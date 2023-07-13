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https://sputnikarabic.ae/20230713/قضاعة-بحرية-تهاجم-سائحا-بعدوانية-في-البحر-فيديو-1079033258.html
قضاعة بحرية تهاجم سائحا بعدوانية في البحر... فيديو
قضاعة بحرية تهاجم سائحا بعدوانية في البحر... فيديو
هاجمت قضاعة بحرية راكب أمواج قبالة مدينة سانتا كروز، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T11:59+0000
2023-07-13T11:59+0000
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في لقطات فيديو تم تصويرها بواسطة أحد السائحين على شاطئ المدينة، ظهر الحيوان البحري وهو يعض لوح ركوب الأمواج قبل أن يحاول مهاجمة راكب الأمواج، الذي تمكن من النجاة والابتعاد عن القضاعة.وصرحت السلطات المحلية في تعليق على مجريات الحادثة، أنها المرة الرابعة التي يتصرف فيها هذا الكائن بعدوانية مع شخص ما، وأنها تسعى لأسر القضاعة البحرية لنقلها إلى مكان آخر.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

قضاعة بحرية تهاجم سائحا بعدوانية في البحر... فيديو

11:59 GMT 13.07.2023
© Photo / unsplash/Small Giantقضاعة بجرية تسبح في مياه البحر
قضاعة بجرية تسبح في مياه البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
© Photo / unsplash/Small Giant
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هاجمت قضاعة بحرية راكب أمواج قبالة مدينة سانتا كروز، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
في لقطات فيديو تم تصويرها بواسطة أحد السائحين على شاطئ المدينة، ظهر الحيوان البحري وهو يعض لوح ركوب الأمواج قبل أن يحاول مهاجمة راكب الأمواج، الذي تمكن من النجاة والابتعاد عن القضاعة.
وصرحت السلطات المحلية في تعليق على مجريات الحادثة، أنها المرة الرابعة التي يتصرف فيها هذا الكائن بعدوانية مع شخص ما، وأنها تسعى لأسر القضاعة البحرية لنقلها إلى مكان آخر.
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