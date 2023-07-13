https://sputnikarabic.ae/20230713/منتدى-تقنيات-المستقبل-في-موسكو-يشهد-عرض-أجهزة-حوسبة-كمومية-1079041454.html
منتدى "تقنيات المستقبل" في موسكو يشهد عرض أجهزة "حوسبة كمومية"
منتدى "تقنيات المستقبل" في موسكو يشهد عرض أجهزة "حوسبة كمومية"
تستضيف العاصمة الروسية موسكو منتدى "تقنيات المستقبل"، الذي ينظم للمرة الأولى، في الفترة الممتدة من 9 ولغاية 14 يوليو/ تموز. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T14:53+0000
2023-07-13T14:53+0000
2023-07-13T14:53+0000
علوم
حصري
تقارير سبوتنيك
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وشهد المنتدى الذي نظمته مؤسسة "روس كونغريس" الروسية، بدعم من وزارة التنمية الرقمية والاتصالات ووسائل الإعلام في روسيا والأكاديمية الروسية للعلوم، مشاركة أكثر من 1500 شركة روسية وأجنبية.وتشارك مؤسسة الطاقة النووية الروسية "روساتوم"، إذ تحدث دميتري تشيرموتشينسف، كبير الاختصاصيين في المركز الروسي للتكنولوجي، لـ"سبوتنيك"عما تعرضه المؤسسة في هذا المنتدى قائلا:وتابع قائلا: "نحن، تحت إشراف شركة "روساتوم"، نصنع أجهزة الحوسبة الكمومية في روسيا. وهنا نعرض شكل أجهزة الكمبيوتر الكمومية والمهمات التي يمكنها حلها. نحن نخطط لتطوير هذه التكنولوجيا، والتي الآن تحل مشكلات الاختبار والتجربة فقط. نأمل في تطويرها في غضون سنوات قليلة إلى الحد الذي يمكن أن تحل فيه الحواسيب هذه المشكلات المهمة لصناعة الكمبيوتر، والتي ستعمل على تحسين حياة الناس في روسيا وحول العالم".وتعقد عدد من اللقاءات على هامش أعمال المنتدى الذي جاء بعنوان "تقنيات المستقبل للحوسبة والاتصالات.عالم الكم"، والتي قسمت إلى 4 مواضيع رئيسية، سيكون فيها موضوع تعاون العلم والتكنولوجيا الموضوع الرئيسي في جلسات بعنوان "العلم والتكنولوجيا: ضمان السيادة والتنمية"، التي تضمنت مناقشة حول "السيادة التكنولوجية ومكانة روسيا في العلوم الدولية: تناقض أم تآزر؟"، و"البيئة الموثوقة كأساس للاقتصاد الرقمي"، بالإضافة إلى "كيفية الجمع بين المواهب؟ البحث والتطوير والادخار"، "وما الذي يطور العلوم؟ أدوات دعم الدولة غير المادية".
https://sputnikarabic.ae/20230526/علماء-روس-يستخدمون-الذكاء-الاصطناعي-الكمي-في-صناعة-الأدوية-1077441505.html
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سبوتنيك عربي
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علوم, حصري, تقارير سبوتنيك
علوم, حصري, تقارير سبوتنيك
منتدى "تقنيات المستقبل" في موسكو يشهد عرض أجهزة "حوسبة كمومية"
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تستضيف العاصمة الروسية موسكو منتدى "تقنيات المستقبل"، الذي ينظم للمرة الأولى، في الفترة الممتدة من 9 ولغاية 14 يوليو/ تموز.
وشهد المنتدى الذي نظمته مؤسسة "روس كونغريس" الروسية، بدعم من وزارة التنمية الرقمية والاتصالات ووسائل الإعلام في روسيا والأكاديمية الروسية للعلوم، مشاركة أكثر من 1500 شركة روسية وأجنبية.
وتعقد في الجلسة العامة للمنتدى بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتشارك مؤسسة الطاقة النووية الروسية "روساتوم"، إذ تحدث دميتري تشيرموتشينسف، كبير الاختصاصيين في المركز الروسي للتكنولوجي، لـ"سبوتنيك"عما تعرضه المؤسسة في هذا المنتدى قائلا:
"هنا تعرض بشكل مرئي أجهزة حوسبة كمومية. فالحوسبة الكمومية هي مجال يتعامل مع إنشاء أجهزة حوسبة عالية الأداء تسمى أجهزة الكمبيوتر الكمومية. فعلى عكس أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية، تعمل أجهزة الكمبيوتر الكمومية على مبادئ مختلفة وتستخدم خصائص ميكانيك الكم".
وتابع قائلا: "نحن، تحت إشراف شركة "روساتوم"، نصنع أجهزة الحوسبة الكمومية في روسيا. وهنا نعرض شكل أجهزة الكمبيوتر الكمومية والمهمات التي يمكنها حلها. نحن نخطط لتطوير هذه التكنولوجيا، والتي الآن تحل مشكلات الاختبار والتجربة فقط. نأمل في تطويرها في غضون سنوات قليلة إلى الحد الذي يمكن أن تحل فيه الحواسيب هذه المشكلات المهمة لصناعة الكمبيوتر، والتي ستعمل على تحسين حياة الناس في روسيا وحول العالم".
وتعقد عدد من اللقاءات على هامش أعمال المنتدى الذي جاء بعنوان "تقنيات المستقبل للحوسبة والاتصالات.عالم الكم"، والتي قسمت إلى 4 مواضيع رئيسية، سيكون فيها موضوع تعاون العلم والتكنولوجيا الموضوع الرئيسي في جلسات بعنوان "العلم والتكنولوجيا: ضمان السيادة والتنمية"، التي تضمنت مناقشة حول "السيادة التكنولوجية ومكانة روسيا في العلوم الدولية: تناقض أم تآزر؟"، و"البيئة الموثوقة كأساس للاقتصاد الرقمي"، بالإضافة إلى "كيفية الجمع بين المواهب؟ البحث والتطوير والادخار"، "وما الذي يطور العلوم؟ أدوات دعم الدولة غير المادية".