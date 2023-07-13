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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230713/مصفحة-روسية-تتصدى-بمفردها-لهجوم-أوكراني-فيديو-1079048811.html
مصفحة روسية تتصدى بمفردها لهجوم أوكراني... فيديو
مصفحة روسية تتصدى بمفردها لهجوم أوكراني... فيديو
أجهض طاقم مركبة قتالية روسية مدرعة "بي إم بي-3" محاولة هجوم على مواقع القوات المسلحة الروسية من قبل الجنود الأوكرانيين على محور كراسني ليمان. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T16:49+0000
2023-07-13T16:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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ويظهر طاقم المدرعة في مقطع فيديو وهم يجهزونها بالذخائر ويتفقدون كفاءتها القتالية.وانطلق الجنود بعربتهم المموهة بشكل متقن إلى الخطوط الأمامية، وأمطروا جحافل العدو برشقات من الرشاش.وبين الفينة والأخرى يقصف الجنود الروس قوات العدو بالقذائف الثقيلة.
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

مصفحة روسية تتصدى بمفردها لهجوم أوكراني... فيديو

16:49 GMT 13.07.2023
© Sputnik . ELIA BITALEV / الانتقال إلى بنك الصورمدرعات بي إم بي 2 الروسية
مدرعات بي إم بي 2 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
© Sputnik . ELIA BITALEV
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أجهض طاقم مركبة قتالية روسية مدرعة "بي إم بي-3" محاولة هجوم على مواقع القوات المسلحة الروسية من قبل الجنود الأوكرانيين على محور كراسني ليمان.
ويظهر طاقم المدرعة في مقطع فيديو وهم يجهزونها بالذخائر ويتفقدون كفاءتها القتالية.
وانطلق الجنود بعربتهم المموهة بشكل متقن إلى الخطوط الأمامية، وأمطروا جحافل العدو برشقات من الرشاش.
وبين الفينة والأخرى يقصف الجنود الروس قوات العدو بالقذائف الثقيلة.
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