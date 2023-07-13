https://sputnikarabic.ae/20230713/عزيزي-لـ-سبوتنيك-إيران-لا-تتعاون-مع-روسيا-بشأن-الصراع-في-أوكرانيا-1079030671.html
عزيزي لـ "سبوتنيك": إيران لا تتعاون مع روسيا بشأن الصراع في أوكرانيا
عزيزي لـ "سبوتنيك": إيران لا تتعاون مع روسيا بشأن الصراع في أوكرانيا
أكد نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، أن إيران لا تلعب أي دور في الصراع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الاتهامات... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T10:39+0000
2023-07-13T10:39+0000
2023-07-13T10:39+0000
العالم
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وقال عزيزي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إنه "ليس للجمهورية الإسلامية الإيرانية بأي حال دور في الصراع والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا... إيران لا تتعاون مع روسيا في أزمة أوكرانيا، وقد دعت دائما طرفي هذا النزاع للتفاوض وحل الأزمة بينهما من خلال الدبلوماسية والحوار، وقد نفت طهران بشدة أي مشاركة لها في الحرب الأوكرانية".وأضاف أن "تكرار إطلاق الاتهامات من قبل المسؤولين الغربيين، وأخيرا أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ليس أكثر من مجرد خلق فضاء إعلامي معادٍ لإيران، والافتراءات التي يطلقها الأوروبيون ضدنا منذ فترة تأتي بسبب الضعف والهزيمة التي يتلقونها في ميادين الدبلوماسية والقتال أمام الروس".وفيما يخص القدرات النووية لإيران، قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، إن إيران ماضية في تنفيذ وثيقتها النووية الوطنية، مشددًا على أنها لن تطلب إذنًا من أحد لتطوير قدراتها النووية.وقال عزيزي: "تواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنفيذ وثيقتها النووية الوطنية بقوة وباستخدام جميع قدراتها المتاحة، ولن تطلب الإذن من أي أحد لتطوير قدراتها النووية".وأضاف: "فيما يتعلق بالأسلحة النووية، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست بحاجة إلى أسلحة نووية على الإطلاق، لأن لديها قوة تفوق الأسلحة النووية، وهي الإيمان والوحدة والإرادة لدى شعبها ضد نظام الهيمنة العالمي".
https://sputnikarabic.ae/20230626/إيران-أوكرانيا-لم-تقدم-إثباتات-بشأن-ادعاءاتها-بتزويدنا-روسيا-بالطائرات-المسيرة-1078524935.html
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العالم
عزيزي لـ "سبوتنيك": إيران لا تتعاون مع روسيا بشأن الصراع في أوكرانيا
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أكد نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، أن إيران لا تلعب أي دور في الصراع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الاتهامات الغربية المتكررة بهذا الشأن سببها هزائم الغرب في ميادين الدبلوماسية والقتال أمام روسيا.
وقال عزيزي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إنه "ليس للجمهورية الإسلامية الإيرانية بأي حال دور في الصراع والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا... إيران لا تتعاون مع روسيا في أزمة أوكرانيا، وقد دعت دائما طرفي هذا النزاع للتفاوض وحل الأزمة بينهما من خلال الدبلوماسية والحوار، وقد نفت طهران بشدة أي مشاركة لها في الحرب الأوكرانية".
وأضاف أن "تكرار إطلاق الاتهامات من قبل المسؤولين الغربيين، وأخيرا أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ليس أكثر من مجرد خلق فضاء إعلامي معادٍ لإيران، والافتراءات التي يطلقها الأوروبيون ضدنا منذ فترة تأتي بسبب الضعف والهزيمة التي يتلقونها في ميادين الدبلوماسية والقتال أمام الروس".
وفيما يخص القدرات النووية لإيران، قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، إن إيران ماضية في تنفيذ وثيقتها النووية الوطنية، مشددًا على أنها لن تطلب إذنًا من أحد لتطوير قدراتها النووية.
وقال عزيزي: "تواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنفيذ وثيقتها النووية الوطنية بقوة وباستخدام جميع قدراتها المتاحة، ولن تطلب الإذن من أي أحد لتطوير قدراتها النووية".
وأضاف: "فيما يتعلق بالأسلحة النووية، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست بحاجة إلى أسلحة نووية على الإطلاق، لأن لديها قوة تفوق الأسلحة النووية، وهي الإيمان والوحدة والإرادة لدى شعبها ضد نظام الهيمنة العالمي".