https://sputnikarabic.ae/20230713/وزير-الصحة-العراقي-يطرح-3-محاور-لمواجهة-الحمى-النزفية-1079030915.html

وزير الصحة العراقي يطرح 3 محاور لمواجهة الحمى النزفية

وزير الصحة العراقي يطرح 3 محاور لمواجهة الحمى النزفية

قدم وزير الصحة العراقي، صالح الحسناوي، اليوم الخميس، ثلاثة خطط لمواجهة والسيطرة على الحمى النزفية وتقليل نسب الوفيات. 13.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-13T11:01+0000

2023-07-13T11:01+0000

2023-07-13T11:01+0000

العالم العربي

العراق

أخبار العراق اليوم

الصحة

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104326/89/1043268963_0:568:2048:1720_1920x0_80_0_0_10f2ad5b96fb714c22e4c3c448130f05.jpg

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن الحسناوي قوله، بأن الجهود متواصلة لاحتواء الإصابات، وقد تم مناقشة ثلاثة محاور مهمة خلال الاجتماع.وأوضح الوزير أن المحور الأول يتعلق بالدعم المادي، حيث خصص مجلس الوزراء مبلغا مقداره 3 مليارات دينار لدعم اللجنة، وتم توزيعه بين وزارتي الزراعة والصحة، وأضاف الحسناوي أن المحور الثاني يتضمن تأهيل المجازر الموجودة في المحافظات وإعادة تشغيلها.وتابع الوزير: "المحور الثالث يتضمن استخدام نوع آخر من المبيدات لمساعدة وزارة الزراعة في احتواء إصابات المواشي، والتركيز على التوعية والإعلام، بالإضافة إلى الأمور الأخرى التفصيلية المتعلقة بعمل اللجنة".وشدد الحسناوي على أن الوقاية هي العامل الأساسي لاحتواء أي مرض معد، وأنه يجب البدء بتطبيق الإجراءات الوقائية في المنازل، مثل استخدام مواد العدد الشخصية وغسل الأدوات المستخدمة في تقطيع اللحوم.وحذر من مخاطر الذبح خارج المجازر الرسمية، وشدد على ضرورة استخدام مواد التعقيم في غسل مخلفات الحيوانات، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة ستبدأ حملات الرش وتثقيف المزارعين حول كيفية استخدام هذه المبيدات، وسيشارك الفلاحين كمواطنين معنيين بهذه الظاهرة.وأعلن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي عن تسجيل 377 إصابة بالحمى النزفية في العراق، وأكد أن نسبة الوفيات المسجلة بلغت 14% من معدل الإصابات.وأوضح الحسناوي أن اللجنة الوطنية العليا للسيطرة على الحمّى النزفية ستجتمع كل أسبوعين لمتابعة الموقف، ومنع انتقال الحيوانات بين المحافظات إلا بعد فحص وبشهادة صحية، وأكد أن اللجنة مستمرة في العمل وسيتم احتواء الإصابات في البلد والسيطرة عليها وتقليل نسب الوفيات.

https://sputnikarabic.ae/20230708/العراق-وإيران-يوقعان-مذكرة-تعاون-صحي-1078849124.html

https://sputnikarabic.ae/20230428/العراق-انتشار-مرض-السحايا-ووزير-الصحة-يعلن-إجراءات-جديدة-1076439878.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الصحة, الأخبار