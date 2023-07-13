https://sputnikarabic.ae/20230713/ما-مستقبل-الغذاء-العالمي-في-ظل-الهيمنة-الغربية-والصراعات-السياسية-1079039241.html
ما مستقبل الغذاء العالمي في ظل الهيمنة الغربية والصراعات السياسية
ما مستقبل الغذاء العالمي في ظل الهيمنة الغربية والصراعات السياسية
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع، أهمّها: مستقبل الغذاء العالمي في ظل التغيرات المناخية والصراعات السياسية، موسكو تستضيف منتدى... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T14:02+0000
2023-07-13T14:02+0000
2023-07-13T14:02+0000
راديو
صدى الحياة
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ما مستقبل الغذاء العالمي في ظل الهيمنة الغربية والصراعات السياسية
ما مستقبل الغذاء العالمي في ظل الهيمنة الغربية والصراعات السياسية
يمثل الغذاء أهمية كبرى في حياة البشر، لذلك تسعى الدول إلى تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات شعوبها من الغذاء، لا سيما في ظل التغيرات المناخية والسياسية والاقتصادية التي خلقت أزمات غذائية حادة غير مسبوقة.وأشارت تقديرات منظّمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، إلى أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستصبح ثاني أكبر مستورد للأغذية في العالم في عام 2032. فما هو مستقبل الغذاء العالمي في التغيرات المناخية والصراعات السياسية؟حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث "الصحراء" المصري، الدكتور شريف فيّـاض لبرنامج "صدى الحياة":"إنّ هناك دولا عربية تستسلم لسياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهذه الأجندة تجعلها أكثر تبعية للغرب ودول المركز، والدول الخليجية في الوقت الراهن وفي ظل عدم استقرار الأوضاع الأمنية في العراق وسوريا والسودان وليبيا مثلا، ولهذا من غير المنطقي أن تستثمر أموالها قبل أن تتوقف الصراعات السياسية، والغرب الأمريكي وأوروبا لا يريد أن يكون هذا الاستقرار، فالعراق لديه خبرة كبيرة في مجال إنتاج الغذاء قبل الغزو الأمريكي".التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
ما مستقبل الغذاء العالمي في ظل الهيمنة الغربية والصراعات السياسية
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تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع، أهمّها: مستقبل الغذاء العالمي في ظل التغيرات المناخية والصراعات السياسية، موسكو تستضيف منتدى تكنولوجيات المستقبل للمرة الأولى، النشيد الوطني الإسرائيلي يعزف للمرة الأولى في السعودية، دعوات لإلغاء حفل مغني الراب ترافيس سكوت.
يمثل الغذاء أهمية كبرى في حياة البشر، لذلك تسعى الدول إلى تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات شعوبها من الغذاء، لا سيما في ظل التغيرات المناخية والسياسية والاقتصادية التي خلقت أزمات غذائية حادة غير مسبوقة.
وأشارت تقديرات منظّمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، إلى أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستصبح ثاني أكبر مستورد للأغذية في العالم في عام 2032. فما هو مستقبل الغذاء العالمي في التغيرات المناخية والصراعات السياسية؟
حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث "الصحراء" المصري، الدكتور شريف فيّـاض لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ هناك دولا عربية تستسلم لسياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهذه الأجندة تجعلها أكثر تبعية للغرب ودول المركز، والدول الخليجية في الوقت الراهن وفي ظل عدم استقرار الأوضاع الأمنية في العراق وسوريا والسودان وليبيا مثلا، ولهذا من غير المنطقي أن تستثمر أموالها قبل أن تتوقف الصراعات السياسية، والغرب الأمريكي وأوروبا لا يريد أن يكون هذا الاستقرار، فالعراق لديه خبرة كبيرة في مجال إنتاج الغذاء قبل الغزو الأمريكي".
التفاصيل في الملف الصوتي...