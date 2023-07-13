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الدفاع الروسية تعلن إجهاض محاولات هجومية أوكرانية على عدة محاور
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230713/مجموعة-من-اللواء-138-الأوكراني-تتصل-بالجيش-الروسي-لتسلم-نفسها-بعد-تطويقها-فيديو--1079031550.html
مجموعة من اللواء 138 الأوكراني تتصل بالجيش الروسي لتسلم نفسها بعد تطويقها... فيديو
مجموعة من اللواء 138 الأوكراني تتصل بالجيش الروسي لتسلم نفسها بعد تطويقها... فيديو
قامت مجموعة مكونة من 8 جنود أوكرانيين من اللواء الـ128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، الذين كانوا محاصرين، بالاتصال مع الجنود الروس من اللواء الـ58 عبر تردد... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T12:15+0000
2023-07-13T12:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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اتصل الجنود الأوكرانيون عبر الخط الإنساني مؤكدين أنهم حصلوا على تردد اللاسلكي عبر المنشورات الروسية، وأنهم لا يستطيعون مواصلة القتال، بحسب المشاهد التي حصلت عليها "سبوتنيك".وتعمل وزارة الدفاع الروسية بشكل دؤوب بهدف نشر تعليمات الاستسلام الطوعي للأفراد العسكريين الأوكرانيين بطرق مختلفة.ومن بين الطرق المتبعة، إسقاط منشورات باستخدام المسيرات، في مواقع القوات الأوكرانية تحتوي على المعلومات اللازمة للاستسلام وطرق التواصل مع الخط الإنساني الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230713/مجموعة-أوكرانية-تخطئ-التقدير-وتقع-في-شرك-القوات-الروسية-فيديو--1079029924.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

مجموعة من اللواء 138 الأوكراني تتصل بالجيش الروسي لتسلم نفسها بعد تطويقها... فيديو

12:15 GMT 13.07.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورجنود أوكرانيون أسرى
جنود أوكرانيون أسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
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قامت مجموعة مكونة من 8 جنود أوكرانيين من اللواء الـ128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، الذين كانوا محاصرين، بالاتصال مع الجنود الروس من اللواء الـ58 عبر تردد لاسلكي إنساني من أجل الاستسلام وإنقاذ حياتهم، بعد تطويقهم بالكامل من قبل القوات الروسية.
اتصل الجنود الأوكرانيون عبر الخط الإنساني مؤكدين أنهم حصلوا على تردد اللاسلكي عبر المنشورات الروسية، وأنهم لا يستطيعون مواصلة القتال، بحسب المشاهد التي حصلت عليها "سبوتنيك".

وأكد المتصل أنه قائد مجموعة في اللواء 128 الأوكراني، وأنهم 8 أشخاص وأن لديهم 5 جرحى اثنان منهم في حالة خطيرة.

مشاهد للحظة استهداف مجموعة أوكرانية على محور دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
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مجموعة أوكرانية "تخطئ التقدير" وتقع في شرك القوات الروسية... فيديو
10:33 GMT

وحدد الجنود الروس موقع المجموعة الأوكرانية بعد تحديد الإحداثيات، واستطاعوا معرفتهم بدقة، حيث وجّه الضابط الروسي تعلميات للمجموعة الأوكرانية بالانتظار للقيام بالإجراءات.

وتعمل وزارة الدفاع الروسية بشكل دؤوب بهدف نشر تعليمات الاستسلام الطوعي للأفراد العسكريين الأوكرانيين بطرق مختلفة.
ومن بين الطرق المتبعة، إسقاط منشورات باستخدام المسيرات، في مواقع القوات الأوكرانية تحتوي على المعلومات اللازمة للاستسلام وطرق التواصل مع الخط الإنساني الروسي.
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