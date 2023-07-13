https://sputnikarabic.ae/20230713/منظومة-كورنيت-الروسية-المضادة-للدبابات-التي-يتم-التحكم-فيها-عن-بعد-تدخل-المعركة-لأول-مرة-1079013108.html

منظومة "كورنيت" الروسية المضادة للدبابات التي يتم التحكم فيها عن بعد تدخل المعركة لأول مرة

منظومة "كورنيت" الروسية المضادة للدبابات التي يتم التحكم فيها عن بعد تدخل المعركة لأول مرة

أعلن ممثل فريق تطوير نظام الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" اليوم الخميس عن نجاح استخدام مجمع التحكم عن بعد "كورغان" لأول مرة في معركة، حيث تم تدمير مخبأ... 13.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-13T00:30+0000

2023-07-13T00:30+0000

2023-07-13T00:31+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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موسكو - سبوتنيك. وأكد المتحدث لوكالة "سبوتنيك" أن وحدة القوات الخاصة التابعة لتجمع "يوغ" في الجنوب نفذت عملية تدمير مخبأ للقوات الأوكرانية باستخدام مجمع التحكم عن بعد "كورغان" في نظام "كورنيت".وتمتلك منظومة "كورنيت" صواريخ موجهة بأشعة الليزر يمكنها مقاومة أي وسائل تشويش معادية خلال رحلة الصاروخ نحو الهدف أيا كانت وسائل الحرب الإلكترونية الموجهة ضدها.وتم تصميم الصاروخ للعمل على متن مركبات مدرعات ومزودة بنظام تعقب للأهداف ونظام إطلاق آلي يمكنه من إصابة الأهداف بدقة عالية دون الحاجة إلى المتابعة من وحدة الإطلاق.ورغم أن الهدف الأساسي من تصميمها هو تدمير الدبابات، فإن تلك الصواريخ أصبحت قادرة على تنفيذ مهمة جديدة وهي التصدي للأهداف الجوية مثل الطائرات المسيرة الخاصة بالاستطلاع.وتستطيع تلك المنظومة تنفيذ عمليات إطلاق متزامنة لأكثر من صارخ بصورة تمكنها من تدمير أكثر من هدف في ذات الوقت. وأصبح مدى النسخة الجديدة من الصاروخ ضعف مدى النسخة السابقة "كورنيت إي"، بينما تم تحسين دقة إصابة الهدف بمعدل 5 مرات مقارنة بالنسخ السابقة.ويتراوح مدى الصاروخ من 150 مترا إلى 10 كيلومترات ويمكنه اختراق هياكل مدرعة سمكها يتراوح بين 110 إلى 130 سنتيمترا.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

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