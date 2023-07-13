https://sputnikarabic.ae/20230713/عباس-في-أول-زيارة-له-منذ-10-سنوات-إلى-جنين-لمتابعة-إعادة-الإعمار-صور-وفيديو--1079020463.html

عباس في أول زيارة له منذ 10 سنوات إلى جنين لمتابعة إعادة الإعمار... صور وفيديو

عباس في أول زيارة له منذ 10 سنوات إلى جنين لمتابعة إعادة الإعمار... صور وفيديو

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى جنين شمالي الضفة الغربية، في أول زيارة للمدينة ومخيمها منذ أكثر من عشر سنوات، بعد العملية العسكرية التي شنها الجيش... 13.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-13T08:17+0000

2023-07-13T08:17+0000

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وكان الرئيس عباس قد توجه من مقر الرئاسة في رام الله، إلى جنين بطائرة مروحية أردنية، هبطت في مقر قيادة الأمن الوطني، وتوجه بعدها إلى "مقبرة الشهداء" ومن ثم إلى ساحة مخيم جنين، حيث ألقى كلمة مقتضبة وسط حضور جماهيري حاشد. وتفقد الرئيس الفلسطيني الأوضاع في جنين ومخيمها بعد العملية العسكرية، وتابع سير العمل في إعادة إعمار المدينة ومخيمها، ويقول وزير الأشغال العامة، محمد زيادة، لوكالة "سبوتنيك":ويحتاج مخيم جنين إلى عدد من مراحل الإعمار العاجلة، ويقول ياسين صلاحات، أحد سكان المخيم لـ"سبوتنيك": "نأمل بزيارة الرئيس محمود عباس، أن يتم الإسراع في تنفيذ الإعمار، وإعادة أهالي المخيم التي تهدمت بيوتهم، وبناء مشفى، وتلبية متطلبات الجرحى، وتجهيز المقبرة التي دفن فيها شهداء مخيم جنين".

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