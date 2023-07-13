https://sputnikarabic.ae/20230713/ممثلة-أمريكية-تفجر-فضيحة-على-الهواء-حول-أوكرانيا-فيديو--1079045245.html
ممثلة أمريكية تفجر فضيحة على الهواء حول أوكرانيا... فيديو
ممثلة أمريكية تفجر فضيحة على الهواء حول أوكرانيا... فيديو
صدمت الممثلة الهوليوودية، روزان بار، العاملين في إحدى القنوات التلفزيونية، خلال تصريحات أدلت بها على الهواء مباشرة في برنامج بريطاني، بصراحتها حول موضوع... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T15:30+0000
2023-07-13T15:30+0000
2023-07-13T15:30+0000
العالم
روسيا
نادي الفيديو
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وخاطبت الممثلة المضيف متسائلة خلال برنامج "بيرس مورغان": "لا أعرف ما إذا كنت تعلم أن أوكرانيا مليئة بالنازيين! ألم ترَ جنودهم يرتدون شارات نازية (الصليب المعقوف)؟".ردا على ذلك، قال مورغان إن "زيلينسكي نفسه كان يهوديًا، وبالتالي، بحكم العرف، لا يمكن أن يكون نازيًا".وردت بار بالقول إن "الأشخاص من نفس الجنسية غير مطالبين بالتفكير والتصرف بنفس الطريقة".كما حثت الجميع على تغيير رأيهم والتوقف عن الاستماع إلى الأكاذيب التي تعرض على الناس على مدار الساعة.وأضافت الممثلة بملء صوتها: "أنا مستعدة لأن أُجن بشأن ما يقولونه عن أوكرانيا في وسائل الإعلام. أيها الناس استيقظوا!".بعد هذه التصريحات، حاول مضيف البرنامج إيقاف النقاش، مشيرًا إلى أن لكل شخص رأيه حول الوضع في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230713/جنود-روس-يشكرون-زيلينكسي-على-هدية-ثمينة-فيديو---1079035767.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, نادي الفيديو
العالم, روسيا, نادي الفيديو
ممثلة أمريكية تفجر فضيحة على الهواء حول أوكرانيا... فيديو
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صدمت الممثلة الهوليوودية، روزان بار، العاملين في إحدى القنوات التلفزيونية، خلال تصريحات أدلت بها على الهواء مباشرة في برنامج بريطاني، بصراحتها حول موضوع النازية المنتشرة في أوكرانيا، الأمر الذي فاجأ المضيف.
وخاطبت الممثلة المضيف متسائلة خلال برنامج "بيرس مورغان": "لا أعرف ما إذا كنت تعلم أن أوكرانيا مليئة بالنازيين! ألم ترَ جنودهم يرتدون شارات نازية (الصليب المعقوف)؟".
وأضافت: "لقد اقتادوا كل أفراد عائلتي إلى الغابة ودفنوهم أحياء".
ردا على ذلك، قال مورغان إن "زيلينسكي نفسه كان يهوديًا، وبالتالي، بحكم العرف، لا يمكن أن يكون نازيًا".
وردت بار بالقول إن "الأشخاص من نفس الجنسية غير مطالبين بالتفكير والتصرف بنفس الطريقة".
كما حثت الجميع على تغيير رأيهم والتوقف عن الاستماع إلى الأكاذيب
التي تعرض على الناس على مدار الساعة.
وأضافت الممثلة بملء صوتها: "أنا مستعدة لأن أُجن بشأن ما يقولونه عن أوكرانيا في وسائل الإعلام
. أيها الناس استيقظوا!".
بعد هذه التصريحات، حاول مضيف البرنامج إيقاف النقاش، مشيرًا إلى أن لكل شخص رأيه حول الوضع في أوكرانيا.