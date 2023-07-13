https://sputnikarabic.ae/20230713/وسائل-إعلام-الغرب-أعطى-روسيا-إشارة-مهمة-بشأن-الصراع-في-أوكرانيا-1079050282.html
وسائل إعلام: الغرب أعطى روسيا "إشارة مهمة" بشأن الصراع في أوكرانيا
وسائل إعلام: الغرب أعطى روسيا "إشارة مهمة" بشأن الصراع في أوكرانيا
أراد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إخبار الجميع (في قمة الناتو) بأن الصراع مع روسيا يستنزف الغرب من خلال دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للتعبير عن... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T19:01+0000
2023-07-13T19:01+0000
2023-07-13T19:01+0000
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0c/1055276184_0:240:2791:1809_1920x0_80_0_0_68518ab4fa9c18f40ec06d2ef3587fd2.jpg
وجاء في تصريحات وزير الدفاع البريطاني بن والاس، حسبما ذكرته وسائل إعلام غربية اليوم الخميس: "بأننا لسنا أمازون (موقع تسوق إلكتروني)، وذلك بمثابة تحذير حقيقي من خطر إرهاق (الغرب) من الصراع في أوكرانيا".وخلصت شبكة "سكاي نيوز" إلى أن "دعم زيلينسكي في الولايات المتحدة وأوروبا لا يشمل كل العالم".وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس اليوم الخميس، إن بريطانيا ليست شركة "أمازون" العالمية للبيع بالتجزئة، وذلك تعليقا على طلبات أوكرانيا المتزايدة من الأسلحة.جاء ذلك في تصريحات صحفية، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، يوم أمس الأربعاء، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.ولفت بن والاس، إلى أن حلفاء كييف يريدون أن يروا الامتنان على ما يقومون به من دعم، مشيرا إلى أنه أخبرهم أن بريطانيا ليست "أمازون" عندما سلموا له قائمة بالأسلحة المطلوبة خلال زيارته إلى أوكرانيا، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230713/خبير-عسكري-سوري-زيلنيسكي-يوغل-في-مستنقع-الدماء-الأوكرانية-1079025315.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0c/1055276184_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_f7f72a44d084de7a61bb6783d5d70676.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, أخبار أوكرانيا
وسائل إعلام: الغرب أعطى روسيا "إشارة مهمة" بشأن الصراع في أوكرانيا
تابعنا عبر
أراد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إخبار الجميع (في قمة الناتو) بأن الصراع مع روسيا يستنزف الغرب من خلال دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للتعبير عن امتنانه للمساعدة.
وجاء في تصريحات وزير الدفاع البريطاني بن والاس، حسبما ذكرته وسائل إعلام غربية اليوم الخميس: "بأننا لسنا أمازون (موقع تسوق إلكتروني)، وذلك بمثابة تحذير حقيقي من خطر إرهاق (الغرب) من الصراع في أوكرانيا".
وقالت الوسيلة الإعلامية أنه على الرغم من أن الوزير اختار طريقة "خرقاء" للتعبير عن وجهة نظره، إلا أنه حاول أن ينقل فكرة أنه ليست كل البلدان مستعدة لضخ كييف إلى ما لا نهاية بالأسلحة والمال.
وخلصت شبكة "سكاي نيوز" إلى أن "دعم زيلينسكي في الولايات المتحدة وأوروبا لا يشمل كل العالم".
وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس اليوم الخميس، إن بريطانيا ليست شركة "أمازون" العالمية للبيع بالتجزئة، وذلك تعليقا على طلبات أوكرانيا المتزايدة من الأسلحة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، يوم أمس الأربعاء، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.
ولفت بن والاس
، إلى أن حلفاء كييف يريدون أن يروا الامتنان على ما يقومون به من دعم، مشيرا إلى أنه أخبرهم أن بريطانيا ليست "أمازون" عندما سلموا له قائمة بالأسلحة المطلوبة خلال زيارته إلى أوكرانيا، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.