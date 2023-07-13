https://sputnikarabic.ae/20230713/ما-فرص-نجاح-قمة-دول-جوار-السودان-في-إنهاء-الصراع-1079041287.html

ما فرص نجاح قمة دول جوار السودان في إنهاء الصراع؟

ما فرص نجاح قمة دول جوار السودان في إنهاء الصراع؟

انطلقت في القاهرة، اليوم الخميس، قمة دول جوار السودان لوضع آليات فعالة لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية. 13.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-13T14:59+0000

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2023-07-13T14:59+0000

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ما فرص نجاح قمة دول جوار السودان في إنهاء الصراع؟ ما فرص نجاح قمة دول جوار السودان في إنهاء الصراع؟

وقد طرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رؤية لوقف الصراع الدائر في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. ومن أبرز النقاط التي طرحها السيسي، الدعوة لبدء مفاوضات جادة لوقف إطلاق النار، وإطلاق آلية للتواصل مع الأطراف السودانية لإيجاد حل للأزمة.وجاءت تصريحات الرئيس المصري في كلمته خلال افتتاح قمة "دول جوار السودان" المنعقدة اليوم في القاهرة.ورحبت وزارة الخارجية السودانية بالقمة، التي أعلنت عنها مصر، بينما استنكرت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، التي تحدث فيها عن فرض حظر جوي على السودان، مشيرة إلى أنها تتعارض مع التفاهمات التي تم التوصل إليها مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.وفي السياق نفسه، بحث عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، مستجدات الأزمة السودانية وقضية سد النهضة، وذلك خلال استقبال السيسي لآبي أحمد، الذي يترأس وفد بلاده المشارك في قمة "دول جوار السودان"، التي تستضيفها القاهرة، حسبما ذكر بيان للرئاسة المصرية، على موقعها الرسمي.وانعقدت الجلسة التحضيرية لقمة "دول جوار السودان" على مستوى كبار المسؤولين في القاهرة، أمس الأربعاء، بينما تنعقد اليوم الخميس، قمة "دول جوار السودان".وأوضح أن النقطة الثالثة تتمثل في عمل حوار للأطراف السودانية المدنية والعسكرية، والرابعة تتركز على فتح ممرات إنسانية لاحتواء الموقف الإنساني.وأشار عبد الواحد إلى أن هناك تباينا في مواقف دول الجوار، مثل موقف تشاد وكينيا وإثيوبيا، التي تتبنى موقفا منحازا لطرف دون آخر، لافتا إلى أن مؤتمر القاهرة امتداد لجهود "إيغاد" وبقية الجهود الإفريقية.وأوضح عبد الواحد إلى أن دول جوار السودان لا تمتلك رؤية موحدة أو متقاربة، مشيرا إلى أن الأجندات والأولويات متباعدة لكل دولة، لافتا في هذا الصدد إلى موقف إثيوبيا وتشاد ومصر وكينيا من الأزمة، ما يصعب من مهمة هذا المؤتمر.وأضاف عبد الواحد أن الحل في السودان لن يكون إلا حلا سياسيا وليس عسكريًا، مشيرا إلى أن المؤتمر سيتبنى ذلك بلا شك، من خلال الدعوة لعقد حوار والدخول في مفاوضات.

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