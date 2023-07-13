https://sputnikarabic.ae/20230713/ضابط-أمريكي-يحذر-أوكرانيا-من-سلاح-روسي-يطال-أي-هدف-1079038967.html
ضابط أمريكي يحذر أوكرانيا من سلاح روسي "يطال أي هدف"
ضابط أمريكي يحذر أوكرانيا من سلاح روسي "يطال أي هدف"
قال ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، إن القوات المسلحة الأوكرانية لا يمكنها فعل أي شيء ضد طائرة "لانتسيت" الروسية دون طيار، التي تدمر كل شيء في... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T13:56+0000
2023-07-13T13:56+0000
2023-07-13T13:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
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وقال الخبير في مقابلة مع الصحفي غارلاند نيكسون عبر قناته على منصة "يوتيوب" يوم أمس الأربعاء: "الأوكرانيون ليس لديهم ما يعترضها أو يسقطها، غمرت هذه الطائرات دون طيار ساحة المعركة، فهي تطال وتدمر كل شيء ببساطة".وأدت "لانسيت"، حسب ريتر إلى "نقص هائل في المعدات العسكرية في صفوف القوات الأوكرانية".وذكر موقع "1945" في 29 حزيران/ يونيو أن الطائرات دون طيار الروسية من طراز "لانسيت" تشكل تهديدًا كبيرا للقوات المسلحة الأوكرانية.وقال الموقع: "تولي موسكو اهتماما باستخدام الذخائر، أو طائرات "كاميكازي" دون طيار، التي يمكنها أن تجد أهدافا مناسبة وضربها بدقة مميتة. وتعتبر الطائرة دون طيار "لانتسيت" كاميكازي المنخفضة التكلفة، وتعد واحدة من أكبر التهديدات للقوات الأوكرانية".وبحسب الموقع، تبلغ تكلفة هذه الطائرة نحو 35 ألف دولار، وهي مصنوعة من مواد بلاستيكية ومركبة وتزن 12 كيلوغراما فقط، منها ثلاثة كيلوغرامات من الرؤوس الحربية.
https://sputnikarabic.ae/20230318/الدفاع-الروسية-تنشر-فيديو-تدمير-راجمة-صواريخ-من-خلال-طائرة-مسيرة-انتحارية-1074871823.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا
ضابط أمريكي يحذر أوكرانيا من سلاح روسي "يطال أي هدف"
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قال ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، إن القوات المسلحة الأوكرانية لا يمكنها فعل أي شيء ضد طائرة "لانتسيت" الروسية دون طيار، التي تدمر كل شيء في طريقها.
وقال الخبير في مقابلة مع الصحفي غارلاند نيكسون عبر قناته على منصة "يوتيوب
" يوم أمس الأربعاء: "الأوكرانيون ليس لديهم ما يعترضها أو يسقطها، غمرت هذه الطائرات دون طيار ساحة المعركة، فهي تطال وتدمر كل شيء ببساطة".
الجيش الروسي يستخدم بشكل متزايد طائرات "لانتسيت" دون طيار ضد القوات المسلحة الأوكرانية، ما يؤدي ليس فقط إلى تدمير المعدات، ولكن أيضًا القضاء على الأفراد العسكريين.
وأدت "لانسيت"، حسب ريتر إلى "نقص هائل في المعدات العسكرية في صفوف القوات الأوكرانية".
وخلص إلى أن "الروس يسيطرون على ساحة المعركة بالطائرات دون طيار، وهذه التكنولوجيا تغير كل شيء.
وذكر موقع "1945" في 29 حزيران/ يونيو أن الطائرات دون طيار الروسية من طراز "لانسيت" تشكل تهديدًا كبيرا للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال الموقع
: "تولي موسكو اهتماما باستخدام الذخائر، أو طائرات "كاميكازي" دون طيار، التي يمكنها أن تجد أهدافا مناسبة وضربها بدقة مميتة. وتعتبر الطائرة دون طيار "لانتسيت" كاميكازي المنخفضة التكلفة، وتعد واحدة من أكبر التهديدات للقوات الأوكرانية".
وبحسب الموقع، تبلغ تكلفة هذه الطائرة نحو 35 ألف دولار، وهي مصنوعة من مواد بلاستيكية ومركبة وتزن 12 كيلوغراما فقط، منها ثلاثة كيلوغرامات من الرؤوس الحربية.