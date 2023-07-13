https://sputnikarabic.ae/20230713/وزير-إسرائيلي-يدعو-بلاده-إلى-التحرك-ضد-حزب-الله-1079046626.html
وزير إسرائيلي يدعو بلاده إلى التحرك ضد "حزب الله"
وزير إسرائيلي يدعو بلاده إلى التحرك ضد "حزب الله"
دعا إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، اليوم الخميس، الجيش الإسرائيلي إلى تحرك عاجل ضد "حزب الله" اللبناني. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T15:49+0000
2023-07-13T15:49+0000
2023-07-13T15:49+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الوزير اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، مطالبته الجيش الإسرائيلي بالرد على ما أسماه بـ"استفزازات" حزب الله اللبناني بشأن الحدود المشتركة مع بلاده.وطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي برد جيش بلاده في كل مكان، بدعوى أنه لا يمكن لإسرائيل السكوت عن الاستفزازات وخرق الحدود وعبور الخطوط الحمراء من قبل "أعداء" إسرائيل، سواء في الجنوب أمام قطاع غزة، أو أمام الحدود الشمالية، في إشارة إلى الحدود اللبنانية أمام "حزب الله".ويوم الثلاثاء الماضي، قدم لبنان شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة "حول تكريس الجانب الإسرائيلي احتلاله الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر الممتد على خراج بلدة الماري"، وفق بيان للخارجية اللبنانية، بعد أيام من إنشاء الجيش الإسرائيلي سياجًا شائكًا حول المنطقة، وصفه لبنان بأنه "خرق خطير ومحاولة ضم القرية" لإسرائيل.والخميس الماضي، دعا "حزب الله" اللبناني، الدولة اللبنانية إلى التحرك لمنع تثبيت احتلال إسرائيل للقسم اللبناني من قرية الغجر الحدودية الصغيرة، والتي تحتل إسرائيل جزءا منها منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار
وزير إسرائيلي يدعو بلاده إلى التحرك ضد "حزب الله"
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دعا إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، اليوم الخميس، الجيش الإسرائيلي إلى تحرك عاجل ضد "حزب الله" اللبناني.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الوزير اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، مطالبته الجيش الإسرائيلي بالرد على ما أسماه بـ"استفزازات" حزب الله اللبناني بشأن الحدود المشتركة مع بلاده.
وطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي
برد جيش بلاده في كل مكان، بدعوى أنه لا يمكن لإسرائيل السكوت عن الاستفزازات وخرق الحدود وعبور الخطوط الحمراء من قبل "أعداء" إسرائيل، سواء في الجنوب أمام قطاع غزة، أو أمام الحدود الشمالية، في إشارة إلى الحدود اللبنانية أمام "حزب الله".
ويوم الثلاثاء الماضي، قدم لبنان شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة
"حول تكريس الجانب الإسرائيلي احتلاله الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر الممتد على خراج بلدة الماري"، وفق بيان للخارجية اللبنانية، بعد أيام من إنشاء الجيش الإسرائيلي سياجًا شائكًا حول المنطقة، وصفه لبنان بأنه "خرق خطير ومحاولة ضم القرية" لإسرائيل.
والخميس الماضي، دعا "حزب الله" اللبناني، الدولة اللبنانية إلى التحرك لمنع تثبيت احتلال إسرائيل للقسم اللبناني من قرية الغجر الحدودية الصغيرة، والتي تحتل إسرائيل جزءا منها منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.