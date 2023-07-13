https://sputnikarabic.ae/20230713/لافروف-يثير-ضجة-بين-الصحفيين-على-هامش-اجتماع-آسيان-في-جاكرتا-1079017148.html

لافروف يثير ضجة بين الصحفيين على هامش اجتماع "آسيان" في جاكرتا

لافروف يثير ضجة بين الصحفيين على هامش اجتماع "آسيان" في جاكرتا

أثار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اهتماما كبيرا بين الصحفيين الأجانب، وخاصة من الدول الآسيوية، الذين قاموا بتغطية الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق... 13.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-13T06:50+0000

2023-07-13T06:50+0000

2023-07-13T06:50+0000

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1d/1076444552_0:0:1070:602_1920x0_80_0_0_5fc754a2337f9acd7ddc254b80f9606b.jpg

بدأ برنامج عمل لافروف، اليوم الخميس، في اجتماع بين روسيا وآسيان على مستوى وزراء الخارجية. بعد انتهاء الاجتماع، كان رئيس وزارة الخارجية الروسية في طريقه إلى اجتماعاته الثنائية المخطط لها، عندما بدأ الصحفيون المجتمعون في القاعة بالصراخ والتصفيق بأيديهم، محاولين بأي شكل من الأشكال لفت انتباهه.بدأ الصحفيون يتنافسون بطرح الأسئلة، عندما اقترب لافروف من حشد الصحفيين، الذين جلس بعضهم على الأرض حتى لا يحجب رؤية الكاميرات، ولكنهم لم يطرحوا الأسئلة باللغة الإنجليزية. لم يفهم الوزير كلمة واحدة في الضوضاء، فاقترح الوزير في رده عليهم التقاط صورة مشتركة وطلب من ممثلي وسائل الإعلام الجالسين على الأرض الوقوف.صافح لافروف الصحفيين وتمنى لهم النجاح، بعد التقاط الصور والسيلفي.

https://sputnikarabic.ae/20230712/لافروف-ظهور-طائرات-إف-16-القادرة-على-حمل-أسلحة-نووية-في-أوكرانيا-يعتبر-تهديدا-نوويا-لروسيا-1079008264.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم