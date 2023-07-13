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https://sputnikarabic.ae/20230713/قبل-مغادرته-إلى-واشنطن-للقاء-بايدن-الرئيس-الإسرائيلي-يلتقي-بنتنياهو-1079045854.html
قبل مغادرته إلى واشنطن للقاء بايدن... الرئيس الإسرائيلي يلتقي بنتنياهو
قبل مغادرته إلى واشنطن للقاء بايدن... الرئيس الإسرائيلي يلتقي بنتنياهو
التقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الخميس، برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل يومين من سفر الأول إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T15:40+0000
2023-07-13T15:40+0000
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وقال مكتب هرتسوغ إن اللقاء ناقش "القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وعلى رأسها التهديد النووي الإيراني وأنشطة إيران لزعزعة استقرار المنطقة".وبحسب موقع "والا"، يكتسب اللقاء أهمية على خلفية عدم دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض في ظل خلافات متصاعدة بين حكومته والإدارة الأمريكية.في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن حكومة نتنياهو الحالية هي "واحدة من أكثر الحكومات تطرفاً" التي شهدها على الإطلاق.وعندما سُئل بايدن في مقابلة إعلامية، عن سبب عدم دعوة رئيس الوزراء نتنياهو إلى البيت الأبيض، أجاب مراوغًا بأن الرئيس يتسحاق هرتسوغ سيزور واشنطن قريبًا.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن أحد وزراء حكومة نتنياهو، من حزب "الليكود" الحاكم أن الإدارة الأمريكية تتصرف مع نتنياهو نفسه بصورة غير لائقة، وهو ما جاء في اجتماع مغلق للحزب.وشدد الوزير الإسرائيلي ـ لم تذكر الصحيفة اسمه أو كنيته ـ على أنه ليس من كرامة رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يستجدي الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة واشنطن ولقائه في البيت الأبيض، معتبرا أن مثل هذا الأمر صعبا.وطالب أحد الوزراء الإسرائيليين الآخرين في حكومة نتنياهو، الرئيس هرتسوغ، أن يرفض دعوته إلى البيت الأبيض، ولقاء الرئيس بايدن.يشار إلى أن البيت الأبيض لم يدع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى الآن لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي، في خروج واضح عن العادات المتبعة، لأسباب فسرها مراقبون باعتراض الولايات المتحدة على خطة إصلاح القضاء في إسرائيل التي يصفها معارضون بـ"الانقلاب السلطوي"، إضافة إلى التوسع الاستيطاني.وجرت العادة أن تتم دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد إلى واشنطن بعد أداء حكومته لليمين الدستوري، وهو ما لم يحدث رغم مرور أكثر من 6 أشهر على تشكيل حكومة نتنياهو أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022.ويقود نتنياهو حكومة من أقصى اليمين الديني والقومي في إسرائيل، تصفها وسائل إعلام محلية وأجنبية ومراقبون بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230713/وزير-إسرائيلي-بايدن-يتصرف-مع-نتنياهو-بصورة-غير-لائقة-1079041692.html
https://sputnikarabic.ae/20230713/بن-غفير-من-العار-أن-بايدن-لم-يقم-بزيارة-إلى-القدس-1079038156.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية

قبل مغادرته إلى واشنطن للقاء بايدن... الرئيس الإسرائيلي يلتقي بنتنياهو

15:40 GMT 13.07.2023
© AFP 2023 / JUSTIN TALLISالرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ
الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
© AFP 2023 / JUSTIN TALLIS
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التقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الخميس، برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل يومين من سفر الأول إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال مكتب هرتسوغ إن اللقاء ناقش "القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وعلى رأسها التهديد النووي الإيراني وأنشطة إيران لزعزعة استقرار المنطقة".
وبحسب موقع "والا"، يكتسب اللقاء أهمية على خلفية عدم دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض في ظل خلافات متصاعدة بين حكومته والإدارة الأمريكية.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن حكومة نتنياهو الحالية هي "واحدة من أكثر الحكومات تطرفاً" التي شهدها على الإطلاق.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
وزير إسرائيلي: بايدن يتصرف مع نتنياهو بصورة "غير لائقة"
15:04 GMT
وعندما سُئل بايدن في مقابلة إعلامية، عن سبب عدم دعوة رئيس الوزراء نتنياهو إلى البيت الأبيض، أجاب مراوغًا بأن الرئيس يتسحاق هرتسوغ سيزور واشنطن قريبًا.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن أحد وزراء حكومة نتنياهو، من حزب "الليكود" الحاكم أن الإدارة الأمريكية تتصرف مع نتنياهو نفسه بصورة غير لائقة، وهو ما جاء في اجتماع مغلق للحزب.
وشدد الوزير الإسرائيلي ـ لم تذكر الصحيفة اسمه أو كنيته ـ على أنه ليس من كرامة رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يستجدي الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة واشنطن ولقائه في البيت الأبيض، معتبرا أن مثل هذا الأمر صعبا.
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بن غفير: من العار أن بايدن لم يقم بزيارة إلى القدس
13:46 GMT
وطالب أحد الوزراء الإسرائيليين الآخرين في حكومة نتنياهو، الرئيس هرتسوغ، أن يرفض دعوته إلى البيت الأبيض، ولقاء الرئيس بايدن.
يشار إلى أن البيت الأبيض لم يدع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى الآن لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي، في خروج واضح عن العادات المتبعة، لأسباب فسرها مراقبون باعتراض الولايات المتحدة على خطة إصلاح القضاء في إسرائيل التي يصفها معارضون بـ"الانقلاب السلطوي"، إضافة إلى التوسع الاستيطاني.
وجرت العادة أن تتم دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد إلى واشنطن بعد أداء حكومته لليمين الدستوري، وهو ما لم يحدث رغم مرور أكثر من 6 أشهر على تشكيل حكومة نتنياهو أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022.
ويقود نتنياهو حكومة من أقصى اليمين الديني والقومي في إسرائيل، تصفها وسائل إعلام محلية وأجنبية ومراقبون بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد.
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