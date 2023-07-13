عربي
https://sputnikarabic.ae/20230713/وسائل-إعلام-الغرب-أعطى-روسيا-إشارة-مهمة-بشأن-الصراع-في-أوكرانيا-1079050282.html
وسائل إعلام: الغرب أعطى روسيا "إشارة مهمة" بشأن الصراع في أوكرانيا
وسائل إعلام: الغرب أعطى روسيا "إشارة مهمة" بشأن الصراع في أوكرانيا
أراد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إخبار الجميع (في قمة الناتو) بأن الصراع مع روسيا يستنزف الغرب من خلال دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للتعبير عن... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T19:01+0000
2023-07-13T19:01+0000
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0c/1055276184_0:240:2791:1809_1920x0_80_0_0_68518ab4fa9c18f40ec06d2ef3587fd2.jpg
وجاء في تصريحات وزير الدفاع البريطاني بن والاس، حسبما ذكرته وسائل إعلام غربية اليوم الخميس: "بأننا لسنا أمازون (موقع تسوق إلكتروني)، وذلك بمثابة تحذير حقيقي من خطر إرهاق (الغرب) من الصراع في أوكرانيا".وخلصت شبكة "سكاي نيوز" إلى أن "دعم زيلينسكي في الولايات المتحدة وأوروبا لا يشمل كل العالم".وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس اليوم الخميس، إن بريطانيا ليست شركة "أمازون" العالمية للبيع بالتجزئة، وذلك تعليقا على طلبات أوكرانيا المتزايدة من الأسلحة.جاء ذلك في تصريحات صحفية، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، يوم أمس الأربعاء، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.ولفت بن والاس، إلى أن حلفاء كييف يريدون أن يروا الامتنان على ما يقومون به من دعم، مشيرا إلى أنه أخبرهم أن بريطانيا ليست "أمازون" عندما سلموا له قائمة بالأسلحة المطلوبة خلال زيارته إلى أوكرانيا، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230713/خبير-عسكري-سوري-زيلنيسكي-يوغل-في-مستنقع-الدماء-الأوكرانية-1079025315.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0c/1055276184_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_f7f72a44d084de7a61bb6783d5d70676.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, أخبار أوكرانيا
بريطانيا, أخبار أوكرانيا

وسائل إعلام: الغرب أعطى روسيا "إشارة مهمة" بشأن الصراع في أوكرانيا

19:01 GMT 13.07.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أراد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إخبار الجميع (في قمة الناتو) بأن الصراع مع روسيا يستنزف الغرب من خلال دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للتعبير عن امتنانه للمساعدة.
وجاء في تصريحات وزير الدفاع البريطاني بن والاس، حسبما ذكرته وسائل إعلام غربية اليوم الخميس: "بأننا لسنا أمازون (موقع تسوق إلكتروني)، وذلك بمثابة تحذير حقيقي من خطر إرهاق (الغرب) من الصراع في أوكرانيا".

وقالت الوسيلة الإعلامية أنه على الرغم من أن الوزير اختار طريقة "خرقاء" للتعبير عن وجهة نظره، إلا أنه حاول أن ينقل فكرة أنه ليست كل البلدان مستعدة لضخ كييف إلى ما لا نهاية بالأسلحة والمال.

مرشح للرئاسة الأوكرانية فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جدل في بريطانيا بسبب سخرية زيلينسكي من وزير دفاعها
10:54 GMT
وخلصت شبكة "سكاي نيوز" إلى أن "دعم زيلينسكي في الولايات المتحدة وأوروبا لا يشمل كل العالم".
وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس اليوم الخميس، إن بريطانيا ليست شركة "أمازون" العالمية للبيع بالتجزئة، وذلك تعليقا على طلبات أوكرانيا المتزايدة من الأسلحة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، يوم أمس الأربعاء، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.
ولفت بن والاس، إلى أن حلفاء كييف يريدون أن يروا الامتنان على ما يقومون به من دعم، مشيرا إلى أنه أخبرهم أن بريطانيا ليست "أمازون" عندما سلموا له قائمة بالأسلحة المطلوبة خلال زيارته إلى أوكرانيا، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:42 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала