.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/15/1065369572_140:0:2815:2006_1920x0_80_0_0_8eeca216159f023bd627da9d1bc847f8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا

ضابط أمريكي يحذر أوكرانيا من سلاح روسي "يطال أي هدف"

13:56 GMT 13.07.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة مقواة من طراز "لانتسيت" الروسية
طائرة مسيرة مقواة من طراز لانتسيت الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
قال ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، إن القوات المسلحة الأوكرانية لا يمكنها فعل أي شيء ضد طائرة "لانتسيت" الروسية دون طيار، التي تدمر كل شيء في طريقها.
وقال الخبير في مقابلة مع الصحفي غارلاند نيكسون عبر قناته على منصة "يوتيوب" يوم أمس الأربعاء: "الأوكرانيون ليس لديهم ما يعترضها أو يسقطها، غمرت هذه الطائرات دون طيار ساحة المعركة، فهي تطال وتدمر كل شيء ببساطة".

الجيش الروسي يستخدم بشكل متزايد طائرات "لانتسيت" دون طيار ضد القوات المسلحة الأوكرانية، ما يؤدي ليس فقط إلى تدمير المعدات، ولكن أيضًا القضاء على الأفراد العسكريين.

وأدت "لانسيت"، حسب ريتر إلى "نقص هائل في المعدات العسكرية في صفوف القوات الأوكرانية".
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تنشر فيديو تدمير راجمة صواريخ من خلال طائرة مسيرة انتحارية
18 مارس, 05:45 GMT
وخلص إلى أن "الروس يسيطرون على ساحة المعركة بالطائرات دون طيار، وهذه التكنولوجيا تغير كل شيء.
وذكر موقع "1945" في 29 حزيران/ يونيو أن الطائرات دون طيار الروسية من طراز "لانسيت" تشكل تهديدًا كبيرا للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال الموقع: "تولي موسكو اهتماما باستخدام الذخائر، أو طائرات "كاميكازي" دون طيار، التي يمكنها أن تجد أهدافا مناسبة وضربها بدقة مميتة. وتعتبر الطائرة دون طيار "لانتسيت" كاميكازي المنخفضة التكلفة، وتعد واحدة من أكبر التهديدات للقوات الأوكرانية".
وبحسب الموقع، تبلغ تكلفة هذه الطائرة نحو 35 ألف دولار، وهي مصنوعة من مواد بلاستيكية ومركبة وتزن 12 كيلوغراما فقط، منها ثلاثة كيلوغرامات من الرؤوس الحربية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:42 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала