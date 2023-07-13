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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230713/منظومة-كورنيت-الروسية-المضادة-للدبابات-التي-يتم-التحكم-فيها-عن-بعد-تدخل-المعركة-لأول-مرة-1079013108.html
منظومة "كورنيت" الروسية المضادة للدبابات التي يتم التحكم فيها عن بعد تدخل المعركة لأول مرة
منظومة "كورنيت" الروسية المضادة للدبابات التي يتم التحكم فيها عن بعد تدخل المعركة لأول مرة
أعلن ممثل فريق تطوير نظام الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" اليوم الخميس عن نجاح استخدام مجمع التحكم عن بعد "كورغان" لأول مرة في معركة، حيث تم تدمير مخبأ... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T00:30+0000
2023-07-13T00:31+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وأكد المتحدث لوكالة "سبوتنيك" أن وحدة القوات الخاصة التابعة لتجمع "يوغ" في الجنوب نفذت عملية تدمير مخبأ للقوات الأوكرانية باستخدام مجمع التحكم عن بعد "كورغان" في نظام "كورنيت".وتمتلك منظومة "كورنيت" صواريخ موجهة بأشعة الليزر يمكنها مقاومة أي وسائل تشويش معادية خلال رحلة الصاروخ نحو الهدف أيا كانت وسائل الحرب الإلكترونية الموجهة ضدها.وتم تصميم الصاروخ للعمل على متن مركبات مدرعات ومزودة بنظام تعقب للأهداف ونظام إطلاق آلي يمكنه من إصابة الأهداف بدقة عالية دون الحاجة إلى المتابعة من وحدة الإطلاق.ورغم أن الهدف الأساسي من تصميمها هو تدمير الدبابات، فإن تلك الصواريخ أصبحت قادرة على تنفيذ مهمة جديدة وهي التصدي للأهداف الجوية مثل الطائرات المسيرة الخاصة بالاستطلاع.وتستطيع تلك المنظومة تنفيذ عمليات إطلاق متزامنة لأكثر من صارخ بصورة تمكنها من تدمير أكثر من هدف في ذات الوقت. وأصبح مدى النسخة الجديدة من الصاروخ ضعف مدى النسخة السابقة "كورنيت إي"، بينما تم تحسين دقة إصابة الهدف بمعدل 5 مرات مقارنة بالنسخ السابقة.ويتراوح مدى الصاروخ من 150 مترا إلى 10 كيلومترات ويمكنه اختراق هياكل مدرعة سمكها يتراوح بين 110 إلى 130 سنتيمترا.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230421/كورنيت-تضرب-الهدف-على-بعد-8000-مترا-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1076159052.html
https://sputnikarabic.ae/20221031/روستيخ-تعلن-عن-نجاح-الاختبارات-المتعلقة-بصواريخ-كورنيت-دي-1069662545.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

منظومة "كورنيت" الروسية المضادة للدبابات التي يتم التحكم فيها عن بعد تدخل المعركة لأول مرة

00:30 GMT 13.07.2023 (تم التحديث: 00:31 GMT 13.07.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov /  / الانتقال إلى بنك الصوركورنيت
كورنيت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov /
/
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أعلن ممثل فريق تطوير نظام الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" اليوم الخميس عن نجاح استخدام مجمع التحكم عن بعد "كورغان" لأول مرة في معركة، حيث تم تدمير مخبأ للقوات الأوكرانية في إحدى المشاهد العملية للعملية.
موسكو - سبوتنيك. وأكد المتحدث لوكالة "سبوتنيك" أن وحدة القوات الخاصة التابعة لتجمع "يوغ" في الجنوب نفذت عملية تدمير مخبأ للقوات الأوكرانية باستخدام مجمع التحكم عن بعد "كورغان" في نظام "كورنيت".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وتمتلك منظومة "كورنيت" صواريخ موجهة بأشعة الليزر يمكنها مقاومة أي وسائل تشويش معادية خلال رحلة الصاروخ نحو الهدف أيا كانت وسائل الحرب الإلكترونية الموجهة ضدها.
وتم تصميم الصاروخ للعمل على متن مركبات مدرعات ومزودة بنظام تعقب للأهداف ونظام إطلاق آلي يمكنه من إصابة الأهداف بدقة عالية دون الحاجة إلى المتابعة من وحدة الإطلاق.
ورغم أن الهدف الأساسي من تصميمها هو تدمير الدبابات، فإن تلك الصواريخ أصبحت قادرة على تنفيذ مهمة جديدة وهي التصدي للأهداف الجوية مثل الطائرات المسيرة الخاصة بالاستطلاع.
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وتستطيع تلك المنظومة تنفيذ عمليات إطلاق متزامنة لأكثر من صارخ بصورة تمكنها من تدمير أكثر من هدف في ذات الوقت. وأصبح مدى النسخة الجديدة من الصاروخ ضعف مدى النسخة السابقة "كورنيت إي"، بينما تم تحسين دقة إصابة الهدف بمعدل 5 مرات مقارنة بالنسخ السابقة.
ويتراوح مدى الصاروخ من 150 مترا إلى 10 كيلومترات ويمكنه اختراق هياكل مدرعة سمكها يتراوح بين 110 إلى 130 سنتيمترا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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