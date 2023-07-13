https://sputnikarabic.ae/20230713/محلل-إسرائيلي-نحن-أضعف-من-أي-وقت-مضى-والجيش-يرتكب-أخطاء-خطيرة-تصب-في-مصلحة-حزب-الله-1079040149.html
محلل إسرائيلي: نحن أضعف من أي وقت مضى والجيش يرتكب أخطاء خطيرة تصب في مصلحة "حزب الله"
محلل إسرائيلي: نحن أضعف من أي وقت مضى والجيش يرتكب أخطاء خطيرة تصب في مصلحة "حزب الله"
قال محلل عسكري إسرائيلي إن المجتمع في الدولة الإسرائيلية بات أضعف من أي وقت مضى، بينما يرتكب الجيش "أخطاء خطيرة" تصب في مصلحة "حزب الله". 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T14:56+0000
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جاء ذلك، في تحليل لـ أمير بوحبوت، نشره اليوم الخميس على موقع "والا"، على وقع تصاعد التوترات مع "حزب الله" على الحدود اللبنانية، وتزايد الصدع والانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي على خلفية خطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل، التي يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين منذ 27 أسبوعا احتجاجا عليها.واعتبر أن ذلك يأتي على خلفية "الخلافات الداخلية والانقسام الاجتماعي في إسرائيل، مضيفا أنه "في ظل هذه الخلفية المقلقة، ارتكب الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة بعض الأخطاء الخطيرة، والتي من وجهة نظري تظهر الضعف لنصر الله وحزب الله".وتابع بوحبوت: "قبل بضع سنوات، نسب حزب الله لإسرائيل هجومًا على قافلة أسلحة على الحدود اللبنانية السورية. نصرالله، بالخطأ أو بغير قصد، أولى أهمية كبيرة ومفرطة لمقتل سائق الشاحنة ووصفه بأنه أحد عناصر التنظيم".وتابع: "لقد رفع حزب الله القصة عاليًا لدرجة أنه تعهد بالانتقام. بعد فترة طويلة سعى فيها إلى الانتقام، تركه الجيش الإسرائيلي ينزل من الشجرة. بعبارة أخرى قال له - افعل ما تريد كي تظهر قويًا في عيون نشطائك ومواطني لبنان، طالما لم يتم قتل جنديًا في الجيش الإسرائيلي".ومضى المحلل الإسرائيلي، قائلًا: "قبل عدة أشهر، قرر عناصر حزب الله ، لأي سبب كان، إقامة خيام على الأراضي الإسرائيلية في منطقة جبل دوف (مزارع شبعا). الادعاءات والاحتجاجات الإسرائيلية لم تساعد- ترك حزب الله الخيام في مكانها". وقال رئيس شعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية: "نحن مستيقظون وحازمون وأقوياء، ولا نخطئ، وسنفعل كل ما هو ضروري للحفاظ على الهدوء على الحدود الشمالية ...".وقال إن الجيش الإسرائيلي نقل "رسالة ضعف وضغط وتلعثم" إلى "حزب الله"، عندما أطلق "قنبلة وهمية"، على عناصر التنظيم الذين حاولوا الإضرار بالسياج الحدودي، مضيفا "وكأن أحدًا لم ير أنها قنبلة صوت".وأضاف المحلل العسكري أن هذه الأحداث "تضاف إلى إطلاق الصاروخ المضاد للدبابات من لبنان قبل نحو أسبوع عندما استغرقت قيادة المنطقة الشمالية (في الجيش الإسرائيلي) ساعات حتى تفهم ما أطلق وأين سقط، وتسلل الإرهابي الذي وصل حتى مجيدو".وتابع بوحبوت: "هذه صورة سيئة وواقع زلق وخطير. بعد خطاب نصر الله، الليلة الماضية، من الواضح أنه لا ينوي النزول من الشجرة - بل إنه يبحث عن غصن أعلى ليصعد عليه، ليُظهر لإسرائيل أنه لا يخاف ويستغل نقاط الضعف الداخلية بروح العصر".وختم مقاله بالقول: "لذلك، ما كان يمكن إزالته ومنعه في ذلك اليوم باستخدام جرافة ومبادرة وشجاعة على الحدود - الآن يجب أن تكون هيئة الأركان العامة دقيقة، في مواجهة واقع سياسي معقد في الحكومة وقضايا سياسية في المنطقة. مطلوب من الجيش الإسرائيلي أن يكون أكثر حزمًا ووضوحًا وغير قابل للقراءة من الجانب الآخر خاصة نصرالله".ويوم الثلاثاء الماضي، قدم لبنان شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة "حول تكريس الجانب الإسرائيلي احتلاله الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر الممتد على خراج بلدة الماري"، وفق بيان للخارجية اللبنانية، بعد أيام من إنشاء الجيش الإسرائيلي سياجًا شائكًا حول المنطقة، وصفه لبنان بأنه "خرق خطير ومحاولة ضم القرية" لإسرائيل.والخميس الماضي، دعا "حزب الله" اللبناني، الدولة اللبنانية إلى التحرك لمنع تثبيت احتلال إسرائيل للقسم اللبناني من قرية الغجر الحدودية الصغيرة، والتي تحتل إسرائيل جزءا منها منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.
https://sputnikarabic.ae/20230712/نصر-الله-شباب-المقاومة-لديهم-توجيه-بالتصرف-إذا-اعتدت-إسرائيل-على-الخيمة-عند-الحدود-1079006339.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم, أخبار العالم الآن
محلل إسرائيلي: نحن أضعف من أي وقت مضى والجيش يرتكب أخطاء خطيرة تصب في مصلحة "حزب الله"
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قال محلل عسكري إسرائيلي إن المجتمع في الدولة الإسرائيلية بات أضعف من أي وقت مضى، بينما يرتكب الجيش "أخطاء خطيرة" تصب في مصلحة "حزب الله".
جاء ذلك، في تحليل
لـ أمير بوحبوت، نشره اليوم الخميس على موقع "والا"، على وقع تصاعد التوترات مع "حزب الله" على الحدود اللبنانية، وتزايد الصدع والانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي على خلفية خطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل، التي يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين منذ 27 أسبوعا احتجاجا عليها.
وقال بوحبوت: "في مايو (أيار) 2000، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، عرّف حسن نصر الله المجتمع الإسرائيلي في خطابه الشهير بأنه ضعيف ويشبه "بيت العنكبوت". والآن، بعد أكثر من 23 عامًا، أصبحت إسرائيل في أقرب نقطة من هذه المزاعم التي أطلقها الأمين العام لحزب الله".
واعتبر أن ذلك يأتي على خلفية "الخلافات الداخلية
والانقسام الاجتماعي في إسرائيل، مضيفا أنه "في ظل هذه الخلفية المقلقة، ارتكب الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة بعض الأخطاء الخطيرة، والتي من وجهة نظري تظهر الضعف لنصر الله وحزب الله".
وتابع بوحبوت: "قبل بضع سنوات، نسب حزب الله لإسرائيل هجومًا على قافلة أسلحة على الحدود اللبنانية السورية. نصرالله، بالخطأ أو بغير قصد، أولى أهمية كبيرة ومفرطة لمقتل سائق الشاحنة ووصفه بأنه أحد عناصر التنظيم".
وتابع: "لقد رفع حزب الله القصة عاليًا لدرجة أنه تعهد بالانتقام. بعد فترة طويلة سعى فيها إلى الانتقام، تركه الجيش الإسرائيلي ينزل من الشجرة. بعبارة أخرى قال له - افعل ما تريد كي تظهر قويًا في عيون نشطائك ومواطني لبنان، طالما لم يتم قتل جنديًا في الجيش الإسرائيلي".
ومضى المحلل الإسرائيلي، قائلًا: "قبل عدة أشهر، قرر عناصر حزب الله ، لأي سبب كان، إقامة خيام على الأراضي الإسرائيلية
في منطقة جبل دوف (مزارع شبعا). الادعاءات والاحتجاجات الإسرائيلية لم تساعد- ترك حزب الله الخيام في مكانها". وقال رئيس شعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية: "نحن مستيقظون وحازمون وأقوياء، ولا نخطئ، وسنفعل كل ما هو ضروري للحفاظ على الهدوء على الحدود الشمالية ...".
وقال إن الجيش الإسرائيلي
نقل "رسالة ضعف وضغط وتلعثم" إلى "حزب الله"، عندما أطلق "قنبلة وهمية"، على عناصر التنظيم الذين حاولوا الإضرار بالسياج الحدودي، مضيفا "وكأن أحدًا لم ير أنها قنبلة صوت".
وأضاف المحلل العسكري أن هذه الأحداث "تضاف إلى إطلاق الصاروخ المضاد للدبابات من لبنان قبل نحو أسبوع عندما استغرقت قيادة المنطقة الشمالية (في الجيش الإسرائيلي) ساعات حتى تفهم ما أطلق وأين سقط، وتسلل الإرهابي الذي وصل حتى مجيدو".
وتابع بوحبوت: "هذه صورة سيئة وواقع زلق وخطير. بعد خطاب نصر الله، الليلة الماضية، من الواضح أنه لا ينوي النزول من الشجرة - بل إنه يبحث عن غصن أعلى ليصعد عليه، ليُظهر لإسرائيل أنه لا يخاف ويستغل نقاط الضعف الداخلية بروح العصر".
وختم مقاله بالقول: "لذلك، ما كان يمكن إزالته ومنعه في ذلك اليوم باستخدام جرافة ومبادرة وشجاعة على الحدود - الآن يجب أن تكون هيئة الأركان العامة دقيقة، في مواجهة واقع سياسي معقد في الحكومة وقضايا سياسية في المنطقة. مطلوب من الجيش الإسرائيلي أن يكون أكثر حزمًا ووضوحًا وغير قابل للقراءة من الجانب الآخر خاصة نصرالله".
ويوم الثلاثاء الماضي، قدم لبنان شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة
"حول تكريس الجانب الإسرائيلي احتلاله الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر الممتد على خراج بلدة الماري"، وفق بيان للخارجية اللبنانية، بعد أيام من إنشاء الجيش الإسرائيلي سياجًا شائكًا حول المنطقة، وصفه لبنان بأنه "خرق خطير ومحاولة ضم القرية" لإسرائيل.
والخميس الماضي، دعا "حزب الله" اللبناني، الدولة اللبنانية إلى التحرك لمنع تثبيت احتلال إسرائيل للقسم اللبناني من قرية الغجر الحدودية الصغيرة، والتي تحتل إسرائيل جزءا منها منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.