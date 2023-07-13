https://sputnikarabic.ae/20230713/مقترح-أممي-لتمديد-صفقة-الحبوب-هل-يستجاب-لمطالب-موسكو؟-1079036645.html
مقترح أممي لتمديد صفقة الحبوب... هل يستجاب لمطالب موسكو؟
مقترح أممي لتمديد صفقة الحبوب... هل يستجاب لمطالب موسكو؟
طالبت الأمم المتحدة بتمديد صفقة الحبوب بعد انتهاء أجلها المقرر في 17 من يوليو/ تموز الجاري، وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T13:12+0000
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مقترح أممي لتمديد صفقة الحبوب.. هل يتم الاستجابة لمطالب موسكو؟
مقترح أممي لتمديد صفقة الحبوب.. هل يتم الاستجابة لمطالب موسكو؟
يتضمن المقترح الأممي مواءمة تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين روسيا والأمم المتحدة في إطار صفقة الحبوب، مع الحاجة إلى الحفاظ على مبادرة البحر الأسود، والهدف منها إزالة العقبات التي تحول دون تحويل الأموال عبر البنك الزراعي الروسي، وضمان استمرار تصدير الحبوب الأوكرانية.وتعمل تركيا على حل مشكلة تمديد صفقة الحبوب، مع الأخذ في الاعتبار اقتراحات الرئيس فلاديمير بوتين في هذا الصدد، بحسب ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وأوضح أن صفقة الحبوب ترتبط بمصالح الدول التي لها مصالح من أزمة الغذاء العالمي، وليس الهدف معالجة نقص الغذاء في العالم، مشددا على أن العدالة والسلام يتطلبان عدالة في الاتفاقية تضعها جميع الأطراف وتطبقها.وأضاف أن هناك تحفظات تتعلق بالدفع من خلال البنك الزراعي الروسي، والسماح بتصدير المنتجات الروسية دون إعاقة والتأكد بأن القمح يصل إلى الأسواق التي تحتاجها.وبيّن أن الأمم المتحدة تحاول إزالة العقبات التي تحول دون إيصال الأموال عبر البنك الزراعي الروسي، ولكن هذا يعتمد على الأعضاء الكبار في مجلس الأمن، الذين يجب عليهم السعي والتعاون مع موسكو في هذا الأمر لحل الأزمة، لأن البديل سيكون وقف الصفقة مما يؤدي إلى عواقب كبيرة يواجهها العالم.وأوضح أنه على الدول عدم وضع عراقيل أمام الجهود، التي تبذل حتى يصل الغذاء إلى كل دول العالم دون أي تحيز إلى منطقة على حساب الأخرى سواء في أوروبا أو أفريقيا.وأوضح أن تركيا تربطها علاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا، وهي مهتمة بالصفقة حتى تتواصل عمليات نقل الحبوب للعالم، دون فرض شروط صعبة على أي طرف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مساحة حرة, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, فلاديمير بوتين, аудио
مساحة حرة, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, فلاديمير بوتين, аудио
مقترح أممي لتمديد صفقة الحبوب... هل يستجاب لمطالب موسكو؟
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طالبت الأمم المتحدة بتمديد صفقة الحبوب بعد انتهاء أجلها المقرر في 17 من يوليو/ تموز الجاري، وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، أرسل خطابًا إلى الرئيس فلاديمير بوتين، تضمن مقترحًا لتمديد الصفقة.
يتضمن المقترح الأممي مواءمة تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين روسيا والأمم المتحدة في إطار صفقة الحبوب، مع الحاجة إلى الحفاظ على مبادرة البحر الأسود، والهدف منها إزالة العقبات التي تحول دون تحويل الأموال عبر البنك الزراعي الروسي، وضمان استمرار تصدير الحبوب الأوكرانية.
وتعمل تركيا على حل مشكلة تمديد صفقة الحبوب
، مع الأخذ في الاعتبار اقتراحات الرئيس فلاديمير بوتين في هذا الصدد، بحسب ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل في موسكو، نور ندا، إن الجانب الروسي أبدى نوايا حسنة في التوقيع الأولي على اتفاقية الحبوب، لافتا إلى أنه بالتجربة العملية، فإن 3 في المئة فقط وصلت إلى الدول الأكثر احتياجا، ما يعني أن 97 في المئة من الحبوب وصلت للدول الغربية.
وأوضح أن صفقة الحبوب ترتبط بمصالح الدول التي لها مصالح من أزمة الغذاء العالمي، وليس الهدف معالجة نقص الغذاء في العالم، مشددا على أن العدالة والسلام يتطلبان عدالة في الاتفاقية تضعها جميع الأطراف وتطبقها.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، نهاد إسماعيل، أن صفقة الحبوب مهمة للعالم لتفادي أي مجاعات أو نقص في المواد الغذائية عالميا.
وأضاف أن هناك تحفظات تتعلق بالدفع من خلال البنك الزراعي الروسي، والسماح بتصدير المنتجات الروسية دون إعاقة والتأكد بأن القمح يصل إلى الأسواق التي تحتاجها.
وبيّن أن الأمم المتحدة تحاول إزالة العقبات التي تحول دون إيصال الأموال عبر البنك الزراعي الروسي
، ولكن هذا يعتمد على الأعضاء الكبار في مجلس الأمن، الذين يجب عليهم السعي والتعاون مع موسكو في هذا الأمر لحل الأزمة، لأن البديل سيكون وقف الصفقة مما يؤدي إلى عواقب كبيرة يواجهها العالم.
وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة غازي عنتاب، إبراهيم أرسلان، أهمية اتفاق الأطراف على تمديد صفقة الحبوب، مشيرًا إلى الجهود التي تقوم بها تركيا في إقناع كافة الدول المرتبطة بالصفقة.
وأوضح أنه على الدول عدم وضع عراقيل أمام الجهود، التي تبذل حتى يصل الغذاء إلى كل دول العالم دون أي تحيز إلى منطقة على حساب الأخرى سواء في أوروبا أو أفريقيا.
وأوضح أن تركيا تربطها علاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا، وهي مهتمة بالصفقة حتى تتواصل عمليات نقل الحبوب للعالم، دون فرض شروط صعبة على أي طرف.