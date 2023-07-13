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"يونيفيل" تحذر من وضع "مقلق وحساس للغاية" على حدود لبنان مع إسرائيل

"يونيفيل" تحذر من وضع "مقلق وحساس للغاية" على حدود لبنان مع إسرائيل

أعلنت الأمم المتحدة أنها "تراقب الوضع الحدودي بين لبنان وإسرائيل"، بناء على التقارير التي أشارت، أمس الأربعاء، إلى حادثة وقعت على طول الخط الأزرق. 13.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-13T07:48+0000

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وقالت نائبة مدير المكتب الإعلامي لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، كانديس أرديل، إن "بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام على اطلاع بشأن التقارير المقلقة عن حادث وقع على طول الخط الأزرق، ونحن نتابع الوضع"، حسب صحيفة "الجمهورية" اللبنانية.وحثت أرديل الجميع على وقف أي عمل قد يؤدي إلى تصعيد من أي نوع، واصفة الوضع في جنوب لبنان بأنه "حساس للغاية".وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، أمس الأربعاء، إن "عدد من المشتبه فيهم، اقتربوا إلى السياج الأمني على الحدود مع لبنان وحاولوا المساس بمنطقة العائق الأمني، حيث رصدتهم قوات الجيش مباشرة واستخدمت وسائل لإبعادهم. هوية المشتبه فيهم غير معروفة".ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر عددا من الأشخاص وهم يقتربون من السياج الحدودي، قبل أن تنفجر ما بدا أنها قنبلة.ويظهر في الفيديو 4 أشخاص على الأقل وهم يركضون بعد الانفجار إلى الجانب اللبناني.في سياق متصل، أفادت مصادر أمنية لإذاعة "صوت لبنان" بسقوط ثلاثة جرحى مقابل موقع بركة ريشة في البستان، إثر تعرضهم لشظايا قنبلة رماها الجيش الإسرائيلي في الموقع.وأضافت الإذاعة أن جراح المصابين وصفت بالطفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى حيرام في صور للمعالجة. وترددت معلومات أولية بأن الجرحى الثلاثة هم من عناصر "حزب الله" اللبناني من دون أن يصدر بيان رسمي عن الحزب بهذا الخصوص حتى الساعة.

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