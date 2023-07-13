https://sputnikarabic.ae/20230713/مصفحة-روسية-تتصدى-بمفردها-لهجوم-أوكراني-فيديو-1079048811.html
مصفحة روسية تتصدى بمفردها لهجوم أوكراني... فيديو
مصفحة روسية تتصدى بمفردها لهجوم أوكراني... فيديو
أجهض طاقم مركبة قتالية روسية مدرعة "بي إم بي-3" محاولة هجوم على مواقع القوات المسلحة الروسية من قبل الجنود الأوكرانيين على محور كراسني ليمان. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T16:49+0000
2023-07-13T16:49+0000
2023-07-13T16:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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ويظهر طاقم المدرعة في مقطع فيديو وهم يجهزونها بالذخائر ويتفقدون كفاءتها القتالية.وانطلق الجنود بعربتهم المموهة بشكل متقن إلى الخطوط الأمامية، وأمطروا جحافل العدو برشقات من الرشاش.وبين الفينة والأخرى يقصف الجنود الروس قوات العدو بالقذائف الثقيلة.
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/10/1050723636_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_02ba9f18e4e8ab12dc60a7dbbb9ef543.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا
مصفحة روسية تتصدى بمفردها لهجوم أوكراني... فيديو
تابعنا عبر
أجهض طاقم مركبة قتالية روسية مدرعة "بي إم بي-3" محاولة هجوم على مواقع القوات المسلحة الروسية من قبل الجنود الأوكرانيين على محور كراسني ليمان.
ويظهر طاقم المدرعة في مقطع فيديو وهم يجهزونها بالذخائر ويتفقدون كفاءتها القتالية.
وانطلق الجنود بعربتهم المموهة بشكل متقن إلى الخطوط الأمامية، وأمطروا جحافل العدو برشقات من الرشاش.
وبين الفينة والأخرى يقصف الجنود الروس قوات العدو بالقذائف الثقيلة.