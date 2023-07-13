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https://sputnikarabic.ae/20230713/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يزور-أذربيجان-لبحث-التعاون-الأمني-بين-البلدين-1079028103.html
وزير الدفاع الإسرائيلي يزور أذربيجان لبحث التعاون الأمني بين البلدين
وزير الدفاع الإسرائيلي يزور أذربيجان لبحث التعاون الأمني بين البلدين
يزور وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الخميس، دولة أذربيجان، بهدف بحث التعاون الأمني المشترك بين البلدين. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T09:43+0000
2023-07-13T09:43+0000
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، الجنرال يوآف غالانت، قد التقى بنظيره الأذربيجاني، ذاكر حسنوف، في العاصمة باكو.والتقى غالانت خلال زيارته التاريخية إلى باكو بالرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، وبحث مع الآخر وحسنوف التنسيق الأمني المشترك بينهما، وتعزيز أطر التعاون بشكل عام.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، خلال الزيارة:وفي سياق متصل، اتهمت إسرائيل إيران بالوقوف وراء ما قالت إنها محاولة لتنفيذ هجوم على سفاراتها في العاصمة الأذربيجانية باكو.جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، خلال زيارته إلى صربيا، أمس الأربعاء، وفق قناة "كان" الرسمية.ودعا الوزير الإسرائيلي المجتمع الدولي إلى "بلورة جبهة موحدة للتصدي لإيران وأذرعها الإرهابية في العالم"، على حد وصفه.ولم يصدر عن السلطات الإيرانية تعليق رسمي على اتهامات وزير الخارجية الإسرائيلي، إلا أن إيران عادة ما تنفي تلك الاتهامات وتصفها بـ "الدعاية الصهيونية".وأول أمس الثلاثاء، أعلنت السلطات الأمنية في أذربيجان، إحباط محاولة هجوم على مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة باكو، واعتقال أجهزة الأمن المحلية مواطنا أفغانيا للاشتباه بتخطيطه للهجوم.وألقت السلطات في باكو القبض على المشتبه به بعد أن تم رصده حول السفارة. وبحسب قناة "كان"، هناك تعاون وثيق بين أجهزة الأمن الأذربيجانية والإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20230620/سفير-أذربيجان-في-إسرائيل-علاقاتنا-مع-إيران-في-أدنى-مستوياتها-1078284601.html
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الأخبار, العالم, أذربيجان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار, العالم, أذربيجان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

وزير الدفاع الإسرائيلي يزور أذربيجان لبحث التعاون الأمني بين البلدين

09:43 GMT 13.07.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZوزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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يزور وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الخميس، دولة أذربيجان، بهدف بحث التعاون الأمني المشترك بين البلدين.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، الجنرال يوآف غالانت، قد التقى بنظيره الأذربيجاني، ذاكر حسنوف، في العاصمة باكو.
والتقى غالانت خلال زيارته التاريخية إلى باكو بالرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، وبحث مع الآخر وحسنوف التنسيق الأمني المشترك بينهما، وتعزيز أطر التعاون بشكل عام.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، خلال الزيارة:
هذه شراكة استراتيجية وأمنية واقتصادية سنعززها من الآن فصاعدا.
وفي سياق متصل، اتهمت إسرائيل إيران بالوقوف وراء ما قالت إنها محاولة لتنفيذ هجوم على سفاراتها في العاصمة الأذربيجانية باكو.
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
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جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، خلال زيارته إلى صربيا، أمس الأربعاء، وفق قناة "كان" الرسمية.
وقال كوهين: "إيران هي من تقف وراء محاولة استهداف السفارة الإسرائيلية في أذربيجان"، مضيفا أن "الخلية الإرهابية التي تم الإمساك بها في أذربيجان تلقت التمويل والتعليمات من إيران".
ودعا الوزير الإسرائيلي المجتمع الدولي إلى "بلورة جبهة موحدة للتصدي لإيران وأذرعها الإرهابية في العالم"، على حد وصفه.
ولم يصدر عن السلطات الإيرانية تعليق رسمي على اتهامات وزير الخارجية الإسرائيلي، إلا أن إيران عادة ما تنفي تلك الاتهامات وتصفها بـ "الدعاية الصهيونية".
وأول أمس الثلاثاء، أعلنت السلطات الأمنية في أذربيجان، إحباط محاولة هجوم على مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة باكو، واعتقال أجهزة الأمن المحلية مواطنا أفغانيا للاشتباه بتخطيطه للهجوم.
وألقت السلطات في باكو القبض على المشتبه به بعد أن تم رصده حول السفارة. وبحسب قناة "كان"، هناك تعاون وثيق بين أجهزة الأمن الأذربيجانية والإسرائيلية.
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