https://sputnikarabic.ae/20230713/لافروف-يثير-ضجة-بين-الصحفيين-على-هامش-اجتماع-آسيان-في-جاكرتا-1079017148.html
لافروف يثير ضجة بين الصحفيين على هامش اجتماع "آسيان" في جاكرتا
لافروف يثير ضجة بين الصحفيين على هامش اجتماع "آسيان" في جاكرتا
أثار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اهتماما كبيرا بين الصحفيين الأجانب، وخاصة من الدول الآسيوية، الذين قاموا بتغطية الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T06:50+0000
2023-07-13T06:50+0000
2023-07-13T06:50+0000
روسيا
العالم
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بدأ برنامج عمل لافروف، اليوم الخميس، في اجتماع بين روسيا وآسيان على مستوى وزراء الخارجية. بعد انتهاء الاجتماع، كان رئيس وزارة الخارجية الروسية في طريقه إلى اجتماعاته الثنائية المخطط لها، عندما بدأ الصحفيون المجتمعون في القاعة بالصراخ والتصفيق بأيديهم، محاولين بأي شكل من الأشكال لفت انتباهه.بدأ الصحفيون يتنافسون بطرح الأسئلة، عندما اقترب لافروف من حشد الصحفيين، الذين جلس بعضهم على الأرض حتى لا يحجب رؤية الكاميرات، ولكنهم لم يطرحوا الأسئلة باللغة الإنجليزية. لم يفهم الوزير كلمة واحدة في الضوضاء، فاقترح الوزير في رده عليهم التقاط صورة مشتركة وطلب من ممثلي وسائل الإعلام الجالسين على الأرض الوقوف.صافح لافروف الصحفيين وتمنى لهم النجاح، بعد التقاط الصور والسيلفي.
https://sputnikarabic.ae/20230712/لافروف-ظهور-طائرات-إف-16-القادرة-على-حمل-أسلحة-نووية-في-أوكرانيا-يعتبر-تهديدا-نوويا-لروسيا-1079008264.html
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روسيا, العالم
لافروف يثير ضجة بين الصحفيين على هامش اجتماع "آسيان" في جاكرتا
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أثار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اهتماما كبيرا بين الصحفيين الأجانب، وخاصة من الدول الآسيوية، الذين قاموا بتغطية الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا، في جاكرتا.
بدأ برنامج عمل لافروف، اليوم الخميس، في اجتماع بين روسيا وآسيان على مستوى وزراء الخارجية. بعد انتهاء الاجتماع، كان رئيس وزارة الخارجية الروسية في طريقه إلى اجتماعاته الثنائية المخطط لها، عندما بدأ الصحفيون المجتمعون في القاعة بالصراخ والتصفيق بأيديهم، محاولين بأي شكل من الأشكال لفت انتباهه.
بدأ الصحفيون يتنافسون بطرح الأسئلة، عندما اقترب لافروف من حشد الصحفيين، الذين جلس بعضهم على الأرض حتى لا يحجب رؤية الكاميرات، ولكنهم لم يطرحوا الأسئلة باللغة الإنجليزية. لم يفهم الوزير كلمة واحدة في الضوضاء، فاقترح الوزير في رده عليهم التقاط صورة مشتركة وطلب من ممثلي وسائل الإعلام الجالسين على الأرض الوقوف.
صافح لافروف الصحفيين وتمنى لهم النجاح، بعد التقاط الصور والسيلفي.