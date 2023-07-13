https://sputnikarabic.ae/20230713/وفاة-شخصين-في-تركيا-بسبب-لدغات-القراد-1079038834.html
وفاة شخصين في تركيا بسبب لدغات القراد
وفاة شخصين في تركيا بسبب لدغات القراد
أفادت وكالة أنباء "الأناضول" بأن اثنين من سكان مقاطعة سيفاس شمالي تركيا لقيا حتفهما بعد أن عضهما قراد، بعدما اعتقدوا أن الوفاة كانت بسبب حمى القرم والكونغو... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T13:52+0000
2023-07-13T13:52+0000
2023-07-13T13:52+0000
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الضحية الأولى كانت رجلا يبلغ من العمر 76 عاما من سكان قرية كورجابات، تم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة بسبب الاشتباه في إصابته بالحمى، لكن لم يتمكن الأطباء من إنقاذه.كما نُقل شخص آخر يبلغ من العمر 47 عامًا من قرية ميناريكايا إلى المستشفى بعد أن عضه قراد، ولم يتمكن الأطباء إنقاذ الرجل أيضا.ولاحظت الوكالة أن أول ضحية لدغها قراد في نهاية مايو / أيار كانت من سكان مقاطعة سيفاس أيضا.
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منوعات
وفاة شخصين في تركيا بسبب لدغات القراد
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أفادت وكالة أنباء "الأناضول" بأن اثنين من سكان مقاطعة سيفاس شمالي تركيا لقيا حتفهما بعد أن عضهما قراد، بعدما اعتقدوا أن الوفاة كانت بسبب حمى القرم والكونغو النزفية.
الضحية الأولى كانت رجلا يبلغ من العمر 76 عاما من سكان قرية كورجابات، تم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة بسبب الاشتباه في إصابته بالحمى، لكن لم يتمكن الأطباء من إنقاذه.
كما نُقل شخص آخر يبلغ من العمر 47 عامًا من قرية ميناريكايا إلى المستشفى بعد أن عضه قراد، ولم يتمكن الأطباء إنقاذ الرجل أيضا.
ولاحظت الوكالة أن أول ضحية لدغها قراد في نهاية مايو / أيار كانت من سكان مقاطعة سيفاس أيضا.