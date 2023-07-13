https://sputnikarabic.ae/20230713/وزير-إسرائيلي-بايدن-يتصرف-مع-نتنياهو-بصورة-غير-لائقة-1079041692.html

وزير إسرائيلي: بايدن يتصرف مع نتنياهو بصورة "غير لائقة"

وزير إسرائيلي: بايدن يتصرف مع نتنياهو بصورة "غير لائقة"

نقلت صحيفة إسرائيلية عن وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو أن الإدارة الأمريكية تتصرف بشأن رئيس الوزراء بصورة مهينة. 13.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-13T15:04+0000

2023-07-13T15:04+0000

2023-07-13T15:04+0000

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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن أحد وزراء الحكومة نتنياهو، من حزب "الليكود" الحاكم أن الإدارة الأمريكية تتصرف مع نتنياهو نفسه بصورة غير لائقة، وهو ما جاء في اجتماع مغلق للحزب.وشدد الوزير الإسرائيلي ـ لم تذكر الصحيفة اسمه أو كنيته ـ على أنه ليس من كرامة رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يستجدي الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة واشنطن ولقائه في البيت الأبيض، معتبرا أن مثل هذا الأمر صعبا.وطالب أحد الوزراء الإسرائيليين الآخرين في حكومة نتنياهو، من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، أن يرفض دعوته إلى البيت الأبيض، ولقاء الرئيس بايدن، رغم إشارة الصحيفة الإسرائيلية نفسها إلى أن تلك الزيارة تم التنسيق بشأنها مع نتنياهو نفسه.ولفتت إلى أنه من المتوقع وصول هرتزوغ إلى واشنطن الأسبوع المقبل، وسيلتقي الرئيس بايدن، على أن يجري سلسلة لقاءات أخرى تواليا مع المسؤولين الأمريكيين الآخرين.يشار إلى أن البيت الأبيض لم يدع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى الآن لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي، في خروج واضح عن العادات المتبعة، لأسباب فسرها مراقبون باعتراض الولايات المتحدة على خطة إصلاح القضاء في إسرائيل التي يصفها معارضون بـ"الانقلاب السلطوي"، إضافة إلى التوسع الاستيطاني.وجرت العادة أن تتم دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد إلى واشنطن بعد أداء حكومته لليمين الدستوري، وهو ما لم يحدث رغم مرور أكثر من 6 أشهر على تشكيل حكومة نتنياهو أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022.ويقود نتنياهو حكومة من أقصى اليمين الديني والقومي في إسرائيل، تصفها وسائل إعلام محلية وأجنبية ومراقبون بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230712/البيت-الأبيض-لا-توجد-محادثات-حول-إعادة-تقييم-العلاقات-مع-إسرائيل-1079005234.html

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