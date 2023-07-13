https://sputnikarabic.ae/20230713/مجموعة-أوكرانية-تخطئ-التقدير-وتقع-في-شرك-القوات-الروسية-فيديو--1079029924.html
مجموعة أوكرانية "تخطئ التقدير" وتقع في شرك القوات الروسية... فيديو
مجموعة أوكرانية "تخطئ التقدير" وتقع في شرك القوات الروسية... فيديو
أخطأت مجموعة عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية التقدير خلال محاولتها شن هجوم فاشل في محور دونيتسك، حيث وقعت في شرك القوات الروسية. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T10:33+0000
2023-07-13T10:33+0000
2023-07-13T10:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقامت قوات روسية متمركزة على محور دونيتسك بصد هجوم فاشل نفذته مجموعة أوكرانية، حيث استهدفت القوات الروسية أفراد المجموعة وأفشت هجومها.وأخطأت القوات الأوكرانية في قراءة الخريطة وتوقع مكان وجود القوات الروسية، الأمر الذي أدى إلى تشتتها وحدوث حالة من الضياع بين أفراد طاقمها.وقال قائد وحدة روسية، أبتي علاء الدينوف، على الهواء على قناة "سولوفيوف لايف"، إن الوحدة الروسية تسيطر بشكل كامل على قرية كليشيفكا قرب أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك، ويسيطر مقاتلو مفرزة "أخمات" الخاصة على خط النزول إلى كورديوموفكا.وقال: "رجالنا على الخط بأكمله، بدءًا من كليشيفكا ونزولًا. اتضح أن بعض القوات في كورديوموفكا، والبعض الأخر في كليشيفكا".وبحسب علاء الدينوف، فإن العدو "سيواصل رمي قواته في "الفرن"، لكن في النهاية، سيختنق".
https://sputnikarabic.ae/20230713/ضابط-استخبارات-أمريكي-يكشف-عن-ضربة-وجهتها-روسيا-لـالناتو-1079028740.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مجموعة أوكرانية "تخطئ التقدير" وتقع في شرك القوات الروسية... فيديو
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أخطأت مجموعة عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية التقدير خلال محاولتها شن هجوم فاشل في محور دونيتسك، حيث وقعت في شرك القوات الروسية.
وقامت قوات روسية متمركزة على محور دونيتسك بصد هجوم فاشل نفذته مجموعة أوكرانية، حيث استهدفت القوات الروسية أفراد المجموعة وأفشت هجومها.
وأخطأت القوات الأوكرانية في قراءة الخريطة وتوقع مكان وجود القوات الروسية، الأمر الذي أدى إلى تشتتها وحدوث حالة من الضياع بين أفراد طاقمها.
وقال قائد وحدة روسية، أبتي علاء الدينوف، على الهواء على قناة "سولوفيوف لايف"، إن الوحدة الروسية تسيطر بشكل كامل على قرية كليشيفكا قرب أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك، ويسيطر مقاتلو مفرزة "أخمات" الخاصة على خط النزول إلى كورديوموفكا.
وقال: "رجالنا على الخط بأكمله، بدءًا من كليشيفكا ونزولًا. اتضح أن بعض القوات في كورديوموفكا، والبعض الأخر في كليشيفكا".
وبحسب علاء الدينوف، فإن العدو "سيواصل رمي قواته في "الفرن"، لكن في النهاية، سيختنق".