https://sputnikarabic.ae/20230713/لماذا-تقاضي-بلديات-عدد-من-المناطق-الأمريكية-شركات-النفط-الكبرى-1079034350.html
لماذا تقاضي بلديات عدد من المناطق الأمريكية شركات النفط الكبرى؟
لماذا تقاضي بلديات عدد من المناطق الأمريكية شركات النفط الكبرى؟
بدأت بلديات عدد من المناطق الأمريكية إجراءات قانونية لمقاضاة شركات النفط الكبرى، بسبب إخفائها للآثار السلبية التي يسببها الوقود الأحفوري على المناخ. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T12:20+0000
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ويتولى المحامي الأمريكي، جيفري سايمن، بالاشتراك مع فريق قانوني، استكمال إجراءات مقاضاة شركات النفط، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس.ولفت إلى أن تلك الشركات أسهمت في نشر معلومات مضللة بصورة هائلة لحماية الأنشطة التي تدر لها أرباحًا ضخمة.ولفتت الوكالة إلى أنه تم رفع دعوى للمطالبة بتعويضات تقدر بنحو 52 مليار دولار، نيابة عن مقاطعة مالتنوما في ولاية أوريغون.وقال المحامي الأمريكي إن ما كان يتم تداوله حول أن العلم لم يؤكد ولم يثبت شيئا في هذا الأمر، هدفه التضليل وأهدافه ستفشل.وأوضحت الوكالة أن الجهود التي يقودها جيفري سايمن، تستهدف 5 شركات نفطية كبرى هي:ويطالب الفريق القانوني الأمريكي بتعويضات عن الأضرار التي سببتها شركات النفط، في الماضي، كما يطالب بتعويضات عن أضرار متوقعة مستقبليا على المناخ بسبب استخدام الوقود الأحفوري.وتقول الوكالة إنه من المقرر أن يتم استخدام التعويضات التي سيتم الحصول عليها من تلك الدعاوى القضائية في تمويل مشروعات خاصة تسهم في حماية البيئة من أضرار التغيرات المناخية، وخاصة الجفاف والحرائق الناتجة عن موجات الحر.
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https://sputnikarabic.ae/20230701/دراسة-الانبعاثات-الناتجة-عن-قطاع-الطاقة-تسجل-رقما-قياسيا-جديدا-1078647079.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
لماذا تقاضي بلديات عدد من المناطق الأمريكية شركات النفط الكبرى؟
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بدأت بلديات عدد من المناطق الأمريكية إجراءات قانونية لمقاضاة شركات النفط الكبرى، بسبب إخفائها للآثار السلبية التي يسببها الوقود الأحفوري على المناخ.
ويتولى المحامي الأمريكي، جيفري سايمن، بالاشتراك مع فريق قانوني، استكمال إجراءات مقاضاة شركات النفط
، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس.
ويقول سايمن: "زمن إفلات شركات النفط الكبرى من مسؤوليتها عن أزمة المناخ قد ولى".
ولفت إلى أن تلك الشركات أسهمت في نشر معلومات مضللة بصورة هائلة لحماية الأنشطة التي تدر لها أرباحًا ضخمة.
ولفتت الوكالة إلى أنه تم رفع دعوى للمطالبة بتعويضات تقدر بنحو 52 مليار دولار، نيابة عن مقاطعة مالتنوما في ولاية أوريغون.
وقال المحامي الأمريكي إن ما كان يتم تداوله حول أن العلم لم يؤكد ولم يثبت شيئا في هذا الأمر، هدفه التضليل وأهدافه ستفشل.
وأوضحت الوكالة أن الجهود التي يقودها جيفري سايمن، تستهدف 5 شركات نفطية كبرى هي:
ويطالب الفريق القانوني الأمريكي بتعويضات عن الأضرار التي سببتها شركات النفط
، في الماضي، كما يطالب بتعويضات عن أضرار متوقعة مستقبليا على المناخ بسبب استخدام الوقود الأحفوري.
وتقول الوكالة إنه من المقرر أن يتم استخدام التعويضات التي سيتم الحصول عليها من تلك الدعاوى القضائية في تمويل مشروعات خاصة تسهم في حماية البيئة من أضرار التغيرات المناخية
، وخاصة الجفاف والحرائق الناتجة عن موجات الحر.