https://sputnikarabic.ae/20230713/مجموعة-من-اللواء-138-الأوكراني-تتصل-بالجيش-الروسي-لتسلم-نفسها-بعد-تطويقها-فيديو--1079031550.html
مجموعة من اللواء 138 الأوكراني تتصل بالجيش الروسي لتسلم نفسها بعد تطويقها... فيديو
مجموعة من اللواء 138 الأوكراني تتصل بالجيش الروسي لتسلم نفسها بعد تطويقها... فيديو
قامت مجموعة مكونة من 8 جنود أوكرانيين من اللواء الـ128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، الذين كانوا محاصرين، بالاتصال مع الجنود الروس من اللواء الـ58 عبر تردد... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T12:15+0000
2023-07-13T12:15+0000
2023-07-13T12:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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اتصل الجنود الأوكرانيون عبر الخط الإنساني مؤكدين أنهم حصلوا على تردد اللاسلكي عبر المنشورات الروسية، وأنهم لا يستطيعون مواصلة القتال، بحسب المشاهد التي حصلت عليها "سبوتنيك".وتعمل وزارة الدفاع الروسية بشكل دؤوب بهدف نشر تعليمات الاستسلام الطوعي للأفراد العسكريين الأوكرانيين بطرق مختلفة.ومن بين الطرق المتبعة، إسقاط منشورات باستخدام المسيرات، في مواقع القوات الأوكرانية تحتوي على المعلومات اللازمة للاستسلام وطرق التواصل مع الخط الإنساني الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230713/مجموعة-أوكرانية-تخطئ-التقدير-وتقع-في-شرك-القوات-الروسية-فيديو--1079029924.html
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مجموعة من اللواء 138 الأوكراني تتصل بالجيش الروسي لتسلم نفسها بعد تطويقها... فيديو
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قامت مجموعة مكونة من 8 جنود أوكرانيين من اللواء الـ128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، الذين كانوا محاصرين، بالاتصال مع الجنود الروس من اللواء الـ58 عبر تردد لاسلكي إنساني من أجل الاستسلام وإنقاذ حياتهم، بعد تطويقهم بالكامل من قبل القوات الروسية.
اتصل الجنود الأوكرانيون عبر الخط الإنساني مؤكدين أنهم حصلوا على تردد اللاسلكي عبر المنشورات الروسية، وأنهم لا يستطيعون مواصلة القتال، بحسب المشاهد التي حصلت عليها "سبوتنيك".
وأكد المتصل أنه قائد مجموعة في اللواء 128 الأوكراني، وأنهم 8 أشخاص وأن لديهم 5 جرحى اثنان منهم في حالة خطيرة.
وحدد الجنود الروس موقع المجموعة الأوكرانية بعد تحديد الإحداثيات، واستطاعوا معرفتهم بدقة، حيث وجّه الضابط الروسي تعلميات للمجموعة الأوكرانية بالانتظار للقيام بالإجراءات.
وتعمل وزارة الدفاع الروسية بشكل دؤوب بهدف نشر تعليمات الاستسلام الطوعي للأفراد العسكريين الأوكرانيين بطرق مختلفة.
ومن بين الطرق المتبعة، إسقاط منشورات باستخدام المسيرات، في مواقع القوات الأوكرانية تحتوي على المعلومات اللازمة للاستسلام وطرق التواصل مع الخط الإنساني الروسي.