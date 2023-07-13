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وزير الصحة العراقي يطرح 3 محاور لمواجهة الحمى النزفية
وزير الصحة العراقي يطرح 3 محاور لمواجهة الحمى النزفية
قدم وزير الصحة العراقي، صالح الحسناوي، اليوم الخميس، ثلاثة خطط لمواجهة والسيطرة على الحمى النزفية وتقليل نسب الوفيات. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T11:01+0000
2023-07-13T11:01+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن الحسناوي قوله، بأن الجهود متواصلة لاحتواء الإصابات، وقد تم مناقشة ثلاثة محاور مهمة خلال الاجتماع.وأوضح الوزير أن المحور الأول يتعلق بالدعم المادي، حيث خصص مجلس الوزراء مبلغا مقداره 3 مليارات دينار لدعم اللجنة، وتم توزيعه بين وزارتي الزراعة والصحة، وأضاف الحسناوي أن المحور الثاني يتضمن تأهيل المجازر الموجودة في المحافظات وإعادة تشغيلها.وتابع الوزير: "المحور الثالث يتضمن استخدام نوع آخر من المبيدات لمساعدة وزارة الزراعة في احتواء إصابات المواشي، والتركيز على التوعية والإعلام، بالإضافة إلى الأمور الأخرى التفصيلية المتعلقة بعمل اللجنة".وشدد الحسناوي على أن الوقاية هي العامل الأساسي لاحتواء أي مرض معد، وأنه يجب البدء بتطبيق الإجراءات الوقائية في المنازل، مثل استخدام مواد العدد الشخصية وغسل الأدوات المستخدمة في تقطيع اللحوم.وحذر من مخاطر الذبح خارج المجازر الرسمية، وشدد على ضرورة استخدام مواد التعقيم في غسل مخلفات الحيوانات، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة ستبدأ حملات الرش وتثقيف المزارعين حول كيفية استخدام هذه المبيدات، وسيشارك الفلاحين كمواطنين معنيين بهذه الظاهرة.وأعلن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي عن تسجيل 377 إصابة بالحمى النزفية في العراق، وأكد أن نسبة الوفيات المسجلة بلغت 14% من معدل الإصابات.وأوضح الحسناوي أن اللجنة الوطنية العليا للسيطرة على الحمّى النزفية ستجتمع كل أسبوعين لمتابعة الموقف، ومنع انتقال الحيوانات بين المحافظات إلا بعد فحص وبشهادة صحية، وأكد أن اللجنة مستمرة في العمل وسيتم احتواء الإصابات في البلد والسيطرة عليها وتقليل نسب الوفيات.
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الصحة, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الصحة, الأخبار

وزير الصحة العراقي يطرح 3 محاور لمواجهة الحمى النزفية

11:01 GMT 13.07.2023
© Sputnikمستشفى الجملة العصبية، العراق أكتوبر 2019
مستشفى الجملة العصبية، العراق أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
© Sputnik
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قدم وزير الصحة العراقي، صالح الحسناوي، اليوم الخميس، ثلاثة خطط لمواجهة والسيطرة على الحمى النزفية وتقليل نسب الوفيات.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن الحسناوي قوله، بأن الجهود متواصلة لاحتواء الإصابات، وقد تم مناقشة ثلاثة محاور مهمة خلال الاجتماع.
وأوضح الوزير أن المحور الأول يتعلق بالدعم المادي، حيث خصص مجلس الوزراء مبلغا مقداره 3 مليارات دينار لدعم اللجنة، وتم توزيعه بين وزارتي الزراعة والصحة، وأضاف الحسناوي أن المحور الثاني يتضمن تأهيل المجازر الموجودة في المحافظات وإعادة تشغيلها.
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وتابع الوزير: "المحور الثالث يتضمن استخدام نوع آخر من المبيدات لمساعدة وزارة الزراعة في احتواء إصابات المواشي، والتركيز على التوعية والإعلام، بالإضافة إلى الأمور الأخرى التفصيلية المتعلقة بعمل اللجنة".
وشدد الحسناوي على أن الوقاية هي العامل الأساسي لاحتواء أي مرض معد، وأنه يجب البدء بتطبيق الإجراءات الوقائية في المنازل، مثل استخدام مواد العدد الشخصية وغسل الأدوات المستخدمة في تقطيع اللحوم.
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وحذر من مخاطر الذبح خارج المجازر الرسمية، وشدد على ضرورة استخدام مواد التعقيم في غسل مخلفات الحيوانات، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة ستبدأ حملات الرش وتثقيف المزارعين حول كيفية استخدام هذه المبيدات، وسيشارك الفلاحين كمواطنين معنيين بهذه الظاهرة.
وأعلن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي عن تسجيل 377 إصابة بالحمى النزفية في العراق، وأكد أن نسبة الوفيات المسجلة بلغت 14% من معدل الإصابات.
وأوضح الحسناوي أن اللجنة الوطنية العليا للسيطرة على الحمّى النزفية ستجتمع كل أسبوعين لمتابعة الموقف، ومنع انتقال الحيوانات بين المحافظات إلا بعد فحص وبشهادة صحية، وأكد أن اللجنة مستمرة في العمل وسيتم احتواء الإصابات في البلد والسيطرة عليها وتقليل نسب الوفيات.
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