https://sputnikarabic.ae/20230713/علماء-يرصدون-شموسا-ضخمة-مخفية-في-ظلمة-الكون--1079023069.html

علماء يرصدون 3 شموس ضخمة متخفية بالمادة المظلمة لـ"فجر الكون"... فيديو

علماء يرصدون 3 شموس ضخمة متخفية بالمادة المظلمة لـ"فجر الكون"... فيديو

رصد فريق من علماء الفيزياء الفلكية ثلاثة أجسام، كامنة في ظلمة الفجر الكوني يمكن أن تكون مشحونة بالطاقة من خلال الاصطدامات بين الجسيمات المصنوعة، وهي ليست من... 13.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-13T09:14+0000

2023-07-13T09:14+0000

2023-07-13T09:32+0000

العالم

علوم

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باستخدام البيانات من تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، قرر فريق من علماء الفيزياء الفلكية النظرية أن هناك ثلاث مجرات متوافقة مع النجوم الفردية الضخمة التي تعمل بتسخين "المادة المظلمة" (الطاقة الناتجة من الاصطدامات بين الجسيمات)، بدلًا من "الاندماج النووي".هناك الكثير من الثغرات في معرفتنا بالكون، ويمكن للنجوم المظلمة أن تعالج عددًا منها.ثمت هناك ثقوب سوداء ضخمة جدًا، تفوق الشمس حجما بملايين المرات، تدور حولها المجرات. قد تكون النجوم المظلمة هي الحل لمصدر تكوين هذه الثقوب. نحن نعلم أن النجوم العادية عبارة عن كرات عملاقة من الهيدروجين والهيليوم، ذات نوى شديدة الحرارة ومضغوطة، حيث تتصادم الذرات معًا في "الاندماج النووي" الذي يولد الحرارة والضوء.وفقًا لإيلي وزملائه، فإن نجوم "المادة المظلمة" قد تشحن بـ"إبادة المادة المظلمة" بدلًا من ذلك. إحدى نظريات "المادة المظلمة" هي أنها تقضي على ذاتها، إذ عندما يصطدم جسيمان من المادة المظلمة، فإنهما يمسحان بعضهما البعض في تدمير متبادل واندفاع من الحرارة والضوء. بحسب بحث تم نشره في مجلة "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم"، ومجلة "ساينس أليرت" العلمية.بمرور الوقت، ستنهار مثل هذه النجوم إلى ثقوب سوداء فائقة الكتلة، وهو ما يفسر لماذا لم نعد نراها ولماذا نرى الكثير من الثقوب السوداء فائقة الكتلة.لا تزال هذه مجرد معلومات نظرية تحتاج تدقيقا أكبر في التفاصيل. ومع ذلك، فإن"جيمس ويب" هو حاليًا أقوى تلسكوب فضائي تم تصنيعه على الإطلاق، إذ يتطلب الحصول على المعلومات المطلوبة انتظار التلسكوبات المستقبلية.

https://sputnikarabic.ae/20230503/الشمس-أقرب-النجوم-إلى-الأرض-1076602976.html

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